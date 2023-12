DARZALEX® (Daratumumab) in subkutaner Formulierung zeigt als Vierfach-Therapieschema eine signifikante Verbesserung der Ergebnisse bei Patienten mit neu diagnostiziertem multiplem Myelom, die für eine Transplantation in Frage kommen

Die subkutane Induktions-, Konsolidierungs- und Erhaltungstherapie mit Daratumumab reduzierte das Risiko eines Fortschreitens der Krankheit oder des Todes um 58 Prozent im Vergleich zur Standardbehandlung1



Erste Präsentation von Daten aus der Phase-III-Studie PERSEUS in der brandaktuellen Abstract-Session auf der ASH-Jahrestagung 2023 und gleichzeitige Veröffentlichung im The New England Journal of Medicine1,2

BEERSE, BELGIEN, Dec. 15, 2023 (GLOBE NEWSWIRE) -- Janssen Pharmaceutical Companies von Johnson & Johnson gab heute die ersten Daten aus der Phase-III-Studie PERSEUS bekannt, die eine signifikante klinische Verbesserung mit DARZALEX® (Daratumumab) in subkutaner Formulierung (SC) als vierfache Induktions- und Konsolidierungstherapie sowie doppelte Erhaltungstherapie bei der Behandlung von transplantationsfähigen (TE) Patienten mit neu diagnostiziertem multiplem Myelom (NDMM) belegen.1 Die Daten, die eine signifikante Verbesserung des progressionsfreien Überlebens (PFS) in der Phase-III-Studie zu TE NDMM sowie eine klinisch signifikante Verbesserung der Raten für ein allgemeines vollständiges Ansprechen (CR) oder besser und Negativität der minimalen Resterkrankung (MRD) gegenüber dem Vergleichsarm zeigen,1 wurden auf der vom 9. bis 12. Dezember in San Diego, Kalifornien, stattfindenden Jahrestagung 2023 der American Society of Hematology (ASH) als bahnbrechende mündliche Präsentation vorgestellt (Abstract #LBA-1). Die Daten wurden gleichzeitig im The New England Journal of Medicine veröffentlicht.2

Die PERSEUS-Studie, die in Zusammenarbeit mit dem European Myeloma Network durchgeführt wurde, ergab, dass die Induktions- und Konsolidierungstherapie mit Daratumumab SC in Kombination mit Bortezomib, Lenalidomid und Dexamethason (D-VRd), gefolgt von der Erhaltungstherapie mit Daratumumab SC und Lenalidomid (D-R), das Risiko eines Fortschreitens der Krankheit oder des Todes um 58 Prozent reduzierte (Hazard Ratio [HR], 0,42; 95-Prozent-Konfidenzintervall [KI] 0,30-0,59; P <0,0001), im Vergleich zu Bortezomib, Lenalidomid und Dexamethason (VRd) allein, gefolgt von der Erhaltungstherapie mit Lenalidomid (R).1 Das Vierfach-Schema erhöhte zudem die Tiefe des Ansprechens im Vergleich zur Behandlung mit VRd allein erheblich, mit höheren CR-Raten oder besser, stringenter CR (sCR) und MRD-Negativität.1

„Das erreichte progressionsfreie Überleben bei den für eine Transplantation in Frage kommenden Patienten, die mit dem subkutanen Daratumumab-Induktions-, Konsolidierungs- und Erhaltungstherapieschema behandelt wurden, ist beispiellos in einer klinischen Phase-III-Studie, in der diese Patientengruppe untersucht wird, es ist jedoch nicht unerwartet, da diese Ergebnisse auf einer Reihe von Studien aufbauen, die zuvor einen klinischen Nutzen von Daratumumab-basierten Therapien bei dieser Patientengruppe gezeigt haben“, so Pieter Sonneveld, M.D., Ph.D., Professor für Hämatologie an der Erasmus-Universität Rotterdam und Vorsitzender des Erasmus MC Cancer Institute, Rotterdam, Niederlande.† „Die Ergebnisse, die wir in klinisch relevanten Untergruppen sehen, auch bei Patienten, die eine fortgeschrittene Krankheit haben oder als Hochrisikopatienten gelten, sind vielversprechend für Ärzte, die an vorderster Front jene Patienten behandeln, bei denen diese komplexe Krankheit neu diagnostiziert wurde.”

