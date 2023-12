El régimen de terapia cuádruple basado en la formulación subcutánea de DARZALEX® (daratumumab) muestra una mejora significativa de los resultados en pacientes con mieloma múltiple recién diagnosticado y elegibles para trasplante

El régimen de inducción, consolidación y mantenimiento basado en daratumumab subcutáneo redujo el riesgo de progresión o muerte en un 58 por ciento en comparación con el régimen de tratamiento estándar1



Primera presentación de los datos del estudio de fase 3 PERSEUS destacados en la sesión de resúmenes de última hora del Congreso Anual de la ASH 2023 y publicados simultáneamente en The New England Journal of Medicine1,2

BEERSE, BÉLGICA, Dec. 15, 2023 (GLOBE NEWSWIRE) -- Janssen Pharmaceutical Companies de Johnson & Johnson ha anunciado hoy los primeros datos del estudio de fase 3 PERSEUS que ponen de relieve una mejora clínica significativa con un régimen de inducción cuádruple, consolidación y mantenimiento doble basado en la formulación subcutánea (SC) de DARZALEX® (daratumumab) en el tratamiento del mieloma múltiple recién diagnosticado (NDMM) elegible para trasplante.1 Los datos, que muestran una mejora significativa de la supervivencia libre de progresión (SLP) en el estudio de fase 3 que evalúa el tratamiento del NDMM elegible para trasplante y una mejora clínicamente significativa de las tasas de respuesta global completa (RC) o mejor y de negatividad de la enfermedad mínima residual (EMR) con respecto al brazo de comparación,1 se presentaron como ponencia oral de última hora en el Congreso Anual 2023 de la Sociedad Americana de Hematología (ASH) (Sinopsis n.º LBA-1), celebrado en San Diego (California) del 9 al 12 de diciembre. Los datos se publicaron simultáneamente en The New England Journal of Medicine.2

El estudio PERSEUS, realizado en colaboración con la Red Europea del Mieloma, descubrió que el tratamiento de inducción y consolidación con daratumumab SC en combinación con bortezomib, lenalidomida y dexametasona (D-VRd), seguido de daratumumab SC y lenalidomida (D-R) de mantenimiento, reducía el riesgo de progresión de la enfermedad o muerte en un 58 por ciento (cociente de riesgos [CR], 0.42; intervalo de confianza [IC] del 95 por ciento, 0,30-0,59; P < 0,0001), en comparación con bortezomib, lenalidomida y dexametasona (VRd) solos seguidos de mantenimiento con lenalidomida (R).1 El régimen cuádruple también aumentó significativamente la profundidad de la respuesta en comparación con el tratamiento con VRd solo, con mayores tasas de RC o mejor, RC estricta y negatividad de la ERM.1

«La supervivencia libre de progresión que se logró en los pacientes elegibles para trasplante que fueron tratados con el régimen terapéutico de inducción, consolidación y mantenimiento basado en daratumumab subcutáneo no tiene precedentes en un estudio clínico de fase 3 que evalúa a esta población de pacientes, pero no es inesperada, ya que estos resultados se basan en una serie de estudios que demostraron previamente el beneficio clínico con regímenes basados en daratumumab en esta población de pacientes», señala Pieter Sonneveld, doctor en medicina, catedrático de hematología de la Universidad Erasmus de Róterdam y presidente del Instituto del Cáncer Erasmus MC de Róterdam (Países Bajos).† «Los resultados que observamos en subgrupos clínicamente relevantes, incluso en pacientes que presentan una enfermedad avanzada o que se consideran de alto riesgo, son prometedores para los clínicos que están en primera línea tratando a pacientes a los que se acaba de diagnosticar esta compleja enfermedad».

