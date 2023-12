Nuevos datos presentados por la Sociedad Americana de Hematología (ASH) del estudio de fase 3 GLOW muestran que el tratamiento de primera línea y duración fija con IMBRUVICA® (ibrutinib) más venetoclax demostró una tasa de supervivencia global superior al 84 por ciento a los 54 meses en pacientes con leucemia linfocítica crónica

Datos adicionales del estudio de fase 2 CAPTIVATE muestran que el 82 por ciento de los pacientes con leucemia linfocítica crónica (LLC) no tratada previamente y tratados con ibrutinib de duración fija más venetoclax no necesitaron tratamiento de siguiente línea a los 54 meses1,2



BEERSE, BÉLGICA, Dec. 15, 2023 (GLOBE NEWSWIRE) -- Janssen Pharmaceutical Companies de Johnson & Johnson ha anunciado hoy nuevos datos de seguimiento a largo plazo en el Congreso Anual de la Sociedad Americana de Hematología (ASH) de 2023, procedentes de los estudios de fase 3 GLOW (Sinopsis n.º 634) y de fase 2 CAPTIVATE (Sinopsis n.º 633) que evalúan el tratamiento de primera línea y duración fija con IMBRUVICA® (ibrutinib) más venetoclax (I+V) – ambos con presentación oral, en el Congreso celebrado en San Diego del 9 al 12 de diciembre.1,2 El estudio GLOW demostró una tasa estimada de supervivencia global (SG) del 84,5 por ciento a los 54 meses entre los pacientes de edad avanzada y/o con comorbilidades con LLC no tratada previamente, tratados con I+V, comparado con el 63,7 por ciento de los pacientes tratados con clorambucilo más obinutuzumab (Clb+O).1

Los resultados de fase 2 del estudio CAPTIVATE, que utilizó un régimen de I+V similar al del estudio GLOW, mostraron remisiones profundas con una supervivencia libre de progresión (SLP) clínicamente significativa con la combinación de I+V.2 En la cohorte de I+V de duración fija (DF), las tasas de SLP se mantuvieron elevadas y duraderas, con un 70 por ciento (intervalo de confianza [IC] del 95 por ciento, 62-77) de los pacientes tratados con I+V vivos y libres progresión de la enfermedad después de 54 meses.2

«Estamos sumamente orgullosos del impacto que el ibrutinib sigue teniendo en la mejora de los resultados y las experiencias de los pacientes que viven con LLC», afirma Edmond Chan, doctor en medicina, especialista en cirugía, director principal del área terapéutica de hematología de EMEA, Janssen-Cilag Limited. «Es la única terapia dirigida que ha demostrado un beneficio significativo en la supervivencia global en estudios aleatorizados de fase 3 en este contexto de primera línea, y las últimas actualizaciones presentadas en ASH 2023 muestran que, con un seguimiento más prolongado, este régimen combinado de duración fija basado en ibrutinib mantiene respuestas profundas y duraderas, incluso en pacientes de mayor riesgo».

Datos del estudio GLOW sobre los beneficios para la supervivencia y el tiempo hasta el siguiente tratamiento del tratamiento de primera línea y duración fija con ibrutinib más venetoclax en una mediana de seguimiento de 57 meses

En el estudio GLOW, los pacientes con LLC de edad ≥ 65 años o entre 18 y 64 años que además presentaban una puntuación en la escala de valoración acumulada de la enfermedad (CIRS) superior a seis o un aclaramiento de creatina inferior a 70 ml/min fueron asignados aleatoriamente a I+V (n = 106) o Clb+O (n = 105).1

«Los resultados de la actualización a cinco años del estudio GLOW siguen demostrando la eficacia sostenida de I+V de duración fija en pacientes de edad avanzada y con comorbilidades con LLC no tratada previamente», señala George Follows, doctor en medicina, hematólogo consultor en el Hospital Addenbrooks de la Universidad de Cambridge y jefe clínico de linfoma/LLC*. «Aunque actualmente no existe cura para la LLC, es muy prometedor ver la eficacia constante y las respuestas duraderas de casi cinco años de seguimiento».

