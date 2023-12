La technologie révolutionnaire de DTE présentée dans la série documentaire « Innovation and Disruption Leaders »

• La technologie promet de révolutionner l’industrie des métaux en améliorant la sécurité et la qualité des produits et en réduisant les émissions

REYKJAVIK, Islande, 15 déc. 2023 (GLOBE NEWSWIRE) -- DTE , l’un des leaders de l’innovation en matière de contrôle des processus et de la qualité pour l’industrie de la production et de la fabrication des métaux, offre un aperçu de sa technologie innovante et de ses applications dans une nouvelle série documentaire intitulée « Innovation and Disruption Leaders » (Leaders de l’innovation et de la disruption). Cette série présente des entreprises et des personnes de premier plan qui transforment les industries et repoussent les limites du possible.

Après une année fructueuse qui a été marquée par la conclusion d’un tour de table pour obtenir un financement de série A2 avec le soutien du leader de l’industrie de l’aluminium Novelis, de la société de capital-risque Metaplanet et du Fonds du Conseil européen de l’innovation « EIC », ainsi que des investisseurs existants que sont Chrysalix Venture Capital et Brunnur Ventures, l’entreprise s’est fixé pour objectif de faire grandir son portefeuille de ventes et d’accélérer ses capacités de développement de technologies et de produits.

Dans ce nouveau court documentaire, DTE montre en quoi sa technologie révolutionne l’industrie de l’aluminium en éliminant le processus d’échantillonnage manuel et en fournissant aux producteurs et aux fabricants de métaux les outils nécessaires pour optimiser les processus et la production et s’assurer qu’ils minimisent les émissions de carbone.

Au cœur de l’innovation révolutionnaire de DTE se trouve sa technologie d’analyse élémentaire en temps réel, une première dans l’industrie qui promet de révolutionner l’ensemble de l’industrie métallurgique. Cette technologie permet de contrôler les processus en temps réel, une avancée sans précédent qui promet de minimiser les déchets et d’optimiser l’efficacité de la production dans l’industrie des métaux, grande consommatrice d’énergie.

Derek Prichett, Vice-président principal du développement de Novelis, le plus grand recycleur d’aluminium au monde et l’un des investisseurs et clients de DTE, a déclaré à propos de ces applications : « Les principales améliorations que nous attendons de la mise en œuvre de la technologie de DTE sont la sécurité, en éloignant les opérateurs des fours et du métal en fusion et en les mettant à l’abri du danger ; la qualité, en veillant à ce que nos compositions dans les fours soient maintenues conformes aux spécifications grâce à des analyses en temps réel ; et l’augmentation de notre potentiel de recyclage, en sachant quelle quantité de ferraille inclure dans nos lots. »

Karl Ágúst Matthíasson, PDG de DTE, a commenté le lancement de cette nouvelle série documentaire : « Cette série permettra de mettre en valeur le dévouement de notre équipe et les solutions transformatrices que nous proposons. Notre objectif est que la technologie de DTE permette de suivre la composition et la qualité des produits dans tous les segments de l’industrie métallurgique mondiale et qu’elle constitue un véritable facteur de révolution en optimisant la prise de décision, la qualité et en réduisant au minimum les déchets dans cette énorme industrie. »

Une photo accompagnant cette annonce est disponible à l’adresse suivante https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/bb214574-59dd-44c4-9749-5aabdcf29919