El tratamiento con CARVYKTI®▼ (ciltacabtagene autoleucel) produjo mejoras clínicamente significativas de la calidad de vida relacionada con la salud y reducciones de los síntomas específicos de la enfermedad en pacientes con mieloma múltiple de primera línea

Las presentaciones orales en el Congreso anual de la ASH de 2023, que incluyen los resultados comunicados por los pacientes del estudio CARTITUDE-4 y los datos de eficacia y seguridad a más largo plazo de las cohortes A y B del estudio CARTITUDE-2, muestran el potencial del ciltacabtagene autoleucel en las primeras líneas de tratamiento1,2

BEERSE, BÉLGICA, Dec. 15, 2023 (GLOBE NEWSWIRE) -- Janssen Pharmaceutical Companies de Johnson & Johnson ha anunciado hoy nuevos resultados comunicados por los pacientes (PRO) del estudio de fase 3 CARTITUDE-4 de CARVYKTI®▼(ciltacabtagene autoleucel; cilta-cel) que demostraron mejoras clínicamente significativas en la calidad de vida relacionada con la salud y reducciones significativas en los síntomas específicos de la enfermedad según múltiples medidas PRO en el tratamiento de pacientes adultos con mieloma múltiple en recaída y refractario a lenalidomida que recibieron de una a tres líneas previas de terapia (LOT).1 Estos datos se presentaron como ponencia oral en el Congreso anual de la Sociedad Americana de Hematología (ASH) de 2023 (Sinopsis n.º 1063), celebrado en San Diego del 9 al 12 de diciembre.1

«Estos resultados del estudio CARTITUDE-4 demostraron el potencial del cilta-cel para mejorar significativamente las medidas de calidad de vida relacionadas con la salud de los pacientes, incluidos el dolor, la fatiga y el funcionamiento emocional,» afirma Roberto Mina, Assistant Professor, Division of Hematology, Department of Molecular Biotechnology and Health Sciences, University of Torino, Turin, Italy.‡ «Cilta-cel ha evidenciado respuestas profundas y duraderas en líneas posteriores de terapia, y estos resultados muestran el potencial de cilta-cel en pacientes con mieloma múltiple refractario a la lenalidomida incluso después de la primera recaída.»

En este análisis del estudio de fase 3 CARTITUDE-4, los pacientes del brazo de cilta-cel informaron de una mejora del funcionamiento y una reducción de los síntomas con respecto al inicio, mientras que las puntuaciones de los RNP en los regímenes de tratamiento estándar, pomalidomida, bortezomib y dexametasona (PVd) o brazo de daratumumab, pomalidomida y dexametasona (DPd) tendieron hacia un empeoramiento o grados inferiores de mejora con respecto al inicio para la mayoría de los dominios y síntomas.1 Cilta-cel superó los umbrales clínicamente significativos para la mejora media del estado de salud global (10,1 puntos), el dolor (-10,2 puntos) y la escala analógica visual (8,0 puntos) desde el inicio hasta el mes 12; las mejoras en la fatiga (-9,1 puntos) y el funcionamiento emocional (9,5 puntos) se acercaron a los umbrales clínicamente significativos.1 Utilizando el Cuestionario de Calidad de Vida de la Organización Europea para la Investigación y el Tratamiento del Cáncer (EORTC QLQ-C30; escala de 100 puntos), un instrumento de 30 elementos diseñado para medir la calidad de vida en todos los pacientes con cáncer, el análisis mostró que los resultados favorecían numéricamente al cilta-cel en todos los demás dominios.1,3 La mediana del tiempo transcurrido hasta el empeoramiento de los síntomas del mieloma múltiple en el brazo de cilta-cel fue de 23,7 meses en comparación con los 18,9 meses en el brazo de SOC (cociente de riesgos [CR]= 0,42; intervalo de confianza [IC] del 95 por ciento, 0,26-0,68; valor p=0,003), medido con el Cuestionario de síntomas e impacto del mieloma múltiple (MySIm-Q; escala de 5 puntos).1