Resultados del estudio GLOW de fase 3

Con una mediana de seguimiento de 57,3 meses (intervalo, 1,7-65,2), el criterio de valoración principal de la SLP siguió siendo superior para I+V frente a Clb+O (HR 0,256 [IC 95 por ciento, 0,172-0,382]). 1 Las tasas estimadas de SLP a los 54 meses fueron del 66,5 por ciento en los pacientes tratados con I+V frente al 19,5 por ciento de los tratados con Clb+O. 1 Las pacientes tratadas con I+V siguieron teniendo una ventaja en cuanto a la SG, reduciendo el riesgo de fallecimiento en un 55 por ciento (HR 0,453 [IC del 95 por ciento, 0,261-0,785]; p = 0,0038). 1 Las tasas estimadas de SG a 54 meses fueron del 84,5 por ciento en el brazo tratado con I+V frente al 63,7 por ciento de las pacientes del brazo de control tratadas con Clb+O. 1

El riesgo de necesitar terapia de segunda línea se redujo sustancialmente, en un 82 por ciento, con I+V de primera línea frente a Clb+O (HR 0,185 [IC del 95 por ciento, 0,096-0,355]; p< 0,0001). 1 A los 54 meses, el 87,9 por ciento de los pacientes tratados con I+V no requirieron terapia posterior. 1

I+V dio lugar a unas tasas de SLP a los 54 meses para los pacientes con gen de la región variable de la cadena pesada de la inmunoglobulina no mutado (uIGHV; n=67) y gen de la región variable de la cadena pesada de la inmunoglobulina mutado (mIGHV; n=32) del 59 por ciento y el 90 por ciento, respectivamente. 1

En los pacientes con mIGHV, las tasas de SLP a los 42 meses del tratamiento con I+V fueron superiores o iguales al 91 por ciento, independientemente del estado de la enfermedad mínima residual (EMR) a los tres meses del final del tratamiento (EOT+3). 1

En los pacientes con uIGHV, las tasas de SLP a los tres años del tratamiento con I+V fueron del 81 por ciento para los pacientes que alcanzaron la EMRu en el EOT+3. 1,3

Treinta y ocho meses después de finalizar el tratamiento con I+V, el 32,1 por ciento de los pacientes presentaba una EMR indetectable (EMRu). 1 De los pacientes que alcanzaron la EMRu tres meses después del tratamiento con I+V (n=58), el 53,4 por ciento mantuvo el estado de EMRu 38 meses después del tratamiento. 1,3

De los pacientes que alcanzaron la EMRu tres meses después del tratamiento con I+V (n=58), el 53,4 por ciento mantuvo el estado de EMRu 38 meses después del tratamiento. Los resultados del estudio de seguimiento de cuatro años se publicaron recientemente en The Lancet Oncology, el 6 de noviembre de 2023.

Datos sobre el retratamiento con ibrutinib como agente único en el estudio de fase 2 CAPTIVATE (PCYC-1142)

Los resultados de fase 2 de la cohorte de DF del estudio CAPTIVATE, que utilizó un régimen I+V similar al del estudio GLOW en pacientes con LLC de hasta 70 años de edad, mostraron remisiones profundas y una SLP clínicamente significativa con la combinación I+V. Además, se evaluó a pacientes con EMR.2

Resultados del estudio de fase 2 CAPTIVATE

A casi cinco años, el 82 por ciento de los pacientes experimentaron una liberación del tratamiento de la LLC de siguiente línea (IC del 95 por ciento, 76-87). 2

