Irdeto Bekerjasama dengan Skardin untuk Memperkenalkan CI Plus 2.0 USB CAM yang Canggih untuk Pengalaman Tontonan Unggul

AMSTERDAM, Dec. 16, 2023 (GLOBE NEWSWIRE) -- Irdeto, pemimpin dunia dalam keselamatan siber platform digital, berbangga mengumumkan pelancaran komersial Modul Akses Bersyarat CI Plus 2.0 USB (CI Plus 2.0 USB CAM) dengan kerjasama Skardin, sebuah syarikat pembuatan elektronik pengguna yang terkemuka dengan warisan selama 40 tahun dalam penyediaan penyelesaian industri kotak atas set dan jalur lebar. Pelancaran CI Plus 2.0 USB CAM oleh Irdeto menandakan pencapaian yang besar, membuatkan teknologi CI Plus, yang dahulunya hanya ditawarkan di rantau Eropah dan Afrika, kini tersedia di seluruh dunia.



CI Plus 2.0 USB CAM Irdeto dibina berasaskan penyelesaian CI Plus 1.4 yang sudah terbukti, menawarkan semua ciri wajib spesifikasi 1.4. Alat ini dilanjutkan lagi dengan menambah sokongan Perlindungan Kandungan Dipertingkat (ECP) yang direka bentuk khusus untuk melindungi kandungan UHD mengikut spesifikasi MovieLabs. CAM juga tidak mewujudkan legasi, kerana ia serasi dengan semua codec dan resolusi, membolehkan operator TV berbayar untuk memperkenalkan teknik mampatan baharu dan siaran beresolusi lebih tinggi seperti UHD tanpa perlu menggantikan CAM.

Salah satu daripada inovasi hebat yang ditawarkan oleh CI Plus 2.0 ialah faktor bentuk baharu, menggantikan reka bentuk PCMCIA yang tradisional. Walaupun CI Plus 1.4 bergantung pada antara muka legasi yang tidak standard pada TV secara global, CI Plus 2.0 USB CAM Irdeto pula menangani cabaran ini dengan beralih kepada antara muka USB yang dipakai secara global.

Modul USB, apabila dimasukkan dalam port USB TV yang serasi, mengendalikan penyahsulitan isyarat TV yang disulitkan. Pengguna boleh mengawal saluran, kelantangan, dan lain-lain dengan mudah melalui alat kawalan jauh TV mereka. Di samping itu, alat ini mesra alam dan berkesan kos, dengan penggunaan kuasa sehingga 10 kali ganda lebih rendah berbanding STB. Bilangan komponen adalah kurang berbanding dengan PCMCIA CAM, oleh itu jejak karbon dan penjanaan sisa elektronik turut dikurangkan.

Di negara yang belum menawarkan banyak TV yang serasi dengan CI Plus 2.0, Skardin menawarkan penyelesaian TV label putih yang boleh digunakan oleh operator untuk dilancarkan di pasaran mereka. Set TV boleh diberkaskan dengan USB CAM Irdeto, mencipta model perniagaan baharu untuk operator, dan memberi pengguna pengalaman tontonan berkualiti tinggi dan mudah.

“Produk ini akan menimbulkan perubahan yang besar,” kata Kevin Yu, Pengerusi Skardin Industry. “Keringkasannya akan memberikan pengalaman pengguna yang cemerlang dan akan menggegarkan industri. Skardin terkenal dengan pembuatan berkualiti tinggi dan evolusi dengan pelanggan, kami teruja untuk bekerjasama dengan Irdeto untuk menyampaikan produk bertaraf dunia kepada pengguna ke arah penerimaan besar-besaran CI Plus 2.0 USB CAM secara global. Skardin akan terus menyampaikan penyelesaian yang berharga dengan Irdeto.”

"Irdeto merupakan satu-satunya syarikat dalam industri yang menyediakan Antara Muka Lazim Lanjutan (Common Interface Plus) versi 2.0," kata Andrew Bunten, COO Hiburan Video di Irdeto. "Ini merupakan satu perubahan besar dalam industri, kerana penyebaran luas port USB dalam TV merupakan trend global. Kami telah membuat pelaburan yang besar dalam melancarkan USB CAM Irdeto, memastikan tawaran CI+ kami kekal di barisan depan teknologi buat sedekad yang akan datang."

Pelancaran CI Plus 2.0 USB CAM oleh Irdeto menandakan pencapaian yang besar dalam teknologi televisyen, menjanjikan kemudahan yang dipertingkatkan, keselamatan kelas dunia, impak persekitaran yang kurang, dan berdaya tahan masa depan untuk landskap TV yang berkembang.

Untuk mendapatkan maklumat lanjut tentang Irdeto dan penyelesaian canggih mereka, sila lawati www.Irdeto.com

Perihal IRDETO

Irdeto merupakan pemimpin dunia dalam keselamatan platform digital, menawarkan penyelesaian dan perkhidmatan yang membolehkan pelanggan melindungi pendapatan mereka, mencipta tawaran baharu dan menangani jenayah siber secara efektif. Dengan lebih 50 tahun pengalaman, Irdeto ialah pembekal penyelesaian dan perkhidmatan terkemuka untuk kandungan, siaran video dan perkhidmatan penstriman, bekerjasama dengan studio filem, pemegang hak sukan, dan OTT serta operator siaran merentasi rantaian nilai kandungan. Dengan warisan operator TV berbayar yang unik, Irdeto ialah rakan kongsi yang diutamakan untuk memperkasakan dunia terjamin yang membolehkan orang berhubung dengan yakin. Untuk mendapatkan maklumat lanjut, sila lawati www.irdeto.com.

Perihal Skardin

Skardin ialah sebuah Syarikat Pembuatan Elektronik Pengguna pakar dalam penyelesaian industri Kotak Atas Set & Jalur Lebar. Sejak 1982, Skardin telah komited untuk mengusahakan inovasi dan keupayaan dengan perkongsian kritikal (CPU, CAS, DRM…), untuk menyediakan produk bereputasi dalam perangkaian lanjutan dan platform rumah pintar. Beribu pejabat dengan pusat R&D di Taiwan, mengoperasikan tapak pembuatan berintegrasi tinggi di China, mendedikasikan pasukan teknologi & komersial yang canggih di Eropah, Amerika dan India, Skardin sentiasa menyediakan model perniagaan yang fleksibel kepada pelanggan di seluruh dunia dengan kualiti yang cemerlang. Mari lawati kami: www.skardin.com.

Untuk mendapatkan maklumat lanjut, sila hubungi: