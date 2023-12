Behandlung mit CARVYKTI®▼(ciltacabtagene autoleucel) führte zu klinisch bedeutsamen Verbesserungen der gesundheitsbezogenen Lebensqualität und zu einer Verringerung krankheitsspezifischer Symptome bei Patienten mit multiplem Myelom in der Frühphase

Mündliche Präsentationen auf der ASH-Jahrestagung 2023, darunter die von den Patienten berichteten Ergebnisse der CARTITUDE-4-Studie sowie längerfristige Wirksamkeits- und Sicherheitsdaten der CARTITUDE-2-Studienkohorten A und B, zeigen das Potenzial von ciltacabtagene autoleucel in früheren Behandlungslinien1,2

BEERSE, BELGIEN, Dec. 15, 2023 (GLOBE NEWSWIRE) -- Die Janssen Pharmaceutical Companies of Johnson & Johnson haben heute neue von Patienten berichtete Ergebnisse (Patient-reported Outcomes, PROs) aus der Phase-III-Studie CARTITUDE-4 zu CARVYKTI®▼(ciltacabtagene autoleucel; cilta-cel) bekanntgegeben, die bei der Behandlung erwachsener Patienten mit rezidiviertem und Lenalidomid-refraktärem multiplem Myelom, die eine bis drei vorangegangene Therapielinien (LOT) erhalten hatten, klinisch bedeutsame Verbesserungen der gesundheitsbezogenen Lebensqualität und bedeutsame Verringerungen krankheitsspezifischer Symptome anhand mehrerer PRO-Messwerte zeigte.1 Diese Daten wurden auf der Jahrestagung 2023 der American Society of Hematology (ASH), die vom 9. bis 12. Dezember in San Diego stattfand, als mündliche Präsentation vorgestellt (Abstract Nr. 1063).1

„Diese Ergebnisse der CARTITUDE-4-Studie zeigen, dass cilta-cel das Potenzial hat, die gesundheitsbezogene Lebensqualität der Patienten deutlich zu verbessern, einschließlich Schmerzen, Müdigkeit und emotionales Wohlbefinden“, so Roberto Mina, Assistant Professor, Division of Hematology, Department of Molecular Biotechnology and Health Sciences, University of Torino, Turin, Italien.‡ „Cilta-cel hat in späteren Therapielinien ein tiefes und dauerhaftes Ansprechen gezeigt, und diese Ergebnisse zeigen das Potenzial von Cilta-cel für Patienten mit Lenalidomid-refraktärem multiplem Myelom bereits nach dem ersten Rückfall.“

In dieser Analyse der Phase-III-Studie CARTITUDE-4 berichteten die Patienten im cilta-cel-Arm über eine verbesserte Funktionsfähigkeit und eine Verringerung der Symptome im Vergleich zum Ausgangswert, während die PRO-Werte in den Standardbehandlungsschemas (SOC), Pomalidomid, Bortezomib und Dexamethason (PVd) oder Daratumumab, Pomalidomid und Dexamethason (DPd) im Vergleich zum Ausgangswert in Bezug auf die meisten Bereiche und Symptome tendenziell zu einer Verschlechterung oder einem niedrigeren Grad der Verbesserung führten.1 Cilta-cel übertraf die klinisch bedeutsamen Schwellenwerte für die durchschnittliche Verbesserung des globalen Gesundheitszustands (10,1 Punkte), der Schmerzen (-10,2 Punkte) und der visuellen Analogskala (8,0 Punkte) von Studienbeginn bis Monat 12; die Verbesserungen bei der Müdigkeit (-9,1 Punkte) und der emotionalen Funktionsfähigkeit (9,5 Punkte) näherten sich den klinisch bedeutsamen Schwellenwerten.1 Unter Verwendung des Fragebogens zur Lebensqualität der Europäischen Organisation für Forschung und Behandlung von Krebs (EORTC QLQ-C30; 100-Punkte-Skala), einem 30 Punkte umfassenden Instrument zur Messung der Lebensqualität bei allen Krebspatienten, zeigte die Analyse, dass die Ergebnisse in allen anderen Bereichen numerisch zugunsten von Cilta-Cel ausfielen.1,3 Die mediane Zeit bis zur Verschlechterung der Symptome des multiplen Myeloms betrug in der Cilta-cel-Gruppe 23,7 Monate im Vergleich zu 18,9 Monaten in der Standardbehandlungsgruppe (Hazard Ratio [HR]= 0,42; 95-Prozent-Konfidenzintervall [KI], 0,26-0,68; p-Wert p=0,003), gemessen mit dem Multiple Myeloma Symptom and Impact Questionnaire (MySIm-Q; 5-Punkte-Skala).1

