Bekaert - Update over het Inkoopprogramma van Eigen Aandelen

Update over het Inkoopprogramma van Eigen Aandelen

Periode van 7 december 2023 tot 13 december 2023

Op 28 juli 2023 kondigde Bekaert de start aan van de zevende tranche van haar inkoopprogramma, voor een totaalbedrag van maximaal € 30 miljoen (de Zevende Tranche). Alle aandelen die zijn aangekocht in het kader van het Programma zullen worden vernietigd. Het doel van het Programma is het verminderen van het geplaatste aandelenkapitaal van de vennootschap.

Bekaert kondigt vandaag aan dat gedurende de periode van 7 december 2023 tot 13 december 2023, Kepler Cheuvreux in naam van Bekaert 49 459 aandelen heeft gekocht.

Onderstaande tabel geeft een overzicht van de transacties in het kader van de zevende tranche van het Programma gedurende de periode van 7 december 2023 tot 13 december 2023:

Inkoop van aandelen Datum Markt Aantal ingekochte aandelen Gemiddelde

prijs (€) Hoogste

prijs (€) Laagste

prijs (€) Bedrag (€) 7 december 2023 Euronext Brussels 9 000 42,77 43,22 41,90 384 930 MTF CBOE 917 42,81 43,06 42,34 39 257 MTF Turquoise — — — — — MTF Aquis — — — — — 8 december 2023 Euronext Brussels 9 924 43,41 43,62 43,00 430 801 MTF CBOE — — — — — MTF Turquoise — — — — — MTF Aquis — — — — — 11 december 2023 Euronext Brussels 10 000 43,59 43,78 43,38 435 900 MTF CBOE — — — — — MTF Turquoise — — — — — MTF Aquis — — — — — 12 december 2023 Euronext Brussels 9 618 43,63 43,84 43,32 419 633 MTF CBOE — — — — — MTF Turquoise — — — — — MTF Aquis — — — — — 13 december 2023 Euronext Brussels 10 000 43,59 43,94 43,36 435 900 MTF CBOE — — — — — MTF Turquoise — — — — — MTF Aquis — — — — — Totaal 49 459 43,40 43,94 41,90 2 146 421



Op 13 december 2023 na sluiting van de markt, houdt Bekaert 3 267 805 eigen aandelen aan, of 5,85% van het totaal aantal uitstaande aandelen.



Deze informatie wordt ook ter beschikking gesteld op de investor relations -pagina's van onze website.

Bijlage