Irdeto, Skardin과 손잡고 탁월한 시청 경험 선사할 획기적인 CI Plus 2.0 USB CAM 출시

암스테르담, Dec. 16, 2023 (GLOBE NEWSWIRE) -- 디지털 플랫폼 사이버 보안 분야의 세계적 선도기업 Irdeto가 셋톱박스와 브로드밴드 업계 솔루션 공급에 있어 40년간 전통을 쌓은 유명 가전제품 제조사 Skardin와 협업해 CI Plus 2.0 USB Conditional Access Module(CI Plus 2.0 USB CAM)을 출시한다고 발표했다. Irdeto의 CI Plus 2.0 USB CAM 출시는 유럽과 아프리카 지역에만 제공되었던 CI Plus 기술을 전 세계에 선보이게 되었다는 점에서 중요한 이정표이다.



Irdeto의 CI Plus 2.0 USB CAM은 검증을 마친 CI Plus 1.4 솔루션을 바탕으로 설계되어 1.4 사양의 필수 기능을 모두 제공한다. 또한 MovieLabs 사양에 맞춰 UHD 콘텐츠 보호를 위한 Enhanced Content Protection(ECP) 지원을 더했다. CAM은 코덱과 해상도에 구애받지 않기 때문에 레거시가 발생하지 않으며, 따라서 유료 TV 사업자가 CAM을 교체하지 않고도 새로운 압축 기술과 UHD 같이 향상된 고해상도 방송을 도입할 수가 있다.

CI Plus 2.0에서 눈에 띄는 혁신 중 하나는 기존의 PCMCIA 설계를 대체하는 새로운 폼 팩터이다. CI Plus 1.4는 전 세계 TV 업계에서 표준적이지 않은 레거시 인터페이스에 의존하고 있는 반면, Irdeto의 CI Plus 2.0 USB CAM은 전 세계가 채택한 USB 인터페이스로 이 문제를 해결한다.

USB 모듈의 경우, 호환 가능한 TV USB 포트에 삽입하면 암호화된 TV 신호를 해독할 수 있다. 사용자는 TV 리모컨을 통해 채널과 볼륨 등을 어렵지 않게 제어할 수 있다. 또한, 이 모듈은 STB보다 소비 전력이 최대 10배가 낮아 친환경적이고 비용 효율적이다. PCMCIA CAM과 비교했을 때 부품 수도 적기 때문에 탄소 발자국과 전자 폐기물 발생 역시 줄일 수 있다.

Skardin은 CI Plus 2.0를 적용할 수 있는 TV가 보편적인 나라에서 사업자들이 시장 출시 때 활용할 수 있도록 화이트 라벨 TV 솔루션을 제공하고 있다. TV 세트를 Irdeto USB CAM과 묶어 사업자들을 위한 새로운 사업 모델을 창출하고 소비자들에게 좀 더 쉽고 품질 높은 시청 경험을 선사할 수도 있다.

Skardin Industry의 대표 Kevin Yu는 “이 제품은 판도를 바꾸어 놓을 것이다. 이 제품의 단순한 아름다움은 탁월한 사용자 경험을 선사하는 동시에 업계에 큰 반향을 일으킬 것이다. Skardin는 고품질의 제조 역량과 소비자와 함께하는 진화로 유명한 기업으로서 Irdeto 와 손을 잡고 CI Plus 2.0 USB CAM의 전 세계적 도입을 위해 세계 최상급 제품을 소비자들에게 선보이게 되어 기쁘다. Skardin은 앞으로도 Irdeto와 함께 가치 있는 솔루션을 계속 제공하고자 한다”라고 말했다.

Irdeto의 비디오 엔터테인먼트 총괄 COO Andrew Bunten은 “Irdeto는 업계에서 거의 유일하게 Common Interface Plus 2.0 버전을 제공하는 기업이다. TV에 USB 포트를 사용하는 게 전 세계적 대세임을 생각하면 이는 업계에 기념비적인 변화이다. 우리는 우리의 CI+ 제품이 향후 10년 동안 기술의 최첨단에 머무를 수 있도록 Irdeto USB CAM 출시에 대대적으로 투자해왔다”라고 말했다.

Irdeto의 CI Plus 2.0 USB CAM 출시는 텔레비전 기술에 있어 중요한 이정표로서 향상된 편리함, 세계 최고 수준의 보안, 환경 영향 감소, 진화하는 TV 지형의 미래를 약속한다.

Irdeto와 회사의 첨단 솔루션에 대한 추가 정보는 www.Irdeto.com에서 확인할 수 있다.

IRDETO 기업 소개

이데토(Irdeto)는 디지털 플랫폼 사이버 보안 분야의 선두 기업으로, 안전하고 연결된 미래를 위해 혁신하는 기업들을 지원하고 있다. 보안 분야에서 50년 넘게 전문성을 쌓은 Irdeto의 서비스와 솔루션은 수익을 보호하고, 성장을 실현하며, 영상 엔터테인먼트와 비디오 게임 및 수송, 건강, 인프라 등 연관 산업 분야에서 사이버 범죄에 맞서 싸운다. 전 세계에 팀을 갖춘 Irdeto의 최대 자산은 직원들이며, 모두가 동등하게 혁신을 추진하고 Irdeto의 성공을 지원할 기회를 가진 포용적인 업무 환경을 통해 다양성을 존중하고 있다. Irdeto는 누구나 걱정 없이 연결될 수 있는 안전한 세상을 위한 최상의 보안 파트너다. 더 많은 정보는 웹사이트(www.irdeto.com) 에서 확인이 가능하다.

Skardin 기업 소개

Skardin은 가전부문 제조기업으로 셋톱박스와 광대역 부문 제품 솔루션 제공을 전문으로 하고 있다. Skardin은 1982년부터 첨단 네트워킹 및 스마트 홈 플랫폼 분야에서 평판도가 우수한은 제품 제공을 위해 주요 파트너십(CPU, CAS, DRM 등과 체결)을 맺으면서 혁신과 역량 제고에 주력해 왔다. 대만에 R&D 센터가 있으며 중국에는 고도의 통합형 생산 라인을 운영하고 있다. 유럽, 미국, 인도에는 정교한 기술분야 및 상업 부문 지원팀이 주재하고 있다. Skardin은 최고의 품질을 내세워 전 세계 고객에게 유연한 비즈니스 모델을 제공해 왔다. 보다 자세한 정보가 필요하다면 홈페이지 (www.skardin.com) 방문을 통해 확인이 가능하다.

