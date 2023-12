Selskabsmeddelelse

15. december 2023

Meddelelse nr. 36



Storaktionærmeddelelse

Med henvisning til Kapitalmarkedsloven § 30 skal NKT A/S oplyse, at Morgan Stanley har meddelt, at selskabet har erhvervet aktiekapital og stemmeretter i NKT A/S, som medfører at 5% grænsen er passeret.

Morgan Stanleys samlede beholdning af aktier og finansielle instrumenter er steget til 3.489.968 aktier, svarende til 6,5% af aktiekapitalen og stemmeretterne i NKT A/S.

Kontakt

Investor Relations: Michael Nass Nielsen, Head of Investor Relations, Tlf.: +45 2494 1654

Presse: Louise W. Naldal, Head of Group Communications, Tlf: +45 2982 0022

