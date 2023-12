Gereglementeerde informatie, Voorwetenschap, Leuven, 15 december 2023 (17.40 CET)

Nieuwe gedelegeerd bestuurder voor Cera en KBC Ancora

Frederik Vandepitte volgt Franky Depickere op als CEO Cera-groep

Leuven, vrijdag 15 december 2023. Vanmiddag maakten de Raden van Bestuur van Cera Beheersmaatschappij, statutair bestuurder van Cera, en Almancora Beheersmaatschappij, statutair bestuurder van KBC Ancora, bekend dat ze Frederik Vandepitte hebben benoemd tot voltijds gedelegeerd bestuurder en CEO met ingang van 1 februari 2024. Hij treedt in de voetsporen van Franky Depickere, die de Cera-groep sinds 2006 succesvol heeft geleid. Tot einde april 2026 blijft Franky Depickere deeltijds gedelegeerd bestuurder en zal hij namens Cera zijn mandaten en opdrachten in de KBC-groep verder invullen en de overdracht ervan voorbereiden.

De selectieprocedure werd gevoerd met het oog op continuïteit. Voor de Raden van Bestuur was een voortzetting van de hoogstaande kwaliteit van het management van Cera en KBC Ancora en van de sterke aanwezigheid van de Cera-groep binnen de KBC-groep, primordiaal. De Raden van Bestuur hebben er alle vertrouwen in dat op deze manier continuïteit en een efficiënte en vlotte transitie worden gegarandeerd en een succesvolle toekomst voor de Cera-groep wordt verzekerd.

Sinds 2 juli 2018 was Frederik Vandepitte lid van het directiecomité en sinds 1 mei 2019 gedelegeerd bestuurder en CEO van KBC Securities NV.

Frederik Vandepitte (°1974) startte zijn professionele loopbaan bij The Boston Consulting Group en werkte van 2002 tot 2015 in investment banking bij Morgan Stanley, meest recent als Managing Director verantwoordelijk voor de Belgische activiteiten. Van 2016 tot 2018 was hij lid van het managementcomité van Incofin Investment Management, waar hij verantwoordelijk was voor fund development, investor relations en talent management.

Hij studeerde af als Handelsingenieur in de Beleidsinformatica aan KU Leuven en behaalde een MBA aan Columbia Business School. Na een periode van 10 jaar in het buitenland, in New York, London en Sydney, keerde hij terug naar België in 2010.

Over zijn aanstelling als gedelegeerd bestuurder van Cera Beheersmaatschappij en Almancora Beheersmaatschappij zegt Frederik Vandepitte het volgende: “Ik was natuurlijk verrast en vereerd toen ik voor deze functie werd gecontacteerd. De keuze was moeilijk, temeer omdat ik mijn huidige functie, en vooral de samenwerking met klanten en teams van KBC Securities, nog steeds zeer boeiend en uitdagend vind. De lokroep was echter groot: de combinatie van een financiële én een maatschappelijke opdracht maakt de nieuwe uitdaging uiterst boeiend. Het is dan ook met veel enthousiasme dat ik dit engagement voor Cera opneem, een keuze van het verstand én het hart, die me ook terug dichter bij mijn roots brengt.”

Franky Depickere reageert enthousiast: “Frederik Vandepitte heeft een sterk profiel en door zijn komst heeft de Cera-groep een bijkomende hefboom om samen met zo’n 400.000 enthousiaste vennoten verder te bouwen aan onze missie Samen investeren in welvaart en welzijn.”

Als bijlage bij dit persbericht vindt u een uitgebreider curriculum vitae en een foto van Frederik Vandepitte.

Dit persbericht is beschikbaar in het Nederlands, het Frans en het Engels op de website www.cera.coop en www.kbcancora.be.

Curriculum vitae



Frederik Vandepitte

Frederik Vandepitte (°1974) studeerde summa cum laude af als Handelsingenieur in de Beleidsinformatica aan KU Leuven en behaalde een MBA aan Columbia Business School in New York.

Hij startte zijn professionele loopbaan in 1997 als consultant bij The Boston Consulting Group en werkte van 2002 tot 2015 in investment banking bij Morgan Stanley. Meest recent was hij als Managing Director verantwoordelijk voor de Belgische activiteiten. Voordien was hij Vice-President Corporate Finance en M&A in Sydney en Associate in de Consumer, Retail en Luxury Goods Group in Londen.

Van 2016 tot 2018 was hij lid van het managementcomité van Incofin Investment Management, waar hij verantwoordelijk was voor fund development, investor relations en talent management.

Sinds 2 juli 2018 was Frederik Vandepitte lid van het directiecomité en sinds 1 mei 2019 gedelegeerd bestuurder en CEO van KBC Securities NV.

Frederik Vandepitte is gehuwd en heeft 3 kinderen.

