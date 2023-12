Le régime quadruplet reposant sur la formulation sous-cutanée de DARZALEX® (daratumumab) démontre une amélioration significative des résultats chez les patients atteints d’un myélome multiple nouvellement diagnostiqué et éligibles à une greffe

Le régime d’induction, de consolidation et d’entretien à base de daratumumab administré par voie sous-cutanée a réduit le risque de progression de la maladie ou de décès de 58 % par rapport au schéma thérapeutique de la norme de soins1



Première présentation des données de l’étude PERSEUS de phase III lors d’une session de résumés tardive au cours de la réunion annuelle 2023 de l’ASH et publication simultanée dans The New England Journal of Medicine1, 2

BEERSE, BELGIQUE, 15 déc. 2023 (GLOBE NEWSWIRE) -- Les sociétés pharmaceutiques Janssen de Johnson & Johnson ont communiqué aujourd’hui les premières données provenant de l’étude PERSEUS de phase III qui mettent en évidence une amélioration clinique significative avec une formulation sous-cutanée (« SC ») de DARZALEX® (daratumumab) fondée sur un régime quadruplet en induction, un régime de consolidation et un doublet d’entretien pour le traitement du myélome multiple nouvellement diagnostiqué (« MMND ») et éligible à une greffe1. Les données, qui montrent une amélioration significative de la survie sans progression (« SSP ») dans l’étude de phase III évaluant le MMND éligible à une greffe et une amélioration cliniquement significative des taux de réponse complète (« RC ») ou de guérison et de négativité de la maladie résiduelle minimale (« MRM ») par rapport au bras comparateur1, ont fait l’objet d’une présentation orale tardive lors de la réunion annuelle 2023 de l’American Society of Hematology (« ASH ») (Abstract #LBA-1), qui s’est tenue à San Diego, en Californie, du 9 au 12 décembre. Ces données ont été publiées simultanément dans The New England Journal of Medicine2.

L’étude PERSEUS, menée en collaboration avec l’European Myeloma Network, a révélé que le traitement d’induction et de consolidation par daratumumab SC en association avec le bortézomib, le lénalidomide et la dexaméthasone (D-VRd), suivi par un traitement d’entretien par daratumumab SC et lénalidomide (D-R), réduisait le risque de progression de la maladie ou de décès de 58 % (rapport de risque [« RR »], 0,42 ; intervalle de confiance à 95 % [« IC »] 0,30-0,59 ; p <0 ,0001), par rapport à l’association bortézomib/lénalidomide/dexaméthasone (VRd) seuls suivis d’un traitement d’entretien au lénalidomide (R)1. Le régime quadruplet a également augmenté de manière significative la profondeur de la réponse par rapport au traitement par l’association VRd seule, avec des taux plus élevés de RC ou de guérison, de RC stricte (« RCs ») et de négativité de la MRM1.

« La survie sans progression obtenue chez les patients éligibles à une greffe qui ont été traités avec le régime thérapeutique d’induction, de consolidation et d’entretien à base de daratumumab sous-cutané est sans précédent dans une étude clinique de phase III évaluant cette population de patients, mais elle n’est pas inattendue, car ces résultats s’appuient sur un certain nombre d’études qui ont déjà démontré les avantages cliniques des régimes thérapeutiques à base de daratumumab dans cette population de patients », a souligné Pieter Sonneveld, M.D., Ph.D., professeur d’hématologie à l’Université Erasmus de Rotterdam et président de l’Institut du cancer Erasmus MC à Rotterdam, Pays-Bas†. « Les résultats que nous observons dans des sous-groupes cliniquement pertinents, y compris chez les patients qui présentent une maladie avancée ou qui sont considérés comme à haut risque, sont prometteurs pour les médecins qui sont en première ligne pour traiter les patients qui viennent d’être diagnostiqués avec cette maladie complexe. »

