AS Infortar aktsiakapitali suurendamise registreerimine ja uute aktsiate esimene kauplemispäev

AS Infortar viis perioodil 28. novembril 2023 – 7. detsembril 2023 läbi aktsiate avaliku pakkumise, millele järgnes aktsiate noteerimine ja kauplemisele võtmine Nasdaq Tallinna Börsi põhinimekirjas. Aktsiate avaliku pakkumise arvelduse hõlbustamiseks kasutati aktsiate laenamise struktuuri, mida on kirjeldatud AS Infortar esmase avaliku pakkumise prospektis, mis on kättesaadav siin: https://infortar.ee/files/prospekt.infortar.24-11-2023.pdf.



Laenatud aktsiate tagastamiseks AS-i Infortar aktsionärile OÜ-le Abante viidi läbi AS-i Infortar aktsiakapitali suurendamine 120 000 euro võrra, mille käigus emiteeris AS Infortar avaliku pakkumise korraldajale AS-ile LHV Pank 1 200 000 uut aktsiat. Aktsiad emiteeriti hinnaga 26,00 eurot aktsia kohta ning AS LHV Pank tasus aktsiate eest AS-ile Infortar avalikust pakkumisest saadud tuluna kokku 31 200 000 eurot.

AS-i Infortar aktsiakapitali suurendamine kanti äriregistrisse täna, st 15 detsembril 2023 ja aktsiakapitali uueks suuruseks on 2 104 500 eurot, mis jaguneb 21 045 000 lihtaktsiaks nimiväärtusega 10 senti.

AS Infortar uute aktsiatega kauplemine Nasdaq Tallinna börsi Balti Põhinimekirjas algab 18. detsembril 2023.

Infortar tegutseb viies riigis, ettevõtte peamised tegevusvaldkonnad on energeetika, laevandus ja kinnisvara. Infortar omab ligi 42 protsendi suurust osalust AS-is Tallink Grupp, 100% osalust AS-is Eesti Gaas ning mitmekülgset ja kaasaegset, ca 100 000 m2 suurust kinnisvaraportfelli. Lisaks kolmele põhitegevusvaldkonnale tegutseb Infortar ka ehituse ja maavarade, trükkimise, taksonduse ja muudes valdkondades. Kokku kuulub Infortari kontserni 104 ettevõtet: 48 kontserni tütarettevõtet, 5 sidusettevõtet ja 50 sidusettevõtete tütarettevõtet. Arvestamata sidusettevõtteid annab Infortar tööd 1333 inimesele.

