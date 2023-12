Tacton utsedd till årets Leader för andra året i rad i Gartner® Magic Quadrant™ 2023 för CPQ-applikationer

CHICAGO och STOCKHOLM, Dec. 15, 2023 (GLOBE NEWSWIRE) -- Tacton , den ledande Configure-, Price-, Quote (CPQ)- och SaaS-partnern för tillverkare som förenklar försäljning i komplexa konfigurationer meddelade idag att Gartner, Inc. har klassificerat företaget som en Leader i sin rapport 2023 Magic Quadrant for CPQ Applications.*



Det här är andra året i rad som Tacton har uppmärksammats i Leaders Quadrant, efter att ha nämnts i Visionary Quadrant under flera år. En kostnadsfri kopia av hela 2023 års rapport finns tillgänglig på Tactons webbplats på https://www.tacton.com/gartner-mq-2023/ .

I rapporten utvärderades 16 olika CPQ-programvaruleverantörer. Utnämningen till Leader innebär att Tacton uppfyllde de kriterier som Gartner använder för att kvalificera sig. Enligt Gartner har Leaders förmågan att förverkliga sin vision genom produkter, tjänster och påvisbart solida affärsresultat i form av intäkter och resultat. Leaders har betydande framgångsrika kundinstallationer i en mängd olika branscher och dessutom flera bevis på installationer för mer än 500 användare. De uppnår genomgående högre kundnöjdhet än genomsnittet. De är ofta de leverantörer som andra aktörer mäter sig mot.

"Vi anser att Tacton har funnits med i Magic Quadrant under flera år eftersom våra lösningar påskyndar tillverkarnas intäktsmål, samtidigt som de revolutionerar deras försäljningsupplevelse", säger Bo Gyldenvang, Chief Executive Officer på Tacton. "Vi fortsätter att flytta fram gränserna för innovationer inom CPQ, inklusive CAD Automation, 3D/AR Visualization, Subscription Pricing och Environmental Footprint Configuration. Vi är hedrade över att erkännas som Leader i Gartners Magic Quadrant, och vi är fast beslutna att fortsätta leverera banbrytande teknik och tjänster för att ge tillverkarna en konkurrensfördel."

Om du vill veta mer om hur tillverkare världen över förlitar sig på Tactons programvara för att driva sin verksamhet framåt, besök Tactons sida med kundfallsstudier eller läs kundkommentarerna nedan.

"... den största framgången är att vi kan reagera så snabbt och få ut offerter till våra kunder direkt." — Yaskawa

"Det bästa med Tacton CPQ är att det guidar säljaren genom försäljningen och ser till att konfigurationen av produkten och offerten blir korrekt varje gång." — Siemen’s Energy

"... gör att vi kan spara mellan 70 % och 80 % av de ingenjörsresurser som tidigare behövdes." — MAN

"Vi skulle inte kunna ha en effektiv kundresa utan Tacton CPQ." — SWIFT Home Lifts

*Gartner, 2023 Gartner® Magic Quadrant™ for Configure, Price and Quote Applications, författad av Mark Lewis och Dayna Radbill, 12 december 2023

Gartner friskrivningsklausul:

Gartner förordar inte någon leverantör, produkt eller tjänst som beskrivs i dess forskningspublikationer, och rekommenderar inte teknikanvändare att endast välja de leverantörer som har de högsta betygen eller andra beteckningar. Gartners forskningspublikationer består av åsikter från Gartners forskningsorganisation och ska inte tolkas som faktautlåtanden. Gartner avsäger sig alla garantier, uttryckliga eller underförstådda, när det gäller denna undersökning, inklusive alla garantier för säljbarhet eller lämplighet för ett visst ändamål.

GARTNER är ett registrerat varumärke och servicemärke som tillhör Gartner och Magic Quadrant är ett registrerat varumärke som tillhör Gartner, Inc, och/eller dess dotterbolag i USA och internationellt och används här med tillstånd. Med förbehåll för alla rättigheter.

Om Tacton

Tacton är ett ledande SaaS-företag med förtroende hos globala tillverkare. Tacton Trusted Configuration förenklar försäljningen för tillverkare av komplexa produkter. Tactons grundare var pionjärer inom datorbaserad produktkonfiguration som idag driver Tacton CPQ och CAD Design Automation. Sedan 1998 har Tacton haft förtroende hos globala kunder som ABB, Daimler, MAN, Scania, Siemens, Xylem och Yaskawa. Huvudkontoret ligger i Chicago och Stockholm, med regionala kontor i Karlsruhe, Warszawa och Tokyo.