Les taux estimés de SSP à 48 mois étaient de 84,3 % pour l’association D-VRd contre 67,7 % pour l’association VRd1. L’amélioration constante de la SSP avec l’association D-VRd par rapport à l’association VRd a été observée dans la plupart des sous-groupes cliniquement pertinents, y compris chez les patients atteints d’une maladie de stade III de l’International Staging System (« ISS ») (RR : 0,42 ; IC à 95 % : 0,22-0,83) ou présentant un risque cytogénétique élevé (RR : 0,59 ; IC à 95 % : 0,36-0,99)1. Le traitement par l’association D-VRd a également entraîné des réponses plus profondes par rapport à l’association VRd, y compris des taux plus élevés de RCs (69,3 % contre 44,6 % ; p < 0,0001) et ≥ RC (87,9 % contre 70,1 % ; p < 0,0001)1. Les taux globaux de négativité de la MRM (10-5) étaient plus élevés avec l’association D-VRd qu’avec l’association VRd (75,2 % contre 47,5 % ; p < 0,0001)1. Les taux de négativité durable de la MRM (pendant ≥ 12 mois) ont plus que doublé avec l’association D-VRd (64,8 % contre 29,7 % ; p < 0,0001)1. Les données de survie globale (« SG ») ne sont pas encore complètes, mais la tendance est favorable pour le bras D-VRd par rapport au VRd1.

« Les résultats impressionnants de l’étude PERSEUS soulignent le potentiel d’un régime quadruplet combiné à base de daratumumab administré par voie sous-cutanée pour améliorer les résultats chez les patients atteints d’un myélome multiple nouvellement diagnostiqué, » a déclaré Edmond Chan, MBChB, M.D. (Res), Responsable du secteur thérapeutique de l’hématologie pour l'EMEA, Janssen-Cilag Limited. « Nous sommes encouragés par ces résultats et par la possibilité d’offrir une option thérapeutique supplémentaire aux patients. Les résultats de PERSEUS renforcent notre engagement à développer des régimes thérapeutiques transformateurs, dans le cadre de notre objectif plus large de guérir le myélome multiple. »

Le profil de sécurité global de l’association D-VRd était cohérent avec les profils de sécurité connus du daratumumab SC et du VRd. Les effets indésirables (« EI ») hématologiques et non hématologiques de grade III/lV les plus fréquents (> 10 %) avec l’association D-VRd par rapport à l’association VRd étaient la neutropénie (62,1 % contre 51,0 %), la thrombocytopénie (29,1 % contre 17,3 %), la diarrhée (10,5 % contre 7,8 %), la pneumonie (10,5 % contre 6,1 %) et la neutropénie fébrile (9,4 % contre 10,1 %)1.

« Nous disposons à présent de données probantes à l’appui de ce régime quadruple en induction et en consolidation à base de daratumumab et de ce double d’entretien comme norme de soins potentielle dans le traitement des maladies chez les patients éligibles à une greffe, en complément des données de l’étude MAIA de phase III, qui a établi qu’un triplet à base de daratumumab était une norme de soins dans le traitement des maladies chez les patients éligibles à une greffe », a affirmé Craig Tendler, M.D., vice-président, Développement tardif et affaires médicales internationales, Johnson & Johnson Innovative Medicine. « Nous continuerons à développer des régimes et des approches innovants avec le daratumumab afin de tenir notre engagement de transformer les résultats pour les patients atteints de myélome multiple. »

#FIN#

À propos de l’étude PERSEUS

L’étude PERSEUS est menée en collaboration avec l’European Myeloma Network en tant que promoteur. PERSEUS est une étude de phase III en cours, randomisée, en ouvert, comparant l’efficacité et la sécurité de l’association D-VRd suivie d’un traitement d’entretien par l’association D-R par rapport à l’association VRd suivie d’un traitement d’entretien par R chez des patients atteints de MMND éligibles à une greffe3. Le critère d’évaluation principal était la SSP, et les critères d'évaluation secondaires comprenaient le taux global de RC ou de guérison, la négativité globale de la MRM (chez les patients présentant une RC ou en guérison) et la survie globale1. L’âge médian est de 61,0 (32-70) ans pour les patients du bras D-VRd et de 59,0 (31-70) ans pour les patients du bras Vrd11. L’étude est menée dans 14 pays d’Europe et en Australie2.