An der CARTITUDE-4-Studie nahmen 419 Patienten mit Lenalidomid-refraktärem multiplem Myelom und einer bis drei vorangegangenen Behandlungslinien teil.1 Zum Zeitpunkt des klinischen Cut-offs verfügten 99 Patienten im Cilta-vel-Arm und 66 im Standardbehandlungs-Arm sowohl über Baseline- als auch über 12-Monats-Bewertungen, was Daten vor der Progression darstellt.1 Die PRO-Compliance-Raten betrugen zu Beginn der Studie 100 Prozent und sanken bei den nachfolgenden Besuchen auf 74 Prozent im Cilta-cel-Arm und 81 Prozent im Standardbehandlungs-Arm in Monat 12.1 Die Patienten wurden während des gesamten Studienverlaufs mit den Fragebögen EORTC QLQ-C30, EuroQoL 5-Dimension 5-Level (EQ-5D-5L; 100-Punkte-Skala) und MySIm-Q befragt.1 In der primären Analyse von CARTITUDE-4, vorgestellt auf der Jahrestagung 2023 der American Society of Clinical Oncology (ASCO), verringerte Cilta-cel das Risiko eines Fortschreitens der Erkrankung oder des Todes um 74 Prozent (HR= 0,26; 95-Prozent-KI, 0,18-0,38; p < 0,0001) im Vergleich zu zwei Standardbehandlungsschemata, PVd oder DPd, bei Erwachsenen mit rezidiviertem und Lenalidomid-refraktärem multiplem Myelom, die ein bis drei vorherige Behandlungslinien erhalten hatten.4

„Das multiple Myelom ist bekanntermaßen mit einer erheblichen Beeinträchtigung der Lebensqualität der Patienten verbunden, die geringer ist als bei anderen hämatologischen Malignomen“, so Edmond Chan, MBChB, M.D. (Res), Senior Director, EMEA Therapeutic Area Lead Haematology, Janssen-Cilag Limited. „Wir bei Janssen sind bestrebt, Bereiche mit hohem ungedecktem Bedarf anzugehen, um nicht nur die klinischen Ergebnisse, sondern auch die Lebensqualität von Menschen mit multiplem Myelom zu verbessern.“

CARTITUDE-2: Aktualisierte Ergebnisse zu Cilta-cel in früheren Behandlungslinien

Längerfristige Wirksamkeits- und Sicherheitsdaten aus den CARTITUDE-2-Kohorten A und B wurden ebenfalls in einer mündlichen Präsentation auf der ASH-Jahrestagung vorgestellt (Abstract Nr. 1021).2 Bei einer medianen Nachbeobachtungszeit von etwa 29 Monaten zeigten Patienten, die in früheren Behandlungslinien mit cilta-cel behandelt wurden, sowohl solche mit Lenalidomid-refraktärem multiplem Myelom nach ein bis drei Behandlungslinien (Kohorte A) als auch solche mit frühem Rückfall (Kohorte B, eine funktionelle Hochrisikopopulation), ein tiefes und dauerhaftes Ansprechen.2 Bei den 20 Patienten in Kohorte A und 19 in Kohorte B führte die Behandlung mit cilta-cel zu Gesamtansprechraten von 95 Prozent (vollständiges Ansprechen oder besser [≥CR (Complete Response)], 90 Prozent) bzw. 100 Prozent (≥CR, 90 Prozent). Das mediane progressionsfreie Überleben (Progression-free Survival, PFS) wurde in keiner der beiden Kohorten erreicht, und die 24-Monats-PFS-Raten betrugen 75 Prozent in Kohorte A und 73 Prozent in Kohorte B; die entsprechenden 24-Monats-Gesamtüberlebensraten lagen bei 75 Prozent und 84 Prozent.2 Kohorte A gibt Aufschluss über mögliche längerfristige Überlebensergebnisse, die in der Phase-III-Studie CARTITUDE-4 zu erwarten sind, an der dieselbe Patientenpopulation teilnahm.2

