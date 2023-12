Forventede udbytter for 2023 for udbyttebetalende afdelinger i Investeringsforeningen Nordea Invest

De foreløbigt beregnede og ikke reviderede udbytter for afdelinger i Investeringsforeningen Nordea Invest fremgår af nedenstående skema. I beregningen er der taget højde for eventuelt aconto udbytte, som afdelingen måtte have udbetalt i løbet af året.

De endelige udbytter kan først opgøres efter udgangen af året og kan ændre sig frem til de vedtages på den ordinære generalforsamling i 2023.

Afdeling ISIN-kode Forventet udbytte i kr. pr. andel á 100 kr. Aktier KL 1 DK0010250158 11,9 Aktier II KL 1 DK0015357065 35,8 Aktier Ansvarlig KL 1 DK0061116027 0,2 Basis 1 KL 1 DK0016195860 0,0 Basis 2 KL 1 DK0016195944 1,7 Basis 3 KL 1 DK0016196082 7,4 Basis 4 KL 1 DK0060075893 8,5 Danmark KL 1 DK0010265859 11,0 Danske aktier fokus KL 1 DK0060012466 7,3 Emerging Markets KL 1 DK0010308170 2,9 Emerging Markets Enhanced KL 1 DK0060950111 0,2 Emerging Stars KL 1 DK0060586394 0,0 European Stars KL 1 DK0010265693 9,5 Europa Small Cap KL 1 DK0015960983 10,5 Europe Enhanced KL 1 DK0060949964 4,7 European High Yield Bonds KL 1 DK0016306798 0,0 Fonde KL 1 DK0060145183 0,0 Global Enhanced KL 1 DK0060949881 4,2 Global Small Cap KL 1 DK0016050974 0,9 Global Small Cap Enhanced KL 1 DK0061112893 1,3 Global Stars KL 1 DK0010301324 0,0 Globale Aktier Indeks KL 1 DK0060451623 8,3 Globale obligationer KL 1 DK0010170398 0,0 Globale UdbytteAktier KL 1 DK0010265503 6,3 HøjrenteLande KL 1 DK0016254899 0,0 Japan Enhanced KL 1 DK0060950038 1,3 Klima og Miljø KL 1 DK0060192185 4,0 Korte obligationer KL 1 DK0060268506 0,0 Korte obligationer Lagerbeskattet KL 1 DK0060014678 0,0 Lange obligationer KL 1 DK0060187342 0,0 Mellemlange obligationer KL 1 DK0015168686 0,3 Nordic Small Cap KL 1 DK0015974695 20,1 Nordic Stars KL 1 DK0060095735 5,1 North America Enhanced KL 1 DK0060831451 16,8 Obligationer Ansvarlig KL 1 DK0061139748 0,0 Stabil Balanceret KL 1 DK0060014595 0,0 Stabile Aktier KL 1 DK0060048304 6,0 North American Stars KL 1 DK0010265776 0,9 Verdens Obligationsmarkeder KL 1 DK0060353886 0,0 Virksomhedsobligationer KL 1 DK0016015399 0,0 Virksomhedsobligationer Højrente KL 1 DK0016067432 0,0

Med venlig hilsen

Nordea Fund Management, Filial af Nordea Funds Oy, Finland

Rasmus Eske Bruun

Filialbestyrer