À propos du daratumumab et du daratumumab SC

Janssen s’est engagé à explorer le potentiel du daratumumab pour les patients atteints de myélome multiple dans tout les aspects de la maladie. Le daratumumab a été approuvé dans huit indications pour le myélome multiple, dont trois en première ligne, y compris pour les patients nouvellement diagnostiqués, admissibles ou non à une greffe4.

En août 2012 , Janssen Biotech, Inc. et Genmab A/S ont conclu un accord mondial accordant à Janssen une licence exclusive pour développer, fabriquer et commercialiser le daratumumab. Depuis son lancement, le daratumumab est devenu une thérapie fondamentale dans le traitement du myélome multiple, ayant été utilisé dans le traitement de plus de 452 000 patients dans le monde entier5. Le daratumumab est le seul anticorps dirigé contre le CD38 dont l’administration par voie sous-cutanée est autorisée pour traiter les patients atteints de myélome multiple4. Le daratumumab SC est coformulé avec de la hyaluronidase humaine recombinante PH20 (« rHuPH20 »), la technologie d’administration de médicaments ENHANZE® de Halozyme6.

Le CD38 est une protéine de surface qui est présente en grand nombre sur les cellules du myélome multiple, quel que soit le stade de la maladie4. Le daratumumab se lie au CD38 et inhibe la croissance des cellules tumorales, entraînant la mort des cellules du myélome4. Le daratumumab peut également avoir un effet sur les cellules normales4. Les données issues de huit essais cliniques de phase III, tant en première ligne qu’en rechute, ont montré que les régimes à base de daratumumab entraînaient une amélioration significative de la survie sans progression (« SSP ») et/ou de la survie générale (« SG »)7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14.

Pour des renseignements supplémentaires sur le daratumumab, veuillez consulter le résumé des caractéristiques du produit sur : https://www.ema.europa.eu/en/documents/product-information/darzalex-epar-product-information_en.pdf .

À propos du myélome multiple

Le myélome multiple est un cancer du sang incurable qui affecte un type de globules blancs appelés « plasmocytes », que l’on trouve dans la moelle osseuse15, 16. Dans le cas du myélome multiple, les plasmocytes cancéreux évoluent et se développent de manière incontrôlée17. En Europe, plus de 35 300 personnes ont été diagnostiquées avec un myélome multiple en 2022, et plus de 22 700 patients en sont décédés18. Si certains patients atteints de myélome multiple ne présentent initialement aucun symptôme, d’autres peuvent présenter des symptômes courants de la maladie, qui peuvent inclure une fracture ou une douleur osseuse, un faible taux de globules rouges, de la fatigue, un taux de calcium élevé ou une insuffisance rénale19.

À propos des sociétés pharmaceutiques Janssen de Johnson & Johnson

Chez Janssen, nous travaillons à bâtir un avenir où les maladies appartiennent au passé. Nous sommes un laboratoire pharmaceutique du groupe Johnson & Johnson et nous travaillons sans relâche pour que cet avenir devienne une réalité pour les patients du monde entier, en combattant la maladie par la science, en améliorant l’accès par l’ingéniosité et en guérissant le désespoir par tous nos efforts. Nous nous concentrons sur les domaines de la médecine où nous pouvons faire la plus grande différence : l’oncologie, l’immunologie, les neurosciences, les troubles cardiovasculaires, l’hypertension pulmonaire et la rétine.

Pour en savoir plus, consultez notre site Internet à l’adresse suivante : www.janssen.com/emea . Suivez-nous sur www.linkedin.com/janssenEMEA pour connaître nos dernières actualités. Janssen Pharmaceutica NV, Janssen-Cilag Limited, Janssen Biotech et Janssen Research & Development, LLC font partie des sociétés pharmaceutiques Janssen de Johnson & Johnson.

† Le Professeur Sonneveld a fourni des services de consultation, de conseil et de porte-parole à Janssen ; il n’a reçu aucune rémunération pour des travaux en lien avec les médias.