Las tasas estimadas de SLP a 48 meses fueron del 84,3 por ciento para la D-VRd frente al 67,7 por ciento para la VRd.1 La mejora constante de la SLP con D-VRd frente a VRd se observó en la mayoría de los subgrupos clínicamente relevantes, incluidas los pacientes con enfermedad en estadio III del Sistema Internacional de Estadificación (ISS) (CR, 0,42; IC del 95 por ciento, 0,22-0,83) o alto riesgo citogenético (CR, 0,59; IC del 95 por ciento, 0,36-0,99).1 El tratamiento con D-VRd también dio lugar a respuestas más profundas en comparación con el VRd, incluidas tasas más altas de RC estricta (69,3 por ciento frente a 44,6 por ciento; P < 0,0001), y ≥ RC (87,9 por ciento frente al 70,1 por ciento; P < 0,0001).1 Las tasas globales de negatividad de ERM (10–5) fueron mayores con D-VRd frente a VRd (75,2 por ciento frente a 47,5 por ciento; P < 0,0001).1 Las tasas de negatividad sostenida de la ERM (durante ≥12 meses) se duplicaron con creces con el D-VRd (64,8 por ciento frente a 29,7 por ciento; P < 0,0001).1 Los datos de supervivencia global (SG) aún no están consolidados, pero muestran una tendencia favorable para el brazo D-VRd en comparación con el VRd.1

«Los impresionantes resultados del estudio PERSEUS ponen de relieve el potencial de una combinación terapéutica cuádruple basada en daratumumab subcutáneo para mejorar los resultados de los pacientes con mieloma múltiple recién diagnosticado», afirma Edmond Chan, doctor en medicina y cirugía, director del departamento de hematología del área terapéutica de EMEA de Janssen-Cilag Limited. «Estos resultados nos infunden ánimos y nos brindan la oportunidad de ofrecer una opción más de tratamiento a los pacientes. Los resultados de PERSEUS refuerzan nuestro compromiso de desarrollar regímenes de tratamiento transformadores, a medida que trabajamos hacia nuestro objetivo más amplio de curar el mieloma múltiple».

El perfil de seguridad global de D-VRd fue coherente con los perfiles de seguridad conocidos para daratumumab SC y VRd. Los acontecimientos adversos (AA) hematológicos y no hematológicos de grado 3/4 más frecuentes ( >10 por ciento) con D-VRd frente a VRd fueron neutropenia (62,1 por ciento frente a 51,0 por ciento), trombocitopenia (29,1 por ciento frente a 17,3 por ciento), diarrea (10,5 por ciento frente a 7,8 por ciento), neumonía (10,5 por ciento frente a 6,1 por ciento) y neutropenia febril (9,4 por ciento frente a 10,1 por ciento).1

«Ahora tenemos pruebas que respaldan este régimen de inducción y consolidación cuádruple y de mantenimiento doble basado en daratumumab subcutáneo como posible tratamiento estándar en la enfermedad elegible para trasplante, lo que complementa los datos del estudio de fase 3 MAIA, que estableció una terapia triple basada en daratumumab como tratamiento estándar en la enfermedad elegible para trasplante», explica Craig Tendler, doctor en medicina y vicepresidente de desarrollo en etapa avanzada y asuntos médicos a nivel global de Johnson & Johnson Innovative Medicine. «Seguiremos avanzando en regímenes y enfoques innovadores con daratumumab para cumplir nuestro compromiso de transformar los resultados de los pacientes con mieloma múltiple».

#FIN#

Acerca del estudio PERSEUS

El estudio PERSEUS se está llevando a cabo en colaboración con la Red Europea del Mieloma como patrocinador. PERSEUS es un estudio de fase 3, aleatorizado, abierto y en curso que compara la eficacia y la seguridad de D-VRd seguido de mantenimiento con D-R frente a VRd seguido de mantenimiento con R en pacientes con MM recién diagnosticado (NDMM) elegibles para trasplante.3 El criterio de valoración primario fue la SLP, y los criterios de valoración secundarios incluyeron la tasa global de RC o mejor, la negatividad global de la ERM (en pacientes con RC o mejor) y la supervivencia global.1 La mediana de edad es de 61,0 (32-70) años para los pacientes del brazo D-VRd y de 59,0 (31-70) años para los pacientes del brazo VRd.1 El estudio se está llevando a cabo en 14 países de Europa y en Australia.2