In Kohorte A traten nach einer medianen Nachbeobachtungszeit von 17,1 bis 29,9 Monaten hämatologische behandlungsbedingte unerwünschte Ereignisse (Treatment-emergent Adverse Events, TEAEs) auf, darunter Leukopenie (60 Prozent, alle Grad 3/4), Lymphopenie (80 Prozent, alle Grad 3/4) und Thrombozytopenie (80 Prozent; 40 Prozent Grad 3/4).2 In Kohorte B wurden nach einer medianen Nachbeobachtungszeit von 18,0 bis 27,9 Monaten keine neuen hämatologischen TEAEs gemeldet.2 Es wurden keine neuen Sicherheitssignale im Zusammenhang mit chimären Antigenrezeptoren (CAR-T) beobachtet; eine zusätzliche CAR-T-Zell-Neurotoxizität in Form von Sensibilitätsverlust (Grad 2), die sich zurückbildete, wurde in Kohorte B gemeldet.2 Ein neuer Todesfall (insgesamt: fünf) trat in Kohorte A aufgrund einer fortschreitenden Erkrankung auf und ein neuer Todesfall (insgesamt: vier) trat in Kohorte B aufgrund eines Herzstillstands (nicht behandlungsbedingt) auf.2

„Die auf der ASH-Jahrestagung vorgestellten Daten unterstreichen unser Engagement für die Entwicklung innovativer Therapien mit dem Ziel, neben robusten Wirksamkeits- und Sicherheitsdaten auch klinisch bedeutsame reale Vorteile für die Patienten zu erzielen“, so Jordan Schecter, M.D., Vice President, Clinical Development Cellular Therapy Program, Johnson & Johnson Innovative Medicine. „Diese Analysen ergänzen die kontinuierlichen Erkenntnisse aus der CARTITUDE-4-Studie und stärken unser Vertrauen in das Profil von cilta-cel als potenzielle und vielversprechende Behandlungsoption für Patienten mit multiplem Myelom, deren Krankheit im Frühstadium wiederkehrt.“

Über CARTITUDE-4

CARTITUDE-4 ( NCT04181827 ) ist die erste internationale, randomisierte, offene Phase-III-Studie zur Bewertung der Wirksamkeit und Sicherheit von cilta-cel im Vergleich zu PVd oder DPd bei erwachsenen Patienten mit rezidiviertem und Lenalidomid-refraktärem multiplem Myelom, die eine bis drei vorherige Therapielinien erhalten haben.5

Über CARTITUDE-2

CARTITUDE-2 ( NCT04133636 ) ist eine laufende Multikohorten-Phase-II-Studie zur Untersuchung der Sicherheit und Wirksamkeit von cilta-cel bei Patienten mit multiplem Myelom.6 In Kohorte B werden Patienten untersucht, die eine vorherige Therapielinie mit einem Proteasom-Inhibitor (PI) und einem immunmodulatorischen Wirkstoff (IMiD) erhalten haben und bei denen die Krankheit nach den Kriterien der International Myeloma Working Group (IMWG) innerhalb von 12 Monaten nach der Behandlung mit einer autologen Stammzelltransplantation (ASCT) oder bei Teilnehmern, die keine ASCT erhalten haben, nach Beginn der Anti-Myelom-Therapie fortgeschritten ist.6 Kohorte A umfasst Patienten mit progressivem multiplem Myelom nach 1-3 vorangegangenen Behandlungslinien, einschließlich eines PI und eines IMiD, die refraktär auf Lenalidomid reagierten und die zuvor keine B-Zell-Reifungsantigen-(BCMA)-Zielsubstanzen erhalten hatten.6

