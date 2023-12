Irdeto 與 Skardin 合作推出顛覆性的 CI Plus 2.0 USB CAM，帶來卓越的觀賞體驗

阿姆斯特丹, Dec. 16, 2023 (GLOBE NEWSWIRE) -- 數碼平台網絡安全領域的全球領導者 Irdeto 欣然宣布,與 Skardin公司合作推出 CI Plus 2.0 USB 條件存取模組 (CI Plus 2.0 USB CAM),Skardin 是一家著名的消費性電子製造公司,在提供機頂盒和寬頻行業解決方案方面擁有 40 年的歷史。Irdeto 推出 CI Plus 2.0 USB CAM 標誌着一個重要的里程碑,使得曾經僅在歐洲和非洲地區提供的 CI Plus 技術現在可在全球範圍內使用。



Irdeto 的 CI Plus 2.0 USB CAM 基於成熟的 CI Plus 1.4 解決方案,提供 1.4 規範的所有必備功能。它還進一步添加了增強內容保護 (ECP) 支援,專門用於保護符合 MovieLabs 規範的 UHD 內容。因為 CAM 與編解碼器和解像度無關,因此不會產生遺留問題,從而使付費電視營運商能夠引入新的壓縮技術和更高解像度的廣播(例如 UHD),而無需更換 CAM。

CI Plus 2.0 帶來的一項重大創新是新的外形規格,取代了傳統的 PCMCIA 設計。CI Plus 1.4 依賴於全球電視非標準的傳統接口,而 Irdeto 的 CI Plus 2.0 USB CAM 則採用全球通用的 USB 接口,從而解決了這一難題。

將 USB 模組​​插入與電視兼容的 USB 端口後,即可處理加密電視訊號的解密。用戶可以透過電視遙控器輕鬆控制頻道、音量等。此外,它還具有環保和成本效益,功耗比機頂盒低 10 倍。與 PCMCIA CAM 相比,它減少了組件數量,從而減少碳足跡和電子廢物的產生。

在 CI Plus 2.0 電視尚未普及的國家,Skardin 提供白標電視解決方案,營運商可以利用這些解決方案在其市場上推出。電視機可與 Irdeto USB CAM 捆綁,為營運商創造新的商業模式,並為消費者提供輕鬆、高品質的觀看體驗。

「這是一款顛覆性的的產品,」Skardin Industry 董事長 Kevin Yu 表示。「它的簡約之美將創造卓越的用戶體驗,並在業界引起轟動。Skardin 因其高品質製造和與客戶的共同發展而享有盛譽,我們很高興能與 Irdeto 合作,將這款世界一流的產品帶給消費者,推動 CI Plus 2.0 USB CAM 在全球廣泛採用。Skardin 將繼續與 Irdeto 合作,提供有價值的解決方案。」

「Irdeto 是業內唯一一家提供 2.0 版 Common Interface Plus 的公司,」Irdeto 視訊娛樂營運總監 Andrew Bunten 表示。「這對行業來說是一個巨大的轉變,因為 USB 端口在電視中的普及是一種全球趨勢。我們投入巨資推出了 Irdeto USB CAM,確保我們的 CI+ 產品在未來十年內始終處於技術前沿。」

Irdeto 推出的 CI Plus 2.0 USB CAM 標誌着電視技術的一個重要里程碑,有望為不斷發展的電視市場提供更高的便利性、世界一流的安全性、減少對環境的影響以及面向未來的功能。

如欲了解關於 Irdeto 及其尖端解決方案的更多資訊,請造訪 www.Irdeto.com

關於 IRDETO

Irdeto 是全球數碼平台安全領域的領導者,提供解決方案和服務,幫助客戶保護其收入、創造新產品並有效打擊網絡犯罪。Irdeto 擁有 50 多年的經驗,是內容、視訊廣播和串流服務領域領先的解決方案和服務提供商,與整個內容價值鏈的電影製片廠、體育版權持有者以及 OTT 和廣播營運商合作。Irdeto 擁有獨特的付費電視營運商傳統,是打造一個安全世界的首選合作夥伴,讓人們可以放心地進行聯繫。如欲了解更多資訊,請造訪 www.irdeto.com。

關於 Skardin

Skardin 是一家消費電子製造公司,專注於機頂盒和寬頻產業解決方案。自 1982 年以來,Skardin 一直致力於創新,並與重要合作夥伴 (CPU, CAS, DRM...) 建立了良好合作關係,為先進網絡和智能家居平台提供信譽卓著的產品。公司總部位於台灣,擁有研發中心,在中國大限設有高度整合的製造基地,在歐洲、美洲和印度擁有成熟的技術和商業團隊,始終以卓越的品質為全球客戶提供靈活的商業模式。如欲了解更多資訊,請造訪:www.skardin.com。

