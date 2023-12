21E GUIGNOLÉE DR JULIEN : LA GÉNÉROSITÉ DES QUÉBÉCOIS AU RENDEZ-VOUS MALGRÉ LE CONTEXTE DIFFICILE

1,37 M$ pour les enfants en situation de grande vulnérabilité





Des enfants suivis en pédiatrie sociale au match de hockey-bottine animé par Jean-Charles Lajoie, accompagnés de Dr Julien, de personnalités sportives et publiques, ce samedi 16 décembre

Montréal, 17 déc. 2023 (GLOBE NEWSWIRE) -- En date du 16 décembre en soirée, la 21e Guignolée de la Fondation Dr Julien permet d’amasser plus de 1,37 M$ au profit de ses trois Centres de pédiatrie sociale en communauté affiliés1. Ce premier décompte partiel ne comprend pas encore les résultats des activités de la Guignolée des 45 Centres de pédiatrie sociale en communauté (CPSC) qui sont situés aux quatre coins de la province. Rappelons que la collecte se poursuit jusqu’au 15 janvier 2023.

« Que d’émotions avons-nous vécues en cette 21e Guignolée ! Nous sommes extrêmement touchés de constater que, malgré le contexte actuel difficile, les Québécois et Québécoises ont démontré un soutien indéfectible envers notre mission. Nous comprenons les défis que chacun traverse, et le simple fait que vous ayez pris le temps de vous mobiliser pour soutenir les enfants vulnérables nous envoie un signal fort. Cette preuve de solidarité et d’attachement forment une lueur d’espoir pour près de 12 000 enfants que nous soignons et accompagnons au quotidien. La solidarité de notre communauté ne se mesure pas uniquement en chiffres : chaque geste de bienveillance, chaque message d’encouragement, chaque sourire contribue à former une communauté résiliente et tournée vers l'avenir, dans l’intérêt de nos enfants. Merci du fond du cœur pour votre soutien » — Dr Gilles Julien, pédiatre social et fondateur de la Fondation Dr Julien

« Quelle Guignolée incroyable ! Aujourd’hui, nous réalisons que nous sommes véritablement choyés de pouvoir compter sur une communauté extraordinaire. Le Québec en entier s’est mobilisé pour soutenir la pédiatrie sociale en communauté. Votre contribution est véritablement un acte de compassion, qui aura un impact concret sur la santé et le bien-être des jeunes que nous accompagnons. Chaque geste compte, chaque don compte, et c'est grâce à vous que nous pouvons continuer de fournir des soins essentiels et créer un impact positif dans la vie de ces enfants. Merci de nous permettre de continuer à offrir des services de qualité à des milliers d’enfants à travers toute la province » — Maude Julien, directrice clinique de la Fondation Dr Julien

Une journée de festivité et une mobilisation exceptionnelle

Cette 21e édition, c’est :

Plus de 600 bénévoles se mobilisent à Montréal le jour de la Guignolée ;

se mobilisent à Montréal le jour de la Guignolée ; Près de 45 Centres de pédiatrie sociale en communauté affiliés à la Fondation Dr Julien ; la majorité organise également leur propre Guignolée ;

affiliés à la Fondation Dr Julien ; la majorité organise également leur propre Guignolée ; Au grand total, un réseau de plus de 600 professionnel·le·s transforme les vies de près de 12 000 enfants chaque année, dans les communautés les plus vulnérables du Québec.



D’ici 2027, la Fondation Dr Julien prévoit d’offrir des soins et services directs à près de 15 000 enfants à travers un réseau de 50 Centres de pédiatrie sociale en communauté.

La pédiatrie sociale en communauté répond à un réel besoin

Au Canada, près de 1,5 million d’enfants vivent sous le seuil de pauvreté, soit un sur cinq. Au Québec, le taux de pauvreté infantile dépasse les 15 %2. Les plus pauvres connaissent des problèmes de croissance et de développement, aussi bien physique que social, qui entretiennent la discrimination. Plus que jamais, les services prodigués par les CPSC de la Fondation Dr Julien sont indispensables.

Un don local pour une action locale

L’agent récolté par chacun des Centres du Réseau permet de financer les soins prodigués dans sa propre communauté. Ces soins incluent des suivis médicaux, juridiques, psychosociaux, psychoéducatifs et éducatifs ; des thérapies innovantes (art-thérapie, ergothérapie et musicothérapie) ; et des services spécialisés (orthophonie, psychologie, pédopsychiatrie et neuropsychologie). À la suite d’un plan d’action établi en clinique, diverses activités sportives et culturelles (camps de vacances, cours de conduite, théâtre, spectacles, etc.) sont également offertes aux enfants dans un but thérapeutique et constructif.

Pour faire un don à la Fondation Dr Julien ou à un Centre de pédiatrie sociale local3 :

https://guignoleedrjulien.org

1 855 DRJULIEN (1 855 375-8543)

Postez un chèque à Fondation Dr Julien (4765 Sainte-Catherine Est, Montréal, QC, H1V 1Z5) ou directement à l’un des Centres de votre communauté.



Remerciements

La 21e Guignolée Dr Julien doit son succès à une communauté de bénévoles, commanditaires et partenaires engagés. L’équipe de la Fondation tient à remercier tout particulièrement ses employé·e·s mobilisé·e·s, ses 400 bénévoles qui ont prêté main-forte sur place, dans les Centres ou à l’extérieur, aux 46 points de collecte dans la ville de Montréal, BPM Sports pour son radiothon de 5 h coanimé par Paul Houde, Joël Le Bigot, puis par Max Lalonde et Gilbert Delorme ; Radio-Canada pour sa couverture spéciale dans Dessine-moi un matin avec Ève Christian, cofondatrice et marraine de la Guignolée Dr Julien.

À propos de la Fondation Dr Julien

Grâce à son modèle unique de pédiatrie sociale en communauté, la Fondation Dr Julien forme, accompagne et certifie un réseau de professionnel·le·s en pédiatrie sociale, pour qu’un maximum d’enfants vulnérables puisse grandir en santé, dans le respect de leurs droits fondamentaux.

Chaque année, la Fondation Dr Julien vient en aide à plus de 12 000 enfants défavorisés à travers le Québec, grâce à plus de 45 Centres de pédiatrie sociale en communauté.

Pour de plus amples renseignements :

Diane Jeannotte

Téléphone : 514-772-8019 | Courriel : DianeJ@djcom.ca

___________________________________

1 La Ruelle d’Hochelaga, Le Garage à musique et Atlas sont des Centres affiliés à la Fondation Dr Julien.

2 Source : Statistiques Canada, 2017

3 Vous pouvez faire un don à la 21e Guignolée Dr Julien jusqu’au 15 janvier 2024.

Une photo accompagnant ce communiqué est disponible au : https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/f68827a5-3cb8-40a9-820b-d40b9c8443e6/fr