De los 202 pacientes tratados con I+V en la cohorte de DF (n = 159) o en la cohorte EMR (n=43), 53 pacientes han padecido enfermedad progresiva (EP) hasta la fecha, la mayoría de ellos a los dos años de finalizar el tratamiento. 2 Veintidós de estos pacientes han iniciado un retratamiento con ibrutinib como agente único. 2 Con una mediana de seguimiento de 17 meses (intervalo, 0-45), la tasa de respuesta global (TRG) en 21 pacientes con respuesta evaluable fue del 86 por ciento, con mejores respuestas de respuesta completa (RC) (n=1 [5 por ciento]), respuesta parcial (RP; n=17 [81 por ciento]), RP con linfocitosis (n=1 [5 por ciento]), enfermedad estable (n=1 [5 por ciento]) y EP (n=1 [5 por ciento]). 2,4 Entre estos pacientes no hubo reducciones de la dosis de ibrutinib ni interrupciones debidas a acontecimientos adversos (AA) en los tratados con ibrutinib como agente único. 2

En la cohorte de DF, las tasas de SLP y SG a 54 meses fueron del 70 por ciento (IC del 95 por ciento, 62-77) y del 97 por ciento (IC del 95 por ciento, 93-99), respectivamente.2





Los datos actualizados de ambos estudios mostraron que el perfil de seguridad del régimen I+V era coherente con los perfiles de seguridad conocidos del ibrutinib y el venetoclax.2 La seguridad no se evaluó más a fondo en el estudio GLOW, ya que todos los pacientes ya habían superado el período emergente del tratamiento en análisis anteriores.1 El análisis de seguridad se limitó a la incidencia de segundas neoplasias malignas primarias.1 En el estudio CAPTIVATE, los AA graves considerados relacionados con el tratamiento del estudio y las segundas neoplasias malignas siguieron recogiéndose tras la conclusión del tratamiento de duración fija.2 En total, se produjeron segundas neoplasias malignas primarias en el ocho por ciento de los pacientes y un AA de carcinoma basocelular durante este año adicional de seguimiento.2

«GLOW y CAPTIVATE son los estudios I+V de duración fija más prolongados en pacientes con LLC, con casi cinco años de resultados», afirmó el Dr. Craig Tendler, vicepresidente de Desarrollo Tardío y Asuntos Médicos Mundiales de Johnson & Johnson Innovative Medicine. «En conjunto, la consistencia de los datos de estos estudios elevan la I+V como terapia de primera línea, totalmente oral, y demuestran aún más la innovación científica a largo plazo del ibrutinib en el cambio del estándar de atención para los pacientes que viven con LLC y otras neoplasias malignas de células B».

Acerca de GLOW

The GLOW study ( NCT03462719 ) es un ensayo aleatorizado, abierto, de fase 3 que evaluó la eficacia y la seguridad de I+V de primera línea y duración fija frente a Clb+O en pacientes de edad avanzada (≥65 años) con LLC, o pacientes de 18 a 64 años con una puntuación CIRS superior a seis o un aclaramiento de creatinina inferior a 70 ml/min, que presentaban una enfermedad activa que requería tratamiento según los criterios del International Workshop on CLL (iwCLL). Se excluyeron los pacientes con del(17p) o mutaciones conocidas de TP53.1,5 Hubo 211 pacientes asignados aleatoriamente en una proporción 1:1 para recibir I+V (n = 106) y/o Clb+O (n = 105) y la mediana de edad fue de 71 años.5,6 Los pacientes asignados a I+V recibieron tratamiento durante 15 ciclos (un ciclo son 28 días), comenzando con tres ciclos de monoterapia de entrada con ibrutinib seguidos de la combinación de I+V durante 12 ciclos. Los pacientes asignados a Clb+O recibieron tratamiento durante seis ciclos.5

