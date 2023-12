イルデト (Irdeto)、スカーディン (Skardin) と提携し、優れた視聴体験を実現する革新的なCI Plus 2.0 USB CAMを導入

アムステルダム発, Dec. 16, 2023 (GLOBE NEWSWIRE) -- デジタルプラットフォームのサイバーセキュリティにおける世界的リーダーであるイルデトは、セットトップボックスとブロードバンド業界のソリューションを提供してきた40年の伝統を持つ有名な家庭用電化製品製造会社であるスカーディンと提携し、CI Plus 2.0 USB条件付きアクセスモジュール (CI Plus 2.0 USB CAM) の商用販売を行うことを発表した。イルデトのCI Plus 2.0 USB CAMの発売は、かつては欧州とアフリカ地域でのみ提供されていたCI Plusテクノロジーを世界中で利用できるようになるという重要なマイルストーンである。



イルデトのCI Plus 2.0 USB CAMは、実績のあるCI Plus 1.4ソリューションに基づいて構築されており、1.4仕様の必須機能をすべて提供するものである。MovieLabs仕様に従ってUHDコンテンツを保護するために特別に設計された拡張コンテンツ保護 (ECP) サポートを追加することで、さらに一歩進んだものとなっている。また、CAMはコーデックや解像度に依存しないため、レガシーを生み出すことがなく、有料TV事業者はCAMを置き換えることなく、新しい圧縮技術やUHDなどの高解像度ブロードキャストを導入することが可能となる。

CI Plus 2.0がもたらす注目すべき革新の1つは、従来のPCMCIA設計に代わる新しいフォームファクターである。CI Plus 1.4は、世界中のTVで非標準となっているこのレガシーインターフェイスに依存しているが、イルデトのCI Plus 2.0 USB CAMは、世界中で採用されているUSBインターフェイスに移行することでこの課題に対処している。

USB モジュールは、互換性のあるTVのUSBポートに挿入すると、暗号化されたTV信号の復号化を処理する。ユーザーはテレビのリモコンを使ってチャンネルや音量などを簡単にコントロールすることができる。さらに、環境に優しく、コスト効率が高く、消費電力はSTBに比べて最大10分の1となっている。PCMCIA CAMと比較してコンポーネントの数が削減されるため、二酸化炭素排出量と電子廃棄物の発生が減少する。

スカーディンは、CI Plus 2.0対応テレビがまだ普及していない国においては、通信事業者が市場投入に使用できるホワイトラベルテレビソリューションを提供している。TVセットをイルデトのUSB CAMにバンドルすることで、通信事業者に新しいビジネスモデルを生み出し、消費者に簡単で高品質な視聴体験を提供することができる。

スカーディン・インダストリー (Skardin Industry) 会長のケビン・ユー (Kevin Yu) は以下のように述べている。「これは革新的な製品です。そのシンプルさゆえの美しさは、優れたユーザーエクスペリエンスを生み出し、業界で大きな話題となるでしょう。スカーディンは、高品質の製造と顧客とともに進化することで評判が高く、イルデトと提携し、CI Plus 2.0 USB CAMのグローバルで大規模な普及に向けて、このワールドクラスの製品を消費者に提供できることを嬉しく思います。スカーディンは、イルデトとともに、価値のあるソリューションを提供し続けます。」

イルデトのビデオエンターテインメント担当最高執行責任者であるアンドリュー・バンテン (Andrew Bunten) は次のように述べている。「イルデトは、Common Interface Plus 2.0バージョンを提供する業界で数少ない企業の1つです。」「テレビでのUSBポートの普及は世界的な傾向であるため、これは業界にとって記念碑的な変化であると言えます。当社はイルデトUSB CAMの発売に多大な投資を行い、当社のCI+製品が、今後10年は常にテレビ向けテクノロジーの最前線であり続けることを保証します。」

イルデトのCI Plus 2.0 USB CAMの発売は、テレビ技術における重要なマイルストーンとなり、利便性の向上、世界クラスのセキュリティ、環境への影響の軽減、進化するテレビの状況に対する将来性を約束するものである。

イルデトとその最先端のソリューションの詳細については、www.Irdeto.comを参照されたい

イルデトについて

イルデトはデジタルプラットフォームのセキュリティにおける世界的リーダーであり、顧客が収益を保護し、新しい製品を創り出し、サイバー犯罪と効果的に戦うことを可能にするソリューションとサービスを提供している。50年以上の経験を持つイルデトは、コンテンツ、ビデオ放送、ストリーミングサービスの大手ソリューションおよびサービスプロバイダーであり、コンテンツバリューチェーン全体で映画スタジオ、スポーツ権利所有者、OTTおよび放送事業者と提携している。独自の有料TV事業者の伝統を持つイルデトは、人々が安心してつながることができる安全な世界を実現するためのパートナーとして選ばれている。詳細についてはwww.irdeto.comを閲覧されたい。

スカーディンについて

スカーディンは、セットトップボックスおよびブロードバンド業界ソリューションを専門とする家庭用電化製品製造会社である。1982年の創業以来、スカーディンは重要なパートナーシップ (CPU、CAS、DRMなど) とのイノベーションと機能に注力し、高度なネットワーキングとスマートホームプラットフォームで評判の高い製品を提供してきた。台湾に本社と研究開発センターを置き、中国で高度に統合された製造拠点を運営し、欧州、米国、インドに洗練された技術と商業チームを専任するスカーディンは、常に優れた品質で世界中の顧客に柔軟なビジネスモデルを提供している。詳細については以下を参照のこと:www.skardin.com.

