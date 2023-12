Keskisuomalainen Oyj:n hallitus selvittää yhtiön osakesarjojen yhdistämistä

Keskisuomalainen Oyj, sisäpiiritieto, pörssitiedote 15.12.2023 klo 14.30

Keskisuomalainen Oyj:n hallitus on 15.12.2023 päättänyt aloittaa selvitystyön koskien yhtiön kahden osakesarjan mahdollista yhdistämistä.

Keskisuomalainen Oyj:llä on tällä hetkellä kaksi osakesarjaa, K-sarja ja A-sarja. K- ja A-sarjan osakkeet eroavat toisistaan siten, että jokainen K-sarjan osake oikeuttaa äänestämään yhtiökokouksessa kahdellakymmenellä (20) äänellä ja jokainen A-sarjan osake yhdellä (1) äänellä. Molemmat osakesarjat tuottavat yhtäläisen oikeuden osinkoihin ja yhtiön varoihin. A-sarjan osakkeet ovat julkisen kaupankäynnin kohteena Nasdaq Helsinki Oy:n pörssilistalla. K-sarjan osakkeet eivät ole julkisen kaupankäynnin kohteena.

Keskisuomalainen Oyj:n hallitus arvioi, että osakesarjojen yhdistäminen voisi lisätä yhtiön osakkeiden likviditeettiä, yksinkertaistaa yhtiön omistusrakennetta ja lisätä markkinoiden kiinnostusta yhtiön osaketta kohtaan. Tämän johdosta hallitus on päättänyt aloittaa selvitystyön koskien Keskisuomalainen Oyj:n osakesarjojen mahdollista yhdistämistä siten, että yhtiöllä olisi mahdollisen yhdistämisen jälkeen ainoastaan yksi julkisen kaupankäynnin kohteena oleva osakesarja, jonka kaikki osakkeet tuottaisivat yhtäläiset oikeudet.

Osakesarjojen mahdollinen yhdistäminen pitäisi sisällään K-sarjan osakkeiden muuntamisen A-sarjan osakkeiksi ja Keskisuomalainen Oyj:n yhtiöjärjestyksen muuttamisen siten, että yhtiöjärjestyksestä poistettaisiin eri osakesarjoja koskevat määräykset. Lisäksi on mahdollista, että osakesarjojen mahdolliseen yhdistämiseen liittyisi tarvittaessa K-sarjan osakkeenomistajille suunnattu maksuton osakeanti, jolla näitä kompensoitaisiin K-sarjan osakkeisiin liittyvän suuremman äänivallan menetyksestä.

Keskisuomalainen Oyj:n hallitus arvioi saavansa selvitystyön päätökseen vuoden 2024 aikana. Osana selvitystyötä hallitus aikoo keskustella yhtiön suurimpien osakkeenomistajien kanssa selvittääkseen näiden suhtautumista osakesarjojen mahdolliseen yhdistämiseen ja mahdollisen yhdistämisen tarkempiin ehtoihin. Mikäli hallitus päätyy selvitystyön tuloksena ehdottamaan Keskisuomalainen Oyj:n osakesarjojen yhdistämistä, kyseinen ehdotus tulisi vuonna 2024 pidettävän varsinaisen tai ylimääräisen yhtiökokouksen päätettäväksi.

Tämän tiedotteen päivämääränä 15.12.2023 Keskisuomalainen Oyj:llä on yhteensä 10 042 468 osaketta, joista K-sarjan osakkeita on 4 581 136 kappaletta ja A-sarjan osakkeita on 5 461 332 kappaletta.

Lisätietoja: Vesa-Pekka Kangaskorpi, toimitusjohtaja, Keskisuomalainen Oyj, p. 050 688 33

Keskisuomalainen Oyj

Vesa-Pekka Kangaskorpi

toimitusjohtaja

www.keskisuomalainen.com