ROBIT OYJ PÖRSSITIEDOTE 15.12.2023 KLO 18.00



ROBIT OYJ LUOVUTTAA OMIA OSAKKEITAAN HALLITUSPALKKIOINA SEKÄ JOHDON PALKANOSUUKSINA

Robit Oyj:n hallitus päätti kokouksessaan 15.12.2023 luovuttaa yhteensä 60 294 yhtiön osaketta hallituspalkkioina hallituskauden 2023 perusteella hallituksen jäsenille. Luovutus perustuu yhtiökokouksen 15.3.2023 antamaan valtuutukseen. Luovutettavien osakkeiden kokonaisarvo on 13.12.2023 päätöskurssilla 82 000 euroa.

Toimitusjohtaja Arto Haloselle päätettiin luovuttaa yhteensä 8 824 osaketta osana kiinteää vuosipalkkaa. Luovutus perustuu toimitusjohtajasopimukseen. Luovutettavien osakkeiden kokonaisarvo on 13.12.2023 päätöskurssilla 12 000 euroa.

Luovutettavien osakkeiden kokonaismäärä on näin ollen yhteensä 69 118 kappaletta ja kokonaisarvo on 13.12.2023 päätöskurssilla 94 000 euroa.

Osakepalkkiot maksetaan Robit Oyj:n hallussa olevilla yhtiön omilla osakkeilla, joten yhtiön osakkeiden kokonaismäärä ei muutu. Robit Oyj:n hallussa on omia osakkeita 116 308 kappaletta ennen luovutusta vastaten 0,5 prosenttia yhtiön osakkeiden kokonaismäärästä ja 47 190 kappaletta suoritettavien luovutusten jälkeen vastaten 0,2 prosenttia yhtiön osakkeiden kokonaismäärästä.

Osakepalkkiot maksetaan 20.12.2023 mennessä.

ROBIT OYJ

Hallitus

Lisätietoja:

Arto Halonen, toimitusjohtaja

+358 40 028 0717

arto.halonen@robitgroup.com

Jakelu:

Nasdaq Helsinki Oy

Keskeiset tiedotusvälineet

www.robitgroup.com