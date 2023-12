WENDEL : Performance ESG : Wendel figure à nouveau au sein des indices World et Europe du DJSI

Performance ESG : Wendel figure à nouveau au sein des indices World et Europe du DJSI



Pour la 4e année consécutive, Wendel figure dans les indices Dow Jones Sustainability (DJSI) World et Europe, qui valorisent la performance continue du Groupe en matière d’ESG.



Wendel se situe ainsi dans le top 2 % des entreprises de sa catégorie (Sociétés financières diversifiées), constituée cette année de 644 entreprises évaluées selon le questionnaire Corporate Sustainaibility Assessment (CSA) de S&P Global. Avec un score de 66/100, Wendel reste très au-dessus du score moyen de sa catégorie (23/100). Wendel a notamment progressé de 13 points cette année sur le volet environnemental et obtient également la meilleure note de son secteur sur la thématique « décarbonation », en particulier en raison de sa stratégie climat déployée au sein de ses sociétés en portefeuille.





Bureau Veritas, #1 de sa catégorie



Wendel salue par ailleurs l’excellence de la performance ESG de Bureau Veritas classé cette année premier de sa catégorie (industrie des Services Professionnels - englobant le secteur du TIC – soit 168 entreprises) avec un score de 83/100. Ce résultat place Bureau Veritas parmi les entreprises les plus performantes du DJSI pour la cinquième année consécutive.





À propos du DJSI



Avec l’analyse du questionnaire Corporate Sustainability Assessment, S&P Global évalue depuis 1999 la performance ESG (Environnement, Social, Gouvernance) des entreprises cotées dans différentes industries. Les entreprises les plus performantes en termes de durabilité, selon les critères définis par industrie, sont ensuite intégrées dans les indices Dow Jones Sustainability : dans la catégorie de Wendel, Sociétés financières diversifiées comprenant 644 entreprises, l’indice Europe est constitué cette année de 10 entreprises et l’indice World de 17 entreprises.









