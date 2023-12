Irdeto 与 Skardin 合作推出颠覆性的 CI Plus 2.0 USB CAM，实现卓越的观影体验

阿姆斯特丹, Dec. 16, 2023 (GLOBE NEWSWIRE) -- 数字平台网络安全领域的全球领导者 Irdeto 自豪地宣布将其 CI Plus 2.0 USB 条件式访问模块 (CI Plus 2.0 USB CAM) 商业化推出,同时与一家在提供机顶盒与宽带行业解决方案方面拥有 40 年经验的知名消费电子产品制造公司 Skardin 展开合作。Irdeto 推出 CI Plus 2.0 USB CAM 标志着一个重要里程碑,使得曾经仅在欧洲和非洲地区提供的 CI Plus 技术现在可供全球范围内使用。



Irdeto CI Plus 2.0 USB CAM 是基于经验证的 CI Plus 1.4 解决方案创建而成,提供了 1.4 规范中的所有必要功能。CI Plus 2.0 USB CAM 还进一步添加了增强内容保护 (ECP) 支持,专门用于根据 MovieLabs 规范保护 UHD 内容。CAM 也不会产生遗留问题,因为它们与编解码器和分辨率无关,使付费电视运营商能够引入新的压缩技术和更高分辨率的广播(例如 UHD),而无需更换 CAM。

新的外形规格是 CI Plus 2.0 带来的一项显著创新之一,取代了传统的 PCMCIA 设计。虽然 CI Plus 1.4 依赖于这种全球电视非标准的传统接口,但 Irdeto 的 CI Plus 2.0 USB CAM 已通过转向全球采用的 USB 接口解决了这一挑战。

当 USB 模块插入兼容电视的 USB 端口时,CI Plus 2.0 可以对加密的电视信号的进行解密。用户可以通过电视遥控器轻松控制频道、音量等。此外,CI Plus 2.0 不仅环保而且经济实惠,功耗比机顶盒低 10 倍。与 PCMCIA CAM 相比,CI Plus 2.0 组件数量减少,从而减少了碳足迹和电子废物的产生。

在 CI Plus 2.0 电视尚未普及的国家,Skardin 提供白标电视解决方案,运营商可以使用这些解决方案在其市场上推出。电视机可以与 Irdeto USB CAM 进行捆绑,为运营商创造新的商业模式,并为消费者提供轻松、高品质的观影体验。

“这是一款颠覆性的产品,”Skardin Industry 董事长 Kevin Yu 表示。“它的简约美将为用户创造卓越的体验,并在行业中引起巨大的轰动。Skardin 因高质量制造和与客户的不断发展而享有盛誉,我们很高兴与 Irdeto 合作,将这款世界一流的产品展现给消费者,从而推动 CI Plus 2.0 USB CAM 在全球范围内获得广泛采用。Skardin 将继续与 Irdeto 一起提供具有价值的解决方案。”

“Irdeto 是业内仅有的提供 2.0 版 Common Interface Plus 的公司之一,”Irdeto 视频娱乐首席运营官 Andrew Bunten 表示。“这对行业来说是一个巨大的转变,因为电视 USB 端口的流行是一种全球趋势。我们投入巨资推出 Irdeto USB CAM,从而确保我们的 CI+ 产品在未来十年保持技术前沿。”

Irdeto 推出的 CI Plus 2.0 USB CAM 标志着电视技术的一个重要里程碑,其承诺为不断发展的电视领域增强便利性和世界级的安全性,加强面向未来的发展,同时减少对环境的影响。

关于 IRDETO

Irdeto 是数字平台安全领域的全球领导者,其提供解决方案和服务,帮助客户保护收入、创造新产品并有效打击网络犯罪。Irdeto 拥有 50 多年的经验,是内容、视频广播和流媒体服务领域领先的解决方案和服务提供商,与整个内容价值链的电影制片厂、体育版权持有者以及 OTT (Over-The-Top) 和广播运营商存在合作。Irdeto 拥有独一无二的付费电视运营商传统,是打造一个安全领域的首选合作伙伴,使人们可以毫无顾虑地展开联系。如需了解更多信息,请访问 www.irdeto.com。

关于 Skardin

Skardin 是一家消费电子产品制造公司,专注于机顶盒和宽带行业解决方案。自 1982 年以来,Skardin 始终致力于对 CPU、CAS、DRM 等关键合作伙伴关系的创新和性能,从而为先进网络和智能家居平台提供信誉良好的产品。Skardin 的研发中心总部位于中国台湾,在中国大陆拥有高度集成的制造基地,在欧洲、美洲和印度拥有成熟的技术和商业团队。Skardin 始终秉承优良品质,为全球客户提供灵活的商业模式。欢迎访问我们:www.skardin.com。