Über Ciltacabtagen Autoleucel (cilta-cel)

Cilta-cel erhielt von der Europäischen Kommission im Mai 2022 die bedingte Zulassung für die Behandlung von Erwachsenen mit rezidiviertem und refraktärem multiplem Myelom (RRMM), die mindestens drei vorangegangene Therapien erhalten haben, darunter einen IMiD, einen PI und einen Anti-CD38-Antikörper, und bei denen die Krankheit unter der letzten Therapie fortgeschritten ist.7,8 Im Februar 2022 erteilte die US-amerikanische Food and Drug Administration (FDA) cilta-cel eine Zulassung für die Behandlung von Erwachsenen mit RRMM nach vier oder mehr vorangegangenen Therapielinien, einschließlich eines PI, eines IMiD und eines monoklonalen Anti-CD38-Antikörpers.9,10 Eine vollständige Liste unerwünschter Ereignisse sowie Informationen zu Dosierung und Verabreichung, Gegenanzeigen und anderen Vorsichtsmaßnahmen bei der Anwendung von cilta-cel finden Sie in der Zusammenfassung der Produktmerkmale.5 Gemäß den EMA-Vorschriften für neue Arzneimittel und solche, die eine bedingte Zulassung erhalten, unterliegt Cilta-cel einer zusätzlichen Überwachung.

Cilta-cel ist eine auf BCMA gerichtete, genetisch modifizierte autologe T-Zell-Immuntherapie, bei der patienteneigene T-Zellen mit einem Transgen umprogrammiert werden, das ein CAR kodiert, das Zellen identifiziert und eliminiert, die BCMA exprimieren.11 BCMA wird hauptsächlich auf der Oberfläche von Zellen der B-Linie des malignen multiplen Myeloms sowie von B-Zellen und Plasmazellen im Spätstadium exprimiert.12,13 Das CAR-Protein von cilta-cel enthält zwei auf BCMA abzielende Single-Domain-Antikörper, die so konzipiert sind, dass sie eine hohe Avidität gegen menschliches BCMA verleihen.9 Die CAR-modifizierten T-Zellen exprimieren Fusionsproteine von Antigenrezeptoren gegen tumorassoziierte Oberflächenantigene und T-Zell-Aktivierungsdomänen und lenken nach der Bindung an BCMA-exprimierende Zellen die Effektor-T-Zellen um und verbessern die tumorspezifische Immunüberwachung.14

Im Dezember 2017 schloss Janssen Biotech, Inc. (Janssen) eine weltweite Lizenz- und Kooperationsvereinbarung mit Legend Biotech USA, Inc. zur Entwicklung und Vermarktung von cilta-cel.15

Über das multiple Myelom

Das multiple Myelom ist ein unheilbarer Blutkrebs, der eine Art weißer Blutzellen, die sogenannten Plasmazellen, befällt, die sich im Knochenmark befinden.16,17 Beim multiplen Myelom verändern sich diese bösartigen Plasmazellen und wachsen unkontrolliert.14 In der Europäischen Union wurde im Jahr 2022 schätzungsweise bei mehr als 35 300 Menschen ein multiples Myelom diagnostiziert, und mehr als 22 700 Patienten starben.18 Während einige Patienten mit multiplem Myelom zunächst keine Symptome haben, können bei anderen die üblichen Anzeichen und Symptome der Krankheit auftreten, wie z. B. Knochenbrüche oder -schmerzen, niedrige Anzahl roter Blutkörperchen, Müdigkeit, hoher Kalziumspiegel, Infektionen oder Nierenschäden.19

Über die Janssen Pharmaceutical Companies von Johnson & Johnson

Bei Janssen arbeiten wir an einer Zukunft, in der Krankheiten der Vergangenheit angehören. Wir sind die pharmazeutischen Unternehmen von Johnson & Johnson, die unermüdlich daran arbeiten, diese Zukunft für Patienten auf der ganzen Welt Wirklichkeit werden zu lassen, indem wir Krankheiten mit Wissenschaft bekämpfen, den Zugang zu Medikamenten mit Einfallsreichtum verbessern und Hoffnungslosigkeit mit Herz heilen. Wir konzentrieren uns auf die Bereiche der Medizin, in denen wir am meisten bewirken können: Onkologie, Immunologie, Neurowissenschaften, Herz-Kreislauf-Erkrankungen, pulmonale Hypertonie und Netzhaut.