El estudio CARTITUDE- 4 reclutó a 419 pacientes con mieloma múltiple refractario a lenalidomida y de una a tres LOT previas.1 En el momento del corte clínico, 99 pacientes del brazo cilta-cel y 66 del brazo SOC disponían de evaluaciones PRO tanto basales como a los 12 meses, lo que representa datos previos a la progresión.1 El cumplimiento de los PRO fue del 100 por cien al inicio del estudio y disminuyó con las visitas posteriores al 74 por ciento en el brazo cilta-cel y al 81 por ciento en el brazo SOC en el mes 12.1 A los pacientes se les administraron los cuestionarios EORTC QL QLQ-C30, EuroQoL 5-Dimension 5-Level (EQ-5D-5L; escala de 100 puntos) y MySIm-Q durante el transcurso del estudio.1 En el análisis primario de CARTITUDE-4 presentado en el Congreso anual de la Sociedad Americana de Oncología Clínica (ASCO) de 2023, cilta-cel redujo el riesgo de progresión de la enfermedad o muerte en un 74 por ciento (CR=0,26; IC del 95 por ciento, 0,18-0,38; p<0,0001) en comparación con dos regímenes SOC, PVd o DPd, en adultos con mieloma múltiple en recaída y refractario a lenalidomida que recibieron de uno a tres LOT previos.4

«El mieloma múltiple está notoriamente asociado con una carga significativa en la calidad de vida de los pacientes, siendo inferior a la de otras neoplasias hematológicas,» afirma Edmond Chan, MBChB, M.D. (Res), Senior Director, EMEA Therapeutic Area Lead Haematology, Janssen-Cilag Limited. «En Janssen estamos comprometidos a abordar áreas de gran necesidad no cubierta para mejorar no sólo los resultados clínicos sino también la calidad de vida de quienes viven con mieloma múltiple.»

CARTITUDE-2: Resultados actualizados de Cilta-Cel en líneas de tratamiento anteriores

Los datos de eficacia y seguridad a más largo plazo de las cohortes A y B de CARTITUDE-2 también se presentaron en una ponencia oral por la ASH (Sinopsis n.º 1021).2 En una mediana de seguimiento de aproximadamente 29 meses, los pacientes tratados con cilta-cel en LOT anteriores, tanto aquellos con mieloma múltiple refractario a lenalidomida después de uno a tres LOT (cohorte A) como aquellos con recaída temprana (cohorte B, una población de alto riesgo funcional), experimentaron respuestas profundas y duraderas.2 En los 20 pacientes de la cohorte A y los 19 de la cohorte B, el tratamiento con cilta-cel dio lugar a tasas de respuesta global del 95 por ciento (respuesta completa o mejor [≥RC], 90 por ciento) y del 100 por cien (≥RC, 90 por ciento), respectivamente. La mediana de la supervivencia libre de progresión (SLP) no se alcanzó en ninguna de las cohortes, y las tasas de SLP a 24 meses fueron del 75 por ciento en la cohorte A y del 73 por ciento en la cohorte B; las tasas respectivas de supervivencia global a 24 meses fueron del 75 por ciento y del 84 por ciento.2 La cohorte A proporciona información sobre los posibles resultados de supervivencia a más largo plazo que pueden esperarse en el estudio de fase 3 CARTITUDE-4, que reclutó a la misma población de pacientes.2

En la cohorte A, tras una mediana de seguimiento de entre 17,1 y 29,9 meses, los acontecimientos adversos surgidos durante el tratamiento (AAST) hematológicos incluyeron leucopenia (60 por ciento todos de grado 3/4), linfopenia (80 por ciento todos de grado 3/4) y trombocitopenia (80 por ciento; 40 por ciento de grado 3/4).2 Ningún paciente nuevo notificó AAST hematológicos en la cohorte B, tras una mediana de seguimiento de entre 18,0 y 27,9 meses.2 No se observaron nuevas señales de seguridad relacionadas con los receptores de antígenos quiméricos (CAR)-T; en la cohorte B se notificó una neurotoxicidad adicional por células CAR-T de pérdida sensorial ( grado 2) que se resolvió.2 Se produjo una nueva muerte (total: cinco) en la cohorte A debido a enfermedad progresiva y una nueva muerte (total: cuatro) en la cohorte B debido a paro cardiaco (no relacionado con el tratamiento).2

«Los datos presentados por la ASH ponen de relieve nuestro compromiso de perseguir el desarrollo de terapias de vanguardia con la intención de proporcionar beneficios reales clínicamente significativos para los pacientes, además de datos sólidos de eficacia y seguridad,» explica el Jordan Schecter, M.D., Vice President, Clinical Development Cellular Therapy Program, Johnson & Johnson Innovative Medicine. «Estos análisis se suman a las pruebas continuas del estudio CARTITUDE-4 y refuerzan nuestra confianza en el perfil de cilta-cel como opción terapéutica potencial y prometedora para los pacientes con mieloma múltiple cuya enfermedad recidiva precozmente.»