Entre los pacientes con una respuesta parcial o mejor, se evaluó la EMR en sangre periférica (SP) mediante secuenciación de próxima generación (NGS) a través de clonoSEQ durante el tratamiento y a intervalos de 3 a 6 meses después del tratamiento.5,6 Los datos de clonoSEQ se utilizaron como parte de las pruebas clonales de LLC.5,6 El criterio de valoración primario fue la SLP hasta los dos años y 10 meses.3 Los criterios de valoración secundarios del estudio incluyen la SG, la tasa negativa de EMR, la tasa de respuesta completa, la TRG, la duración de la respuesta y el tiempo transcurrido hasta el siguiente tratamiento.5

Acerca de CAPTIVATE

El estudio de fase 2 CAPTIVATE ( NCT02910583 ) evaluó a pacientes adultos con LLC de 70 años o menos no tratados previamente, incluidos pacientes con enfermedad de alto riesgo, en dos cohortes: una cohorte guiada por la EMR (n = 164; mediana de edad, 58 años) y una cohorte de duración fija (n = 159; mediana de edad, 60 años).2,7,8 Los pacientes recibieron tres ciclos de introducción de ibrutinib seguidos de 12 ciclos de I+V (ibrutinib oral [420 mg/día]; venetoclax oral [aumento de cinco semanas a 400 mg/día]) y el criterio de valoración primario fue la supervivencia libre de enfermedad a un año.7 En esta cohorte de EMR, tras completar la I+V, los pacientes con EMR confirmada fueron asignados aleatoriamente a un tratamiento doble ciego con placebo (es decir, un régimen de duración fija) o ibrutinib continuo.7

Acerca del Ibrutinib

El ibrutinib es un medicamento oral que se toma una vez al día, desarrollado y comercializado conjuntamente por Janssen Biotech, Inc. y Pharmacyclics LLC, una empresa de AbbVie.9 El ibrutinib bloquea la proteína tirosina quinasa de Bruton (BTK), necesaria para que los linfocitos B normales y anormales, incluidas determinadas células cancerosas, se multipliquen y propaguen.10 Al bloquear la BTK, el ibrutinib puede ayudar a desplazar los linfocitos B anormales de su entorno nutritivo e inhibir su proliferación.11

El ibrutinib está aprobado en más de 100 países y se ha utilizado para tratar a más de 295 000 pacientes en todo el mundo.12 Existen más de 50 ensayos clínicos patrocinados por la empresa, incluidos 18 estudios de fase 3, a lo largo de 11 años que evalúan la eficacia y la seguridad del ibrutinib.9,13 En octubre de 2021, el ibrutinib se añadió a las Listas Modelo de Medicamentos Esenciales (LME) de la Organización Mundial de la Salud, que hace referencia a los medicamentos que abordan las prioridades sanitarias mundiales y que deben estar disponibles y ser asequibles para todos.14

El ibrutinib fue aprobado por primera vez por la Comisión Europea (CE) en 2014, y las indicaciones aprobadas hasta la fecha incluyen:9

Como agente único o en combinación con rituximab u obinutuzumab o venetoclax para el tratamiento de pacientes adultos con LLC no tratada previamente

Como agente único o en combinación con bendamustina y rituximab (BR) para el tratamiento de pacientes adultos con LLC que hayan recibido al menos una terapia previa

Como agente único para el tratamiento de pacientes adultos con linfoma de células del manto (LCM) en recaída o refractario (RR)

Como agente único para el tratamiento de pacientes adultos con macroglobulinemia de Waldenström (MW) que hayan recibido al menos una terapia previa, o en tratamiento de primera línea para pacientes no aptos para quimioinmunoterapia. En combinación con rituximab para el tratamiento de pacientes adultos con WM

Para conocer el listado completo de acontecimientos adversos, la información posológica y de administración, las contraindicaciones y otras precauciones en el uso de ibrutinib, consulte la ficha técnica para obtener más información.