Die geschätzte 48-Monats-PFS-Rate betrug 84,3 Prozent für D-VRd gegenüber 67,7 Prozent für VRd.1 Die konsistente Verbesserung des PFS mit D-VRd im Vergleich zu VRd wurde bei den meisten klinisch relevanten Untergruppen beobachtet, darunter auch bei Patienten mit Erkrankungen im Stadium III des International Staging System (ISS) (HR, 0,42; 95-Prozent-KI, 0,22-0,83) oder hohem zytogenetischem Risiko (HR, 0,59; 95-Prozent-KI, 0,36-0,99).1 Die Behandlung mit D-VRd führte außerdem zu einem tieferen Ansprechen im Vergleich zu VRd, einschließlich höherer sCR-Raten (69,3 Prozent ggü. 44,6 Prozent; P<0,0001) und ≥CR (87,9 Prozent ggü. 70,1 Prozent; P<0,0001).1 Die MRD-Negativitätsraten insgesamt (10–5) waren bei D-VRd im Vergleich zu VRd höher (75,2 Prozent ggü. 47,5 Prozent; P<0,0001).1 Die Raten anhaltender MRD-Negativität (für ≥12 Monate) haben sich unter D-VRd mehr als verdoppelt (64,8 Prozent ggü. 29,7 Prozent; P<0,0001).1 Die Daten zum Gesamtüberleben (OS) sind noch nicht ausgereift, zeigen aber einen positiven Trend für den D-VRd-Arm im Vergleich zu VRd.1

„Die beeindruckenden Ergebnisse der PERSEUS-Studie unterstreichen das Potenzial einer Vierfach-Kombinationstherapie mit Daratumumab in subkutaner Formulierung zur Verbesserung der Behandlungsergebnisse bei Patienten mit neu diagnostiziertem multiplem Myelom“, so Edmond Chan, MBChB, M.D. (Res), EMEA Therapeutic Area Lead Haematology, Janssen-Cilag Limited. „Wir freuen uns über diese Ergebnisse und die Chance, Patienten eine weitere Behandlungsoption anbieten zu können. Die Ergebnisse der PERSEUS-Studie bestärken uns in unserem Bestreben, innovative Behandlungsmethoden zu entwickeln und auf unser übergeordnetes Ziel hinzuarbeiten, eine Heilung beim multiplen Myelom zu erreichen.“

Das allgemeine Sicherheitsprofil von D-VRd entsprach den bekannten Sicherheitsprofilen von Daratumumab SC und VRd. Die häufigsten (> 10 Prozent) hämatologischen und nicht-hämatologischen Nebenwirkungen von Grad 3/4 bei D-VRd ggü. VRd waren Neutropenie (62,1 Prozent vs. 51,0 Prozent), Thrombozytopenie (29,1 Prozent vs. 17,3 Prozent), Diarrhoe (10,5 Prozent vs. 7,8 Prozent), Pneumonie (10,5 Prozent vs. 6,1 Prozent) und febrile Neutropenie (9,4 Prozent vs. 10,1 Prozent).1

„Wir verfügen nun über Belege, die dieses subkutane Daratumumab-basierte Vierfach-Induktions- und Konsolidierungsschema sowie das Zweifach-Erhaltungsschema als potenziellen Therapiestandard bei transplantationsfähigen Erkrankungen unterstützen und die Daten der Phase-III-Studie MAIA ergänzen, die eine Daratumumab-basierte Dreifach-Therapie als Therapiestandard bei transplantationsfähigen Erkrankungen etabliert hat“, so Craig Tendler, M.D., Vizepräsident, Late Development and Global Medical Affairs, Johnson & Johnson Innovative Medicine. „Wir werden weiterhin innovative Therapien und Ansätze mit Daratumumab vorantreiben, um unser Ziel zu erreichen, die Behandlungsergebnisse für Patienten mit multiplem Myelom zu verbessern.”