Acerca de daratumumab y daratumumab SC

Janssen se ha comprometido a explorar el potencial de daratumumab para los pacientes con mieloma múltiple en todo el espectro de la enfermedad. Daratumumab ha sido aprobado en ocho indicaciones para el mieloma múltiple, tres de las cuales son en el tratamiento de primera línea, incluyendo a pacientes aptos y no aptos para trasplante.4

En agosto de 2012 , Janssen Biotech, Inc. y Genmab A/S celebraron un acuerdo mundial, que concedió a Janssen una licencia exclusiva para desarrollar, producir y comercializar daratumumab. Desde el lanzamiento, daratumumab se ha convertido en una terapia de base en el tratamiento del mieloma múltiple, siendo usada en el tratamiento de más de 452.000 pacientes de todo el mundo.5 Daratumumab es el único anticuerpo dirigido a la proteína CD38 aprobado para su administración subcutánea para el tratamiento de pacientes con mieloma múltiple.4 Daratumumab SC está coformulado con hialuronidasa humana recombinante PH20 (rHuPH20), la tecnología de administración de fármacos ENHANZE® de Halozyme.6

CD38 es una proteína de superficie que está presente en niveles altos en las células de mieloma múltiple, con independencia de la fase de la enfermedad.4 Daratumumab se une a CD38 e inhibe el crecimiento de las células tumorales, induciendo la muerte de las células del mieloma.4 Daratumumab también podría tener un efecto sobre las células normales.4 Los datos de ocho ensayos clínicos de Fase 3, tanto en tratamientos de primera línea como en recaída, han mostrado que los regímenes basados en daratumumab tuvieron como resultado una mejora significativa en la SLP y/o SG.7,8,9,10,11,12,13,14

Para más información sobre daratumumab, véase el Resumen de características del producto en: https://www.ema.europa.eu/en/documents/product-information/darzalex-epar-product-information_en.pdf .

Acerca del mieloma múltiple

El mieloma múltiple es un cáncer de la sangre incurable que afecta a un tipo de glóbulos blancos denominados células plasmáticas, que se encuentran en la médula ósea.15,16 En el mieloma múltiple, las células plasmáticas cancerosas cambian y crecen descontroladamente.17 En la Unión Europea, se calcula que en 2022 se diagnosticó mieloma múltiple a más de 35.300 personas y fallecieron más de 22.700 pacientes.18 Si bien algunos pacientes con mieloma múltiple no presentan síntomas inicialmente, otros pueden tener síntomas frecuentes de la enfermedad, que pueden incluir fractura o dolor de huesos, recuento bajo de glóbulos rojos, cansancio, niveles altos de calcio, infecciones o insuficiencia renal.19

Acerca de Janssen Pharmaceutical Companies de Johnson & Johnson

En Janssen, estamos creando un futuro en el que la enfermedad es cosa del pasado. Somos las compañías farmacéuticas de Johnson & Johnson, trabajamos incansablemente para hacer que ese futuro sea una realidad para los pacientes de todo el mundo que combaten enfermedades con ayuda de la ciencia, para mejorar el acceso con ingenio y para curar la desesperanza con el corazón. Nos centramos en las áreas de la medicina en las que podemos marcar la mayor diferencia: oncología, inmunología, neurociencia, cardiovascular, hipertensión pulmonar y retina.

Más información en www.janssen.com/emea . Síganos en www.linkedin.com/janssenEMEA para conocer las últimas novedades. Janssen Pharmaceutica NV, Janssen-Cilag Limited, Janssen Biotech y Janssen Research & Development, LLC forman parte de Johnson & Johnson.

