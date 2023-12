Tacton reconnu en tant que leader pour la deuxième année consécutive au sein du Gartner® Magic Quadrant™ 2023 en matière d’applications CPQ

CHICAGO et STOCKHOLM, 15 déc. 2023 (GLOBE NEWSWIRE) -- Tacton , principal partenaire SaaS (Software as a service, ou logiciel en tant que service) d’application CPQ (Configure, Price, Quote ou littéralement « configuration, tarification, devis ») parmi les fabricants visant à simplifier les ventes dans le cadre de configurations complexes, a annoncé aujourd’hui le positionnement de l’entreprise Gartner, Inc. en tant que leader dans son rapport Magic Quadrant 2023 pour les applications CPQ.*



Il s’agit de la deuxième année consécutive où Tacton est reconnu en tant que leader dans le cadre Quadrant, après avoir été nommé en tant que visionnaire pendant plusieurs années. Une copie gratuite du rapport complet 2023 est disponible sur le site Web de Tacton à l’adresse suivante : https://www.tacton.com/gartner-mq-2023/ .

Le rapport a évalué 16 fournisseurs de logiciels CPQ différents. Cette nomination en tant que leader signifie que Tacton répond aux critères de qualification utilisés par Gartner. Selon la définition de Gartner, les leaders sont capables de mettre en œuvre leur vision à travers des produits, services et résultats commerciaux manifestement solides sous forme de revenus et de bénéfices. Les leaders réalisent des déploiements clients de grande importance avec succès dans de nombreux secteurs différents et justifient les déploiements auprès de plus de 500 utilisateurs. Leurs scores de satisfaction de la clientèle sont constamment supérieurs à la moyenne. Il s’agit la plupart du temps de fournisseurs de référence pour leurs concurrents.

« Nous pensons que Tacton a sa place dans le Magic Quadrant depuis plusieurs années car nos solutions permettent d'accélérer les objectifs des fabricants en matière de revenus tout en révolutionnant l’expérience de vente », a déclaré Bo Gyldenvang, PDG de Tacton. « Nous continuons de repousser les limites de l’innovation en matière de CPQ, notamment en ce qui concerne l’automatisation CAO, la visualisation 3D/AR, la tarification des abonnements et la configuration de l’empreinte environnementale. Nous sommes honorés d’être reconnus en tant que leader dans le Magic Quadrant de Gartner, et nous nous engageons à continuer à fournir des technologies et services de pointe afin de donner aux fabricants un avantage concurrentiel. »

Pour en savoir plus sur la mesure dans laquelle les fabricants à travers le monde se reposent sur le logiciel de Tacton pour gérer leurs opérations, rendez-vous sur la page études de cas clients de Tacton, ou lisez les commentaires de clients ci-dessous.

« … le point le plus positif réside dans le fait que nous pouvons réagir vraiment rapidement et fournir des devis à nos clients immédiatement. » — Yaskawa

« Le gros avantage de Tacton CPQ est qu’il va guider le commercial tout au long de la vente et qu’il garantira systématiquement l’exactitude de la configuration du produit et du devis. » — Siemens Energy

« …cela nous permet d’économiser entre 70 % et 80 % des ressources d’ingénierie employées auparavant. » — MAN

« Nous ne pourrions pas proposer une expérience client efficace sans Tacton CPQ. » — SWIFT Home Lifts

* Gartner, Gartner® Magic Quadrant™ 2023 pour les applications de CPQ (Configure, Price and Quote), rédigé par Mark Lewis et Dayna Radbill, 12 décembre 2023

Clause de non-responsabilité de Gartner :

Gartner ne recommande aucun fournisseur, produit ou service représenté dans ses rapports de recherche, ni ne conseille aux utilisateurs de technologies de ne retenir que les fournisseurs les mieux notés ou autrement désignés. Les publications de recherche de Gartner représentent les opinions de l’organisation de recherche de Gartner et ne doivent pas être interprétées comme des déclarations de faits. Gartner décline toute garantie, explicite ou implicite, concernant cette recherche, y compris toute garantie de qualité marchande ou d’adéquation à un usage particulier.

GARTNER est une marque déposée et une marque de service de Gartner et Magic Quadrant est une marque déposée de Gartner, Inc et/ou de ses filiales aux États-Unis et dans le monde, et est utilisée ici avec autorisation. Tous droits réservés.

À propos de Tacton

Tacton est une entreprise SaaS leader à qui les fabricants du monde entier font confiance. Tacton Trusted Configuration simplifie les ventes pour les fabricants de produits complexes. Les fondateurs de Tacton sont des pionniers de la configuration de produits informatiques aujourd’hui utilisés dans le cadre de l’application CPQ et de l’automatisation CAO de Tacton. Depuis 1998, Tacton bénéficie de la confiance de clients internationaux tels qu’ABB, Daimler, MAN, Scania, Siemens, Xylem et Yaskawa. La société a son siège social situé à Chicago et à Stockholm, et des bureaux régionaux à Karlsruhe, Varsovie et Tokyo.

Contact :