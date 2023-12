Informations réglementées, Informations privilégiées, Leuven, 15 décembre 2023 (17.40 CET)

Nouvel administrateur délégué pour Cera et KBC Ancora

Frederik Vandepitte succède à Franky Depickere en tant que CEO du groupe Cera

Leuven, vendredi 15 décembre 2023. Cet après-midi, les Conseils d'Administration de Cera Société de Gestion - administrateur statutaire de Cera - et d'Almancora Société de Gestion - administrateur statutaire de KBC Ancora - ont annoncé la nomination de Frederik Vandepitte en tant qu'administrateur délégué et CEO à temps plein, à compter du 1er février 2024. Il succède à Franky Depickere, qui a dirigé avec succès le groupe Cera depuis 2006. Jusqu'à la fin du mois d'avril 2026, Franky Depickere restera administrateur délégué à temps partiel et continuera à remplir ses mandats et missions au sein du groupe KBC/CBC pour le compte de Cera et à préparer la transition.

Le processus de sélection a été mené dans un souci de continuité. Pour les Conseils d'Administration, le maintien d’une gestion hautement qualitative de Cera et de KBC Ancora ainsi que la forte présence du groupe Cera au sein du groupe KBC/CBC était primordial. Les Conseils d'Administration sont convaincus que la continuité et une transition efficace et en douceur seront ainsi assurées et que l'avenir du groupe Cera sera couronné de succès.

Depuis le 2 juillet 2018, Frederik Vandepitte était membre du comité exécutif et, depuis le 1er mai 2019, administrateur délégué et CEO de KBC Securities SA.

Frederik Vandepitte (°1974) a commencé sa carrière professionnelle au Boston Consulting Group et a travaillé dans la banque d'investissement chez Morgan Stanley de 2002 à 2015, en dernier lieu en tant que Managing Director responsable des opérations belges. De 2016 à 2018, il a été membre du comité de direction d'Incofin Investment Management, où il était responsable du développement des fonds, des relations avec les investisseurs et de la gestion des talents.

Il a obtenu un diplôme d'ingénieur commercial en informatique de politique de gestion à la KU Leuven et un MBA à la Columbia Business School. Après une période de 10 ans à l'étranger, à New York, Londres et Sydney, il est rentré en Belgique en 2010.

S'exprimant sur sa nomination en tant qu’administrateur délégué de Cera Société de Gestion et d'Almancora Société de Gestion, Frederik Vandepitte a déclaré: "J'ai naturellement été surpris et honoré lorsqu'on m'a contacté pour ce poste. Le choix a été difficile, d'autant plus que je trouve ma fonction actuelle, et en particulier la collaboration avec les clients et les équipes de KBC Securities, toujours très passionnante et stimulante. Cependant, l'attrait était grand : la combinaison d'une mission financière et d'une mission sociétale rend ce nouveau défi extrêmement excitant. C'est donc avec beaucoup d'enthousiasme que je m'engage auprès de Cera, un choix de l'esprit et du cœur, qui me rapproche aussi de mes racines."

Franky Depickere ajoute avec enthousiasme : "Frederik Vandepitte a un profil fort et son arrivée donne au groupe Cera un levier supplémentaire pour continuer à construire notre mission avec quelque 400.000 coopérateurs enthousiastes".

Vous trouverez en annexe de ce communiqué de presse un curriculum vitae plus détaillé et une photo de Frederik Vandepitte. Ces informations et des détails sur les Conseils d'Administration de Cera et de KBC Ancora sont également disponibles sur les sites web www.cera.coop et www.kbcancora.be.

Ce communiqué de presse est disponible en français, néerlandais et anglais sur les sites www.cera.coop et www.kbcancora.be.

Curriculum vitae



Frederik Vandepitte

Frederik Vandepitte (°1974) a obtenu un diplôme d'ingénieur commercial en gestion informatique politique à la KU Leuven et un MBA à la Columbia Business School de New York.

Il a commencé sa carrière professionnelle en 1997 en tant que consultant au Boston Consulting Group et a travaillé dans la banque d'investissement chez Morgan Stanley de 2002 à 2015. Dernièrement, il était Managing Director responsable des opérations belges. Auparavant, il a été vice-président Corporate Finance and M&A à Sydney et associé au sein du groupe Consumer, Retail and Luxury Goods à Londres.

De 2016 à 2018, il a été membre du comité de gestion d'Incofin Investment Management, où il était responsable du développement des fonds, des relations avec les investisseurs et de la gestion des talents.

Depuis le 2 juillet 2018, Frederik Vandepitte était membre du comité de direction et, depuis le 1er mai 2019, administrateur délégué et CEO de KBC Securities SA.

Frederik Vandepitte est marié et père de trois enfants.

