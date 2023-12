Ressources Cartier octroie des options d’achats d’actions

VAL-D’OR, Québec, 15 déc. 2023 (GLOBE NEWSWIRE) -- Ressources Cartier Inc. (TSX-V: ECR) (la « Société ») annonce que le conseil d’administration de la Société a autorisé, le 15 décembre 2023, l’octroi d’un total de 2 650 000 options d’achat d’actions aux administrateurs et dirigeants et à un employé de la Société. En conformité avec le régime d’options d’achat d’actions, chacune des options octroyées permettra au détenteur de souscrire à une action ordinaire de la société au prix de 0,105 $ l’action jusqu’au plus tard le 14 décembre 2028.