† El profesor Sonneveld ha prestado servicios de consultoría, asesoramiento y ponencia a Janssen, y no ha recibido remuneración alguna por su trabajo en los medios de comunicación.

Precauciones relacionadas con declaraciones prospectivas

Este comunicado de prensa contiene «declaraciones prospectivas», según la definición de la Ley de Reforma de Litigios Privados de 1995 sobre el desarrollo de productos y los beneficios potenciales y el impacto del tratamiento de daratumumab. Se advierte al lector que no debe basarse en estas declaraciones prospectivas. Dichas proyecciones están basadas en las expectativas actuales de acontecimientos futuros. Si los supuestos subyacentes resultan ser inexactos, o se materializan riesgos o incertidumbres conocidos o desconocidos, los resultados concretos pueden variar significativamente respecto de las expectativas y las proyecciones de Janssen Pharmaceutica NV, Janssen-Cilag Limited, Jassen Biotech, Janssen Research and Development, LLC y/o Johnson & Johnson. Estos riesgos e incertidumbres incluyen, entre otros: desafíos e incertidumbres inherentes a la investigación y el desarrollo de productos, incluida la incertidumbre de éxito clínico y de obtener aprobaciones regulatorias; incertidumbre de éxito comercial; competencia, incluidos avances tecnológicos, nuevos productos y patentes obtenidas por competidores; oposiciones a patentes; cambios en la conducta y los patrones de gasto de los compradores de productos y servicios de salud; cambios en las leyes y las normas vigentes, incluidas reformas globales del sistema de salud; y tendencias hacia la reducción de costes de salud. Una lista adicional y descripciones de estos riesgos, incertidumbres y otros factores pueden encontrarse en el Informe anual de Johnson & Johnson del Formulario 10-K para el año fiscal finalizado el día 1 de enero de 2023, incluido en las secciones subtituladas «Cautionary Note Regarding Forward-Looking Statements» y «Item 1A. Risk Factors», y en los informes trimestrales posteriores de Johnson & Johnson del Formulario 10-Q y otros archivos en la Comisión de Valores y Bolsa. Hay copias de estas presentaciones disponibles en línea en http://www.sec.gov/ , http://www.jnj.com/ o previa solicitud a Johnson & Johnson. Janssen Pharmaceutica NV, Janssen-Cilag Limited, Janssen Biotech, Janssen Research and Development, LLC y Johnson & Johnson no se comprometen a actualizar proyecciones futuras como resultado de nueva información o de eventos o desarrollos futuros.

# # #

Referencias

[1] Sonneveld P, et al. Phase 3 randomized study of daratumumab (DARA) + bortezomib, lenalidomide, and dexamethasone (D-VRd) versus VRd alone in patients (Pts) with newly diagnosed multiple myeloma (NDMM) who are eligible for autologous stem cell transplantation (ASCT): primary results of the PERSEUS trial. Congreso Anual de la ASH de 2023 – Sociedad Americana de Hematología. Diciembre de 2023.

[2] Sonneveld P, et al. Daratumumab, Bortezomib, Lenalidomide and Dexamethasone for Multiple Myeloma. N Engl J Med. 2023. doi:10.1056/NEJMoa2312054.

[3] ClinicalTrials.gov. Identificador: NCT03710603. Disponible en: https://clinicaltrials.gov/study/NCT03710603?term=PERSEUS&intr=Daratumumab&rank=1 . Último acceso: Diciembre 2023.

[4] Agencia Europea de Medicamentos. DARZALEX Summary of Product Characteristics. Disponible en: https://www.ema.europa.eu/en/documents/product-information/darzalex-epar-product-information_en.pdf . Último acceso: Diciembre 2023.