Acerca de CARTITUDE-4

CARTITUDE-4 ( NCT04181827 ) es el primer estudio de fase 3 internacional, aleatorizado y abierto que evalúa la eficacia y seguridad de cilta-cel frente a PVd o DPd en pacientes adultos con mieloma múltiple en recaída y refractario a lenalidomida que han recibido de una a tres líneas de tratamiento previas.5

Acerca de CARTITUDE-2

CARTITUDE-2 ( NCT04133636 ) es un estudio de fase 2 en curso, con múltiples cohortes, que evalúa la seguridad y eficacia de cilta-cel en pacientes con mieloma múltiple.6 La cohorte B evalúa a los pacientes que recibieron una línea de terapia previa que incluía un inhibidor del proteasoma (IP) y un agente inmunomodulador (IMiD), y tuvieron una progresión de la enfermedad según los criterios del Grupo Internacional de Trabajo sobre el Mieloma (IMWG) en los 12 meses siguientes al tratamiento con un trasplante autólogo de células madre (ASCT) o desde el inicio de la terapia antimieloma para los participantes que no se han sometido a un ASCT.6 La cohorte A evalúa a pacientes que presentaban mieloma múltiple progresivo tras 1-3 LOT previas que incluían un IP y un IMiD, eran refractarios a la lenalidomida y no habían estado expuestos previamente a agentes dirigidos contra el antígeno de maduración de células B (BCMA).6

Acerca de ciltacabtagene autoleucel (cilta-cel)

Cilta-cel recibió la autorización de comercialización condicional de la Comisión Europea en mayo de 2022 para el tratamiento de adultos con mieloma múltiple en recaída y refractario (MMRR) que han recibido al menos tres tratamientos previos, incluido un IMiD, un IP y un anticuerpo anti-CD38, y que han presentado progresión de la enfermedad al último tratamiento.7,8 En febrero de 2022, la Administración de Alimentos y Medicamentos (FDA) de Estados Unidos aprobó cilta-cel para el tratamiento de adultos con MMRR después de cuatro o más líneas de tratamiento previas, incluido un IP, un IMiD y un anticuerpo monoclonal anti-CD38.9,10 Para acceder a un listado completo de acontecimientos adversos y a información sobre la posología y administración, contraindicaciones y otras precauciones al utilizar cilta-cel, consulte la ficha técnica.5 En consonancia con la normativa de la EMA para nuevos medicamentos y para aquellos a los que se les concede la aprobación condicional, cilta-cel está sujeto a monitorización adicional.

Cilta-cel es una inmunoterapia de linfocitos T autólogos genéticamente modificados dirigida contra el antígeno de maduración de células B (BCMA), que consiste en reprogramar los propios linfocitos T del paciente con un transgén que codifica un receptor de antígeno quimérico (CAR) que identifica y elimina las células que expresan el BCMA.11 El BCMA se expresa principalmente en la superficie de las células malignas del mieloma múltiple, así como en las células B en estados avanzados y en las células plasmáticas.12,13 La proteína CAR de cilta-cel presenta dos anticuerpos de dominio único dirigidos a BCMA diseñados para conferir una alta avidez por el BCMA humano.9 Los linfocitos T CAR modificados expresan proteínas de fusión de receptores de antígenos contra antígenos de superficie asociados al tumor y dominios de activación de linfocitos T, y al unirse a células que expresan BCMA redirigen a los linfocitos T efectores y mejoran la inmunovigilancia específica contra tumores.14

En diciembre de 2017, Janssen Biotech, Inc. (Janssen) celebró un acuerdo de colaboración y licencia global con Legend Biotech USA, Inc. para desarrollar y comercializar cilta-cel.15