Mises en garde relatives au énoncés prospectifs

Ce communiqué de presse contient des « énoncés prospectifs » tels que définis par la loi Private Securities Litigation Reform Act de 1995 relatif au développement du produit, aux avantages potentiels et à l’impact thérapeutique du daratumumab. Le lecteur est invité à ne pas se fier à ces énoncés prospectifs. Ces énoncés sont basés sur les attentes actuelles d’événements futurs. Si les hypothèses sous-jacentes s’avéraient inexactes ou si des risques ou incertitudes connus ou inconnus se matérialisaient, les résultats réels pourraient différer sensiblement des attentes et des projections de Janssen Pharmaceutica NV, Janssen-Cilag Limited, Janssen Biotech, Jannsen Research & Development, LLC, et/ou de Johnson & Johnson. Les risques et incertitudes comprennent, sans s’y limiter, les défis et incertitudes inhérents à la recherche et au développement de produits, y compris l’incertitude du succès clinique et de l’obtention des autorisations réglementaires, l’incertitude du succès commercial, la concurrence, y compris les progrès technologiques, les nouveaux produits et les brevets obtenus par les concurrents, les contestations de brevets, les changements dans le comportement et les habitudes de dépenses des acheteurs de produits et services de soins de santé, les changements dans les lois et réglementations applicables, y compris les réformes mondiales des soins de santé, et les tendances en matière de maîtrise des coûts des soins de santé. Une liste et des descriptions supplémentaires de ces risques, incertitudes et autres facteurs peuvent être trouvées dans le rapport annuel de Johnson & Johnson sur formulaire 10-K pour l’exercice clos le 1er janvier 2023, y compris dans les sections intitulées « Mise en garde concernant les déclarations prospectives » et « Rubrique 1A. Facteurs de risque » et dans les rapports trimestriels ultérieurs de Johnson & Johnson sur formulaire 10-Q et autres documents déposés auprès de la Securities and Exchange Commission. Des exemplaires de ces documents sont disponibles en ligne à l’adresse : http://www.sec.gov/ , http://www.jnj.com/ ou sur demande auprès de Johnson & Johnson. Aucune des sociétés pharmaceutiques suivantes ne s’engage à mettre à jour les énoncés prospectifs à la suite de nouvelles informations ou d’événements ou développements futurs : Janssen Pharmaceutica NV, Janssen-Cilag Limited, Janssen Biotech, Janssen Research and Development, LLC, Johnson & Johnson.

# # #

Références

[1] Sonneveld P. et al., Phase 3 randomized study of daratumumab (DARA) + bortezomib, lenalidomide, and dexamethasone (D-VRd) versus VRd alone in patients (Pts) with newly diagnosed multiple myeloma (NDMM) who are eligible for autologous stem cell transplantation (ASCT): primary results of the PERSEUS trial. Réunion annuelle 2023 de l’ASH - American Society of Hematology. décembre 2023.

[2] Sonneveld P. et al., Daratumumab, Bortezomib, Lenalidomide and Dexamethasone for Multiple Myeloma. N Engl J Med. 2023. doi:10.1056/NEJMoa2312054.

[3] ClinicalTrials.gov. Identifiant : NCT03710603. Disponible à l’adresse suivante : https://clinicaltrials.gov/study/NCT03710603?term=PERSEUS&intr=Daratumumab&rank=1 . Dernière consultation : décembre 2023.

[4] Agence européenne des médicaments. Résumé des caractéristiques du produit de DARZALEX®. Disponible à l’adresse suivante : https://www.ema.europa.eu/en/documents/product-information/darzalex-epar-product-information_en.pdf . Dernière consultation : décembre 2023.

[5] Jansser [données internes]. RF-288925. Nombre de patients traités avec DARZALEX® dans le monde entier à la date de septembre 2023.