[5] Janssen [data on file]. RF-288925. Number of patients treated with DARZALEX worldwide as of September 2023

[6] Janssen EMEA. European Commission Grants Marketing Authorisation for DARZALEX®▼(Daratumumab) Subcutaneous Formulation for All Currently Approved Daratumumab Intravenous Formulation Indications. Disponible en: www.businesswire.com/news/home/20200604005487/en/European-Commission-GrantsMarketingAuthorisation-for-DARZALEX%C2%AE%E2%96%BC-daratumumab-SubcutaneousFormulation-for-all-CurrentlyApproved-Daratumumab-Intravenous-Formulation-Indications . Último acceso: Diciembre 2023.

[7] Moreau P, et al. Bortezomib, thalidomide, and dexamethasone with or without daratumumab before and after autologous stem-cell transplantation for newly diagnosed multiple myeloma (CASSIOPEIA): a randomised, openlabel, phase 3 study. Lancet. 2019;394(10192):29-38.

[8] Facon T, et al. MAIA Trial Investigators. Daratumumab plus Lenalidomide and Dexamethasone for Untreated Myeloma. N Engl J Med. 2019;380(22):2104-2115.

[9] Mateos MV, et al. Overall survival with daratumumab, bortezomib, melphalan, and prednisone in newly diagnosed multiple myeloma (ALCYONE): a randomised, open-label, phase 3 trial. The Lancet. 2020;395:P132-141.

[10] Dimopoulos MA, et al. APOLLO Trial Investigators. Daratumumab plus pomalidomide and dexamethasone versus pomalidomide and dexamethasone alone in previously treated multiple myeloma (APOLLO): an open-label, randomised, phase 3 trial. Lancet Oncol. 2021;22(6):801-812.

[11] Palladini G, et al. Daratumumab plus CyBorD for patients with newly diagnosed AL amyloidosis: safety run-in results of ANDROMEDA. Blood. 2020;2;136(1):71-80.

[12] Chari A, et al. Daratumumab plus pomalidomide and dexamethasone in relapsed and/or refractory multiple myeloma. Blood. 2017;130(8):974-981.

[13] Bahlis NJ, et al. Daratumumab plus lenalidomide and dexamethasone in relapsed/refractory multiple myeloma: extended follow-up of POLLUX, a randomized, open-label, phase 3 study. Leucemia. 2020;34(7):1875-1884.

[14] Mateos MV, et al. Daratumumab, Bortezomib, and Dexamethasone Versus Bortezomib and Dexamethasone in Patients With Previously Treated Multiple Myeloma: Three-year Follow-up of CASTOR. Clin Lymphoma Myeloma Leuk. 2020;20(8):509-518.

[15] Abdi J, et al. Drug resistance in multiple myeloma: latest findings on molecular mechanisms. Oncotarget. 2013;4(12):2186-2207.

[16] Sociedad Americana de Oncología Clínica. Multiple myeloma: introduction. Disponible en: https://www.cancer.net/cancer-types/multiple-myeloma/introduction. Último acceso: Diciembre de 2023.

[17] Tai YT, Anderson KC. Targeting B-cell maturation antigen in multiple myeloma. Immunotherapy. 2015;7(11):1187-1199

[18] ECIS - European Cancer Information System. Estimates of cancer incidence and mortality in 2022, by country. Multiple myeloma. Disponible en: https://ecis.jrc.ec.europa.eu/explorer.php?$0-0$1-All$2-All$4-1,2$3-51$6-0,85$5-2022,2022$7-7$CEstByCountry$X0_8-3$X0_19-AE27$X0_20-No$CEstBySexByCountry$X1_8-3$X1_19-AE27$X1_-1-1$CEstByIndiByCountry$X2_8-3$X2_19-AE27$X2_20-No$CEstRelative$X3_8-3$X3_9-AE27$X3_19-AE27$CEstByCountryTable$X4_19-AE27 . Último acceso: Diciembre de 2023.

[19] Sociedad Estadounidense contra el Cáncer. Multiple myeloma: early detection, diagnosis and staging. Disponible en: https://www.cancer.org/content/dam/CRC/PDF/Public/8740.00.pdf . Último acceso: Diciembre de 2023.

CP-427367

Diciembre de 2023