Über die PERSEUS-Studie

Die PERSEUS-Studie wird in Zusammenarbeit mit dem European Myeloma Network als Sponsor durchgeführt. PERSEUS ist eine laufende, randomisierte, offene Phase-III-Studie zum Vergleich der Wirksamkeit und Sicherheit von D-VRd mit anschließender D-R-Erhaltung gegenüber VRd mit anschließender R-Erhaltung bei transplantationsfähigen Patienten mit NDMM.3 Der primäre Endpunkt war das PFS, zu den sekundären Endpunkten gehörten das allgemeine CR oder besser, die allgemeine MRD-Negativität (bei Patienten mit CR oder besser) und das Gesamtüberleben.1 Das mediane Alter beträgt 61,0 (32-70) Jahre für Patienten in der D-VRd-Gruppe und 59,0 (31-70) Jahre für Patienten in der VRd-Gruppe.1 Die Studie wird in 14 Ländern in Europa und Australien durchgeführt.2

Über Daratumumab und Daratumumab SC

Janssen ist bestrebt, das Potenzial von Daratumumab für Patienten mit multiplem Myelom im gesamten Spektrum der Erkrankung zu erforschen. Daratumumab ist für acht Indikationen des multiplen Myeloms zugelassen, davon drei für die Erstbehandlung, einschließlich neu diagnostizierter Patienten, die für eine Transplantation in Frage kommen und solche, die nicht dafür in Frage kommen.4

Im August 2012 schlossen Janssen Biotech, Inc. und Genmab A/S eine weltweite Vereinbarung, die Janssen eine exklusive Lizenz für die Entwicklung, Herstellung und Vermarktung von Daratumumab gewährt. Seit seiner Markteinführung hat sich Daratumumab zu einer grundlegenden Therapie bei der Behandlung des multiplen Myeloms entwickelt und wurde weltweit bei mehr als 452.000 Patienten angewendet.5 Daratumumab ist der einzige auf CD38 abzielende Antikörper, der für die subkutane Behandlung von Patienten mit multiplem Myelom zugelassen ist.4 Daratumumab SC ist mit rekombinanter humaner Hyaluronidase PH20 (rHuPH20), der ENHANZE®-Verabreichungstechnologie von Halozyme, ko-formuliert.6

CD38 ist ein Oberflächenprotein, das unabhängig vom Krankheitsstadium in großer Zahl auf den Zellen des multiplen Myeloms vorhanden ist.4 Daratumumab bindet an CD38 und hemmt das Wachstum der Tumorzellen, was zum Tod der Myelomzellen führt.4 Daratumumab kann auch Auswirkungen auf normale Zellen haben.4 Daten aus acht klinischen Phase-III-Studien haben gezeigt, dass Daratumumab-basierte Therapien sowohl in der Erstlinien- als auch in der Rezidivbehandlung zu einer signifikanten Verbesserung des PFS und/oder OS führten.7,8,9,10,11,12,13,14

Weitere Informationen zu Daratumumab finden Sie in der Zusammenfassung der Produktmerkmale des Arzneimittels unter: https://www.ema.europa.eu/en/documents/product-information/darzalex-epar-product-information_en.pdf .

Über das multiple Myelom

Das multiple Myelom ist ein unheilbarer Blutkrebs, der eine Art von weißen Blutkörperchen, die sogenannten Plasmazellen, befällt, die sich im Knochenmark befinden.15,16 Beim multiplen Myelom verändern sich diese bösartigen Plasmazellen und wachsen unkontrolliert.17 Schätzungen zufolge wurde in der Europäischen Union im Jahr 2022 bei mehr als 35.300 Menschen ein multiples Myelom diagnostiziert, und mehr als 22.700 Patienten verstarben.18 Während einige Patienten mit multiplem Myelom zunächst keine Symptome haben, können bei anderen die üblichen Krankheitssymptome wie Knochenbrüche oder -schmerzen, niedrige Anzahl roter Blutkörperchen, Müdigkeit, hoher Kalziumspiegel oder Nierenversagen auftreten.19