[6] Janssen EMEA. La Commission européenne accorde une autorisation de mise sur le marché de la formulation sous-cutanée DARZALEX®▼ (Daratumumab) pour toutes les formulations de daratumumab par voie intraveineuse actuellement autorisées. Disponible à l’adresse suivante : www.businesswire.com/news/home/20200604005487/en/European-Commission-GrantsMarketingAuthorisation-for-DARZALEX%C2%AE%E2%96%BC-daratumumab-SubcutaneousFormulation-for-all-CurrentlyApproved-Daratumumab-Intravenous-Formulation-Indications . Dernière consultation : décembre 2023.

[7] Moreau P. et al., Bortezomib, thalidomide, and dexamethasone with or without daratumumab before and after autologous stem-cell transplantation for newly diagnosed multiple myeloma (CASSIOPEIA): a randomised, openlabel, phase 3 study. Lancet. 2019 ; 394(10192):29-38.

[8] Facon T. et al., MAIA Trial Investigators. Daratumumab plus Lenalidomide and Dexamethasone for Untreated Myeloma. N Engl J Med. 2019 ; 380(22):2104-2115.

[9] Mateos M.V. et al., Overall survival with daratumumab, bortezomib, melphalan, and prednisone in newly diagnosed multiple myeloma (ALCYONE): a randomised, open-label, phase 3 trial. The Lancet. 2020 ; 395:P132-141.

[10] Dimopoulos M.A. et al., APOLLO Trial Investigators. Daratumumab plus pomalidomide and dexamethasone versus pomalidomide and dexamethasone alone in previously treated multiple myeloma (APOLLO): an open-label, randomised, phase 3 trial. Lancet Oncol. 2021 ; 22(6):801-812.

[11] Palladini G. et al., Daratumumab plus CyBorD for patients with newly diagnosed AL amyloidosis: safety run-in results of ANDROMEDA. Blood. 2020 ; 2;136(1):71-80.

[12] Chari A. et al., Daratumumab plus pomalidomide and dexamethasone in relapsed and/or refractory multiple myeloma. Blood. 2017 ; 130(8):974-981.

[13] Bahlis N.J. et al., Daratumumab plus lenalidomide and dexamethasone in relapsed/refractory multiple myeloma: extended follow-up of POLLUX, a randomized, open-label, phase 3 study. Leukemia. 2020 ; 34(7):1875-1884.

[14] Mateos M.V. et al., Daratumumab, Bortezomib, and Dexamethasone Versus Bortezomib and Dexamethasone in Patients With Previously Treated Multiple Myeloma: Three-year Follow-up of CASTOR. Clin Lymphoma Myeloma Leuk. 2020 ; 20(8):509-518.

[15] Abdi J. et al., Drug resistance in multiple myeloma: latest findings on molecular mechanisms. Oncotarget. 2013 ; 4(12):2186-2207.

[16] American Society of Clinical Oncology. Multiple myeloma: introduction. Disponible à l’adresse suivante : https://www.cancer.net/cancer-types/multiple-myeloma/introduction. Dernière consultation : décembre 2023.

[17] Tai Y.T. Anderson K.C. Targeting B-cell maturation antigen in multiple myeloma. Immunotherapy. 2015 ; 7(11):1187-1199

[18] ECIS - European Cancer Information System. Estimates of cancer incidence and mortality in 2022, by country. Multiple myeloma. Disponible à l’adresse suivante : https://ecis.jrc.ec.europa.eu/explorer.php?$0-0$1-All$2-All$4-1,2$3-51$6-0,85$5-2022,2022$7-7$CEstByCountry$X0_8-3$X0_19-AE27$X0_20-No$CEstBySexByCountry$X1_8-3$X1_19-AE27$X1_-1-1$CEstByIndiByCountry$X2_8-3$X2_19-AE27$X2_20-No$CEstRelative$X3_8-3$X3_9-AE27$X3_19-AE27$CEstByCountryTable$X4_19-AE27 . Dernière consultation : décembre 2023.

[19] American Cancer Society. Multiple myeloma: early detection, diagnosis and staging. Disponible à l’adresse suivante : https://www.cancer.org/content/dam/CRC/PDF/Public/8740.00.pdf . Dernière consultation : décembre 2023.

CP-427367

Décembre 2023