KKCG conclut un accord en vue d'acquérir la plateforme technologique mondiale Avenga auprès d'Oaktree et de Cornerstone

PRAGUE, République tchèque, 17 déc. 2023 (GLOBE NEWSWIRE) -- KKCG, un groupe européen d'investissement et d'innovation de premier plan, annonce aujourd'hui son accord pour l'acquisition d'Avenga, une plateforme de conseil et d'ingénierie logicielle de bout en bout, auprès de fonds gérés par Oaktree Capital Management, L.P. (« Oaktree ») et de fonds gérés par Cornerstone Investment Management, L.P. (« Cornerstone »). Cet investissement constitue une étape clé dans le développement stratégique du pilier technologique de KKCG.



Avenga, dont le siège social se trouve en Allemagne et qui possède des bureaux dans 31 pays, transforme les activités de ses clients grâce à des solutions technologiques de pointe qui leur permettent de se positionner à l'avant-garde de l'ère numérique. L'entreprise se concentre sur la transformation numérique et le développement de logiciels personnalisés et emploie plus de 3 800 professionnels hautement qualifiés avec une empreinte mondiale importante. L'acquisition d'Avenga marque une étape importante dans l'histoire de la croissance de KKCG.

Avenga permet à KKCG de renforcer sa présence sur les marchés cibles en Europe et en Amérique du Nord, en apportant de fortes capacités, notamment dans le domaine des soins de santé et de l'industrie pharmaceutique, tout en complétant la forte empreinte de Qinshift, la société de portefeuille de KKCG, dans le développement de logiciels personnalisés pour les télécommunications, les services bancaires et financiers, et l'industrie automobile. En combinant la plateforme de développement de logiciels personnalisés et la main-d'œuvre de Qinshift avec les ressources d'Avenga, KKCG créera l'un des principaux architectes de la transformation numérique en Europe, avec près de 7 000 professionnels, positionné de manière unique pour servir une grande base de clients internationaux.

Les clients peuvent s'attendre à une gamme élargie de solutions innovantes et à un ensemble plus complet de services, adaptés à leurs besoins spécifiques dans divers secteurs d'activité. Les deux entreprises partagent également une culture ancrée dans les platesformes d'achat et de construction, cultivant un environnement de croissance, d'intégration et de poursuite d'autres acquisitions.

Michal Tománek, directeur des investissements de KKCG, a déclaré : « Aujourd'hui marque une étape importante dans notre parcours visant à développer le pilier informatique de KKCG pour en faire une plateforme mondiale de technologie et de conseil. L'acquisition d'Avenga, en tant qu'actif très complémentaire de notre portefeuille Qinshift existant, nous permettra de doubler efficacement notre présence dans le domaine du développement de logiciels personnalisés, tout en puisant dans de vastes réservoirs de talents informatiques en Pologne, en Ukraine et en Argentine. Ceci, associé à l'amélioration de notre expertise dans des secteurs critiques tels que les soins de santé et l'industrie pharmaceutique, élargit considérablement nos capacités pour mieux servir davantage de clients dans le monde entier. »

Ludovic Gaudé, responsable des activités d'ingénierie logicielle de KKCG et PDG de Qinshift, a déclaré : « Avenga est une entreprise prospère qui a fait ses preuves, dont les équipes d'ingénieurs et de gestionnaires sont hautement qualifiées et qui compte d'excellents clients. Cet investissement nous donne, à KKCG, la possibilité d'étendre les offres de services de Qinshift et de consacrer davantage de ressources au développement de nouvelles technologies. Nous percevons un potentiel énorme dans le secteur de l'ingénierie numérique et nous sommes impatients de travailler avec l'équipe exceptionnelle d'Avenga pour tirer parti des opportunités et des synergies. Ce moment témoigne également de la culture entrepreneuriale de croissance rapide que partagent les deux sociétés, et ouvre la voie à un avenir dynamique. »

L'accord porte sur la vente de 100 % des parts de la société, sous réserve des conditions de clôture habituelles. Ludovic Gaudé dirigera le processus d'intégration future.

Yuriy Adamchuk, PDG d'Avenga, a déclaré : « L'union des forces avec KKCG, un groupe européen d'investissement et d'innovation de premier plan, marque un nouveau chapitre dans le parcours d'Avenga. Cette acquisition stratégique ne valide pas seulement nos solides antécédents, mais ouvre également des possibilités de collaboration passionnantes, nous permettant d'innover davantage et d'étendre nos solutions technologiques de nouvelle génération dans des secteurs clés. Nous sommes enthousiastes quant au potentiel de ce partenariat et aux forces collectives que nous apportons au paysage mondial de la technologie et du conseil. »

Karim Khairallah, directeur général et co-gestionnaire de portefeuille du European Principal Group chez Oaktree, a déclaré : « Avenga s'est imposée comme un acteur international de premier plan sur le marché en pleine croissance de l'informatique et de la transformation numérique depuis notre investissement initial. Nous sommes fiers de notre partenariat avec la direction et Cornerstone pour soutenir l'impressionnante trajectoire de croissance organique et de fusions-acquisitions d'Avenga, qui a vu l'entreprise devenir un solide concurrent mondial. Au cours de la même période, Avenga s'est forgé une réputation d'expertise de qualité, d'approche centrée sur le client et de foyer de développement des talents. KKCG sera un nouveau partenaire de choix pour la prochaine étape de croissance d'Avenga et nous souhaitons le meilleur à l'équipe de direction et aux employés d'Avenga. »

Przemysław Krych, fondateur de Cornerstone, a déclaré : « Depuis notre partenariat avec Oaktree et la création d'Avenga en 2017, nous avons gardé une croyance inébranlable dans le potentiel de réussite de l'entreprise. Depuis le début, Avenga s'oriente stratégiquement vers de nouveaux horizons dans le paysage en constante évolution de l'industrie informatique, et devient un acteur clé dans la mise en œuvre d'innovations axées sur l'avenir. Cette transition stratégique réaffirme notre volonté d'être à la pointe des avancées technologiques dans le secteur informatique. KKCG a la possibilité de tracer un nouvel avenir pour Avenga, plein d'innovation, d'adaptabilité et d'avancées technologiques inégalées. »

Oaktree et Cornerstone ont été conseillés par Citigroup Global Markets Europe AG (« Citi »), qui a agi en tant que conseiller financier exclusif.

À propos de KKCG

KKCG est un groupe d’investissement et d’innovation spécialisé dans les loteries et les jeux, l’énergie, la technologie et l’immobilier. Fondé par Karel Komárek, entrepreneur, investisseur et philanthrope, KKCG emploie plus de 10 000 personnes dans 36 pays au cœur de ses filiales, et gère plus de 8 milliards d'euros d'actifs. Ses activités comprennent, entre autres, ARICOMA GROUP Holding a.s., fournisseur de services informatiques complets et de développement de logiciels personnalisés en Europe et aux États-Unis ; Allwyn, opérateur de loterie multinational occupant des positions de premier plan en Autriche, en République tchèque, en Grèce, à Chypre, en Italie, au Royaume-Uni et aux États-Unis (Illinois) ; MND Group, producteur et fournisseur international d'énergie traditionnelle et renouvelable, actif dans les domaines du forage et de l'exploration, du stockage de l'énergie, de la vente au détail et du commerce ; et KKCG Real Estate, qui crée des architectures primées