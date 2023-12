KBC Groep: Frederik Vandepitte, CEO KBC Securities volgt Franky Depickere op als CEO Cera-groep. Geert Cleuren wordt voorgedragen als nieuwe CEO KBC Securities.

Frederik Vandepitte, die sinds 1 mei 2019 CEO van KBC Securities was, wordt voltijds gedelegeerd bestuurder en CEO Cera-groep met ingang van 1 februari 2024. Frederik treedt in de voetsporen van Franky Depickere, die de Cera-groep sinds 2006 succesvol heeft geleid.

Tot einde april 2026 blijft Franky Depickere deeltijds gedelegeerd bestuurder en zal hij namens Cera zijn mandaten en opdrachten in de KBC-groep verder invullen en de overdracht ervan voorbereiden.

Het Directiecomité van KBC Groep NV heeft aan het Benoemingscomité en de Raad van Bestuur van KBC Securities NV voorgesteld om de heer Geert Cleuren voor te dragen als gedelegeerd bestuurder en CEO van KBC Securities NV in opvolging van Frederik Vandepitte en dit onder voorbehoud van goedkeuring door de Europese Centrale Bank.

Sinds 2 juli 2018 was Frederik Vandepitte lid van het directiecomité en sinds 1 mei 2019 gedelegeerd bestuurder en CEO van KBC Securities NV.

Frederik Vandepitte (°1974) startte zijn professionele loopbaan bij The Boston Consulting Group en werkte van 2002 tot 2015 in investment banking bij Morgan Stanley, meest recent als Managing Director verantwoordelijk voor de Belgische activiteiten. Van 2016 tot 2018 was hij lid van het managementcomité van Incofin Investment Management, waar hij verantwoordelijk was voor fund development, investor relations en talent management.

Hij studeerde af als Handelsingenieur in de Beleidsinformatica aan KU Leuven en behaalde een MBA aan Columbia Business School. Na een periode van 10 jaar in het buitenland, in New York, London en Sydney, keerde hij terug naar België in 2010.

Frederik Vandepitte is gehuwd en heeft 3 kinderen.

Luc Popelier, CFO KBC Groep en Voorzitter van de Raad van Bestuur van KBC Securities NV bedankt Frederik Vandepitte voor zijn jarenlange inzet: “ Frederik was als CEO van KBC Securities de drijvende kracht achter de sterke groei en het onmiskenbare succes van KBC Securities in alle facetten van het zakenbankieren. Frederik heeft niet alleen het leiderschap van KBC Securities verder verstevigd in ECM, sales, brokerage en equity research maar hij heeft er ook voor gezorgd dat we de referentie zijn geworden in het Belgische zakenleven in het adviseren van bedrijven bij fusies en overnames, financieel advies en bedrijfswaarderingen. De laatste jaren werden talrijke complexe strategische transacties voor toonaangevende Belgische bedrijven, family offices en investeerders begeleid door KBC Securities. Ook het duurzaam ondernemen wordt nu hoog in het vaandel gevoerd door KBC Securities. Ik wil Frederik danken voor zijn sterk leiderschap, zijn visie, commerciële kracht en organisatievermogen en wens hem alle succes toe met de nieuwe uitdaging. Ik ben verheugd dat hij in zijn nieuwe functie sterk verbonden zal blijven met de KBC-groep”.

Luc Popelier verwelkomt ook Geert Cleuren : “Met heel veel vreugde verwelkom ik ook Geert als nieuwe CEO van KBC Securities. Geert is een KBC-veteraan en heeft een sterke staat van dienst in het bedrijfsbankieren. Hij zal met zijn strategisch inzicht, zijn diepgaande kennis en uitgebreid klantennetwerk bijzonder veel toegevoegde waarde kunnen leveren aan onze bedrijfsklanten en zo de verdere groei van KBC Securities kunnen verzekeren.”

Over zijn aanstelling als gedelegeerd bestuurder van Cera Beheersmaatschappij (statutair bestuurder van Cera) en Almancora Beheersmaatschappij (statutair bestuurder van KBC Ancora) zegt Frederik Vandepitte het volgende: “Ik was natuurlijk verrast en vereerd toen ik voor deze functie werd gecontacteerd. De keuze was moeilijk, temeer omdat ik mijn huidige functie, en vooral de samenwerking met klanten en teams van KBC Securities, nog steeds zeer boeiend en uitdagend vind. De lokroep was echter groot: de combinatie van een financiële én een maatschappelijke opdracht maakt de nieuwe uitdaging uiterst boeiend. Het is dan ook met veel enthousiasme dat ik dit engagement voor Cera opneem, een keuze van het verstand én het hart, die me ook terug dichter bij mijn roots brengt. Met mijn opvolger Geert Cleuren hebben we vanuit KBC Securities de afgelopen jaren al heel nauw samengewerkt en Geert kent de kwaliteiten en de eigenheid van onze medewerkers. Hij heeft een sterk profiel, uitgebreid netwerk en ruime ervaring en ik heb er alle vertrouwen in dat hij zal zorgen voor de nodige continuïteit en de verdere ontwikkeling van KBC Securities succesvol zal leiden om onze klanten de best mogelijke dienstverlening te bieden.”

Geert Cleuren (°1979) studeerde in 2010 af als Master in de Toegepaste Economische Wetenschappen (optie boekhouding) aan de Universiteit Gent.

Hij begon zijn loopbaan in 2010 bij Deloitte als auditor. In 2011 ging hij aan de slag bij KBC Corporate banking, eerst als kredietanalist, en van 2012 tot 2016 als relatiebeheerder in het bedrijvenkantoor van Gent. Tussen 2016 en 2018 was hij verantwoordelijk voor het KBC-bedrijvenkantoor Brabant-West en in 2018 richtte hij als projectleider de joint-venture Soluz.io op voor de bank. In 2019 werd hij directeur Beleid bij Corporate Banking en sinds 2021 was hij directeur Senior Bankers. Geert is trotse vader van 2 zoontjes.