Mehr Informationen unter www.janssen.com/emea . Folgen Sie uns auf www.linkedin.com/janssenEMEA , um auf dem Laufenden zu bleiben. Janssen Pharmaceutica NV, Janssen-Cilag Limited, Janssen Biotech und Janssen Research & Development, LLC sind Teil von Johnson & Johnson.

‡ Dr. Roberto Mina hat Janssen beratend zur Seite gestanden und Vorträge gehalten; er wurde nicht für seine Medienarbeit bezahlt.

Warnhinweise zu zukunftsgerichteten Aussagen

Diese Pressemitteilung enthält „zukunftsgerichtete Aussagen“ im Sinne des Private Securities Litigation Reform Act von 1995 zur Produktentwicklung und zu den potenziellen Vorteilen und Behandlungseffekten von cilta-cel. Die Leserinnen und Leser werden dazu angehalten, sich nicht auf diese zukunftsgerichteten Aussagen zu verlassen. Diese Aussagen beruhen auf aktuellen Erwartungen hinsichtlich zukünftiger Ereignisse. Sollten sich die zugrunde liegenden Annahmen als unzutreffend erweisen oder bekannte oder unbekannte Risiken oder Unwägbarkeiten eintreten, könnten die tatsächlichen Ergebnisse erheblich von den Erwartungen und Prognosen von Janssen Pharmaceutica NV, Janssen-Cilag Limited, Janssen Biotech, Janssen Research and Development, LLC, und/oder Johnson & Johnson abweichen. Zu den Risiken und Unwägbarkeiten gehören unter anderem: Herausforderungen und Unwägbarkeiten, die mit der Produktforschung und -entwicklung verbunden sind, einschließlich der Ungewissheit des klinischen Erfolgs und des Erhalts behördlicher Genehmigungen; die Ungewissheit des kommerziellen Erfolgs; der Wettbewerb, einschließlich technologischer Fortschritte, neuer Produkte und Patente von Konkurrenten; die Anfechtung von Patenten; Änderungen im Verhalten und in den Ausgabenmustern der Käufer von Gesundheitsprodukten und -dienstleistungen; Änderungen der geltenden Gesetze und Vorschriften, einschließlich globaler Gesundheitsreformen; und Trends zur Kostendämpfung im Gesundheitswesen. Eine weitere Auflistung und Beschreibung dieser Risiken, Ungewissheiten und anderen Faktoren finden Sie im Jahresbericht von Johnson & Johnson auf Formblatt 10-K für das am 1. Januar 2023 zu Ende gegangene Geschäftsjahr, einschließlich der Abschnitte mit der Überschrift „Warnhinweis zu zukunftsgerichteten Aussagen“ und „Punkt 1A“. Risikofaktoren“ und in den nachfolgenden Quartalsberichten von Johnson & Johnson auf Formblatt 10-Q und anderen Unterlagen, die bei der Securities and Exchange Commission eingereicht wurden. Kopien dieser Anmeldungen sind online verfügbar unter http://www.sec.gov/ , http://www.jnj.com/ oder auf Anfrage bei Johnson & Johnson. Weder Janssen Pharmaceutica NV, Janssen-Cilag Limited, Janssen Biotech, Janssen Research and Development, LLC, noch Johnson & Johnson verpflichten sich, zukunftsgerichtete Aussagen aufgrund neuer Informationen oder zukünftiger Ereignisse oder Entwicklungen zu aktualisieren.

Dezember 2023