Acerca del mieloma múltiple

El mieloma múltiple es un cáncer de la sangre incurable que afecta a un tipo de glóbulos blancos denominados células plasmáticas, que se encuentran en la médula ósea.16,17 En el mieloma múltiple, las células plasmáticas cancerosas cambian y crecen descontroladamente.14 En la Unión Europea, se calcula que en 2022 se diagnosticó mieloma múltiple a más de 35.300 personas y fallecieron más de 22.700 pacientes.18 Si bien algunos pacientes con mieloma múltiple no presentan signos y síntomas inicialmente, otros pueden tener síntomas frecuentes de la enfermedad, que pueden incluir fractura o dolor de huesos, recuento bajo de glóbulos rojos, cansancio, niveles altos de calcio, infecciones o insuficiencia renal.19

Acerca de Janssen Pharmaceutical Companies de Johnson & Johnson

En Janssen, estamos creando un futuro en el que la enfermedad sea cosa del pasado. Nosotros, Pharmaceutical Companies de Johnson & Johnson, trabajamos sin descanso para hacer de ese futuro una realidad para pacientes de todo el mundo, luchando contra la enfermedad con la ciencia, mejorando el acceso con ingenio y sanando la desesperanza con corazón. Nos centramos en áreas de la medicina donde podemos marcar la mayor diferencia: oncología, inmunología, neurociencia, cardiovascular, hipertensión pulmonar y retina.

Más información en www.janssen.com/emea . Síganos en www.linkedin.com/janssenEMEA para conocer las últimas novedades. Janssen Pharmaceutica NV, Janssen-Cilag Limited, Janssen Biotech y Janssen Research & Development, LLC forman parte de Johnson & Johnson.

‡ El Dr. Roberto Mina ha prestado servicios de consultoría, asesoramiento y ponencia a Janssen, y no ha recibido remuneración alguna por su trabajo en los medios de comunicación.

Precauciones relacionadas con declaraciones prospectivas

Este comunicado de prensa contiene «declaraciones prospectivas», según la definición de la Ley de Reforma de Litigios Privados de 1995 sobre el desarrollo de productos y los beneficios potenciales y el impacto del tratamiento de cilta-cel. Se advierte al lector que no debe basarse en estas declaraciones prospectivas. Estas declaraciones se fundan en expectativas actuales de eventos futuros. Si los supuestos subyacentes resultan ser inexactos, o se materializan riesgos o incertidumbres conocidos o desconocidos, los resultados concretos pueden variar significativamente respecto de las expectativas y las proyecciones de Janssen Pharmaceutica NV, Janssen-Cilag Limited, Janssen Biotech, Janssen Research and Development, LLC y/o Johnson & Johnson. Estos riesgos e incertidumbres incluyen, entre otros: desafíos e incertidumbres inherentes a la investigación y el desarrollo de productos, incluida la incertidumbre de éxito clínico y de obtener aprobaciones regulatorias; incertidumbre de éxito comercial; competencia, incluidos avances tecnológicos, nuevos productos y patentes obtenidas por competidores; oposiciones a patentes; cambios en la conducta y los patrones de gasto de los compradores de productos y servicios de salud; cambios en las leyes y las normas vigentes, incluidas reformas globales del sistema de salud; y tendencias hacia la reducción de costes de salud. Una lista adicional y descripciones de estos riesgos, incertidumbres y otros factores pueden encontrarse en el Informe anual de Johnson & Johnson del Formulario 10-K para el año fiscal finalizado el día 1 de enero de 2023, incluido en las secciones subtituladas “Cautionary Note Regarding Forward-Looking Statements” y “Item 1A. Risk Factors,” y en los informes trimestrales posteriores de Johnson & Johnson del Formulario 10-Q y otros archivos en la Comisión de Valores y Bolsa. Hay copias de estas presentaciones disponibles en línea en http://www.sec.gov/ , http://www.jnj.com/ o previa solicitud a Johnson & Johnson. Janssen Pharmaceutica NV, Janssen-Cilag Limited, Janssen Biotech, Janssen Research and Development, LLC y Johnson & Johnson no se comprometen a actualizar proyecciones futuras como resultado de nueva información o de eventos o desarrollos futuros.