Über die Janssen Pharmaceutical Companies von Johnson & Johnson

Bei Janssen arbeiten wir an einer Zukunft, in der Krankheiten der Vergangenheit angehören. Wir sind die Pharmaceutical Companies of Johnson & Johnson und arbeiten unermüdlich daran, diese Zukunft für Patienten in der ganzen Welt zu verwirklichen, indem wir Krankheiten mithilfe der Wissenschaft bekämpfen, den erforderlichen Zugang durch Innovationen verbessern und Hoffnungslosigkeit einfühlsam überwinden. Wir konzentrieren uns auf die Bereiche der Medizin, in denen wir am meisten bewirken können: Onkologie, Immunologie, Neurowissenschaften, Herz-Kreislauf-Erkrankungen, pulmonale Hypertonie und Netzhaut.

Weitere Informationen finden Sie unter www.janssen.com/emea . Folgen Sie uns auf www.linkedin.com/janssenEMEA für unsere neuesten Nachrichten. Janssen Pharmaceutica NV, Janssen-Cilag Limited, Janssen Biotech und Janssen Research & Development, LLC gehören zu Johnson & Johnson.

† Prof. Sonneveld hat für Janssen Beratungs- und Vortragsdienstleistungen erbracht; er wurde nicht für Medienarbeit honoriert.

Warnhinweise zu zukunftsgerichteten Aussagen

Diese Pressemitteilung enthält „zukunftsgerichtete Aussagen“ im Sinne des Private Securities Litigation Reform Act von 1995 über die Produktentwicklung sowie den potenziellen Nutzen und die Behandlungswirkungen von Daratumumab. Die Leserinnen und Leser werden dazu angehalten, sich nicht auf diese zukunftsgerichteten Aussagen zu verlassen. Diese Aussagen beruhen auf aktuellen Erwartungen hinsichtlich zukünftiger Ereignisse. Sollten sich die zugrunde liegenden Annahmen als unzutreffend erweisen oder bekannte oder unbekannte Risiken oder Unwägbarkeiten eintreten, könnten die tatsächlichen Ergebnisse erheblich von den Erwartungen und Prognosen von Janssen Pharmaceutica NV, Janssen-Cilag Limited, Janssen Biotech, Janssen Research and Development, LLC, und/oder Johnson & Johnson abweichen. Zu den Risiken und Unwägbarkeiten gehören unter anderem: Herausforderungen und Unwägbarkeiten, die mit der Produktforschung und -entwicklung verbunden sind, einschließlich der Ungewissheit des klinischen Erfolgs und der Erlangung behördlicher Zulassungen; die Ungewissheit des kommerziellen Erfolgs; der Wettbewerb, einschließlich technologischer Fortschritte, neuer Produkte und Patente von Konkurrenten; die Anfechtung von Patenten; Änderungen im Verhalten und in den Ausgabenmustern der Käufer von Gesundheitsprodukten und -dienstleistungen; Änderungen der geltenden Gesetze und Vorschriften, einschließlich weltweiter Gesundheitsreformen; und Trends zur Kostendämpfung im Gesundheitswesen. Eine weitere Auflistung und Beschreibung dieser Risiken, Ungewissheiten und anderer Faktoren finden Sie im Jahresbericht von Johnson & Johnson auf Formblatt 10-K für das Geschäftsjahr zum 1. Januar 2023, einschließlich der Abschnitte mit der Überschrift „Warnhinweis zu zukunftsgerichteten Aussagen“ und „Punkt 1A Risikofaktoren“ und in den nachfolgenden Quartalsberichten von Johnson & Johnson auf Formblatt 10-Q und anderen Unterlagen, die bei der Securities and Exchange Commission eingereicht wurden. Kopien dieser Einreichungen sind online unter http://www.sec.gov/ und http://www.jnj.com/ oder auf Anfrage bei Johnson & Johnson erhältlich. Weder Janssen Pharmaceutica NV, Janssen-Cilag Limited, Janssen Biotech, Janssen Research and Development, LLC, noch Johnson & Johnson verpflichten sich, zukunftsgerichtete Aussagen aufgrund neuer Informationen oder zukünftiger Ereignisse oder Entwicklungen zu aktualisieren.