Acerca de la leucemia linfocítica crónica

La LLC es normalmente un cáncer de la sangre de crecimiento lento de los glóbulos blancos.15 La incidencia global de la LLC en Europa es de aproximadamente 4,92 casos por cada 100 000 personas al año y es aproximadamente 1,5 veces más común en hombres que en mujeres.16 La LLC es predominantemente una enfermedad de ancianos, con una mediana de edad de 72 años en el momento del diagnóstico.17

Aunque los resultados en los pacientes han mejorado sustancialmente en las últimas décadas, la enfermedad sigue caracterizándose por episodios consecutivos de progresión de la enfermedad y la necesidad de terapia.18 A menudo se prescriben a los pacientes múltiples líneas de terapia a medida que recaen o se vuelven resistentes a los tratamientos.19



Acerca de Janssen Pharmaceutical Companies de Johnson & Johnson

En Janssen, estamos creando un futuro en el que la enfermedad sea cosa del pasado. Nosotros, Pharmaceutical Companies de Johnson & Johnson, trabajamos sin descanso para hacer de ese futuro una realidad para pacientes de todo el mundo, luchando contra la enfermedad con la ciencia, mejorando el acceso con ingenio y sanando la desesperanza con corazón. Nos centramos en áreas de la medicina donde podemos marcar la mayor diferencia: oncología, inmunología, neurociencia, cardiovascular, hipertensión pulmonar y retina.

Más información en www.janssen.com/emea . Síganos en www.linkedin.com/janssenEMEA para conocer las últimas novedades. Janssen Pharmaceutica NV, Janssen-Cilag Limited, Janssen Biotech y Janssen Research & Development, LLC forman parte de Janssen Pharmaceutical Companies de Johnson & Johnson.

* El Dr. Follows ha prestado servicios de consultoría, asesoramiento y ponencia a Janssen, y no ha recibido remuneración alguna por su trabajo en los medios de comunicación.

Precauciones relacionadas con declaraciones prospectivas

Este comunicado de prensa contiene «declaraciones prospectivas», según la definición de la Ley de Reforma de Litigios Privados de 1995 sobre el desarrollo de productos y los beneficios potenciales y el impacto del tratamiento de cilta-cel. Se advierte al lector que no debe basarse en estas declaraciones prospectivas. Dichas proyecciones están basadas en las expectativas actuales de futuros eventos. Si los supuestos subyacentes resultan ser inexactos, o se materializan riesgos o incertidumbres conocidos o desconocidos, los resultados concretos pueden variar significativamente respecto de las expectativas y las proyecciones de Janssen Pharmaceutica NV, Janssen-Cilag Limited, Jassen Biotech, Janssen Research and Development, LLC y/o Johnson & Johnson. Estos riesgos e incertidumbres incluyen, entre otros: desafíos e incertidumbres inherentes a la investigación y el desarrollo de productos, incluida la incertidumbre de éxito clínico y de obtener aprobaciones regulatorias; incertidumbre de éxito comercial; competencia, incluidos avances tecnológicos, nuevos productos y patentes obtenidas por competidores; oposiciones a patentes; cambios en la conducta y los patrones de gasto de los compradores de productos y servicios de salud; cambios en las leyes y las normas vigentes, incluidas reformas globales del sistema de salud; y tendencias hacia la reducción de costes de salud. Una lista adicional y descripciones de estos riesgos, incertidumbres y otros factores pueden encontrarse en el Informe anual de Johnson & Johnson del Formulario 10-K para el año fiscal finalizado el día 1 de enero de 2023, incluido en las secciones subtituladas «Cautionary Note Regarding Forward-Looking Statements» y «Item 1A. Risk Factors», y en los informes trimestrales posteriores de Johnson & Johnson del Formulario 10-Q y otros archivos en la Comisión de Valores y Bolsa. Hay copias de estas presentaciones disponibles en línea en http://www.sec.gov/, http://www.jnj.com/ o previa solicitud a Johnson & Johnson. Janssen Pharmaceutica NV, Janssen-Cilag Limited, Janssen Biotech, Janssen Research and Development, LLC y Johnson & Johnson no se comprometen a actualizar proyecciones futuras como resultado de nueva información o de eventos o desarrollos futuros.

