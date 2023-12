KBC Groupe: Frederik Vandepitte, CEO de KBC Securities, succède à Franky Depickere en tant que CEO du groupe Cera. Geert Cleuren proposé comme nouveau CEO de KBC Securities.

Frederik Vandepitte, CEO de KBC Securities depuis le 1er mai 2019, deviendra administrateur délégué et CEO à temps plein du groupe Cera à compter du 1er février 2024. Frederik Vandepitte succède à Franky Depickere, qui a dirigé avec succès le groupe Cera depuis 2006.

Jusqu'à la fin du mois d’avril 2026, Franky Depickere restera administrateur délégué à temps partiel et continuera à remplir ses mandats et missions au sein du groupe KBC pour le compte de Cera et à préparer la transition.

Le Comité de direction de KBC Groupe SA a proposé au Comité de nomination et au Conseil d’administration de KBC Securities SA de nommer M. Geert Cleuren comme administrateur délégué et CEO de KBC Securities SA, à la place de Frederik Vandepitte, sous réserve de l'approbation de la Banque centrale européenne.

Depuis le 2 juillet 2018, Frederik Vandepitte était membre du comité exécutif et, depuis le 1er mai 2019, administrateur délégué et CEO de KBC Securities SA.

Frederik Vandepitte (°1974) a commencé sa carrière professionnelle au Boston Consulting Group et a travaillé dans la banque d'investissement Morgan Stanley de 2002 à 2015, en dernier lieu en tant que Managing Director responsable des opérations belges. De 2016 à 2018, il a été membre du comité de gestion d'Incofin Investment Management, où il était responsable du développement des fonds, des relations avec les investisseurs et de la gestion des talents.

Il a obtenu un diplôme d'ingénieur commercial en informatique de politique de gestion à la KU Leuven et un MBA à la Columbia Business School. Après une période de 10 ans à l'étranger, à New York, Londres et Sydney, il est rentré en Belgique en 2010.

Frederik Vandepitte est marié et père de 3 enfants.

Luc Popelier, CFO de KBC Groupe et Président du Conseil d'administration de KBC Securities SA remercie Frederik Vandepitte pour ses années de dévouement : " Frederik, en tant que CEO de KBC Securities, a été la force motrice de la forte croissance et du succès indéniable de KBC Securities dans toutes les facettes de la banque d'affaires. Il a non seulement renforcé le leadership de KBC Securities dans les domaines de l'ECM, de la vente, du courtage et de la recherche sur les actions, mais il a également veillé à ce que nous devenions la référence dans le secteur belge des conseils aux entreprises en matière de fusions et d'acquisitions, de conseils financiers et d'évaluations d'entreprises. Ces dernières années, de nombreuses transactions stratégiques complexes ont été accompagnées par KBC Securities pour des entreprises belges de premier plan, des family offices et des investisseurs. Les principes de l’’entreprenariat durable ont également été introduits chez KBC Securities. Je voudrais remercier Frederik pour son leadership, sa vision, sa force commerciale et sa capacité d'organisation et lui souhaiter beaucoup de succès dans son nouveau défi. Je suis ravi que, dans sa nouvelle fonction, il restera fortement lié au groupe KBC".

Luc Popelier accueille également Geert Cleuren : "C'est avec une grande joie que j'accueille Geert en tant que nouveau CEO de KBC Securities. Geert est un vétéran de KBC et possède une solide expérience dans le domaine des services bancaires aux entreprises. Grâce à sa vision stratégique, à ses connaissances approfondies et à son vaste réseau, il sera particulièrement à même d'apporter une valeur ajoutée à nos entreprises clientes et d'assurer la croissance continue de KBC Securities."

Concernant sa nomination en tant que directeur général de la Société de Gestion Cera (administrateur statutaire de Cera) et de la Société de Gestion Almancora (administrateur statutaire de KBC Ancora), M. Frederik Vandepitte a déclaré ce qui suit : "J'ai été naturellement surpris et honoré lorsqu'on m'a contacté pour ce poste. Le choix a été difficile, d'autant plus que je trouve toujours ma fonction actuelle, et en particulier la collaboration avec les clients et les équipes de KBC Securities, très passionnante et stimulante. Cependant, l'attrait était grand : la combinaison d'une mission financière et d'une mission sociale rend ce nouveau défi extrêmement intéressant. C'est donc avec beaucoup d'enthousiasme que je m'engage auprès du groupe Cera, un choix de l'esprit et du cœur, qui me rapproche aussi de mes racines.

Nous avons déjà plusieurs fois eu l’occasion de travailler en étroite collaboration avec mon successeur Geert Cleuren chez KBC Securities ces dernières années. Geert connaît les qualités de nos collaborateurs ainsi que les spécificités de leurs rôles. Il a un profil solide, un réseau étendu et une grande expérience. Je suis convaincu qu'il assurera la continuité nécessaire et dirigera avec succès le futur développement de KBC Securities afin d'offrir à nos clients le meilleur service possible".

Geert Cleuren (°1979) a obtenu un Master en sciences économiques appliquées (option comptabilité) à l'Université de Gand en 2010.

Il a débuté sa carrière en 2010 chez Deloitte en tant qu'auditeur. En 2011, il a rejoint KBC Corporate Banking, d'abord en tant qu'analyste de crédit, puis, de 2012 à 2016, en tant que gestionnaire de clients au sein du Centre Corporate de Gand. Entre 2016 et 2018, il a été responsable du Centre Corporate Brabant-Ouest. En 2018, il a mis en place la joint-venture Soluz.io pour la banque en tant que chef de projet. En 2019, il est devenu directeur de la politique de gestion au sein de Corporate Banking et depuis 2021, il est directeur des Senior Corporate Bankers. Il est l'heureux père de deux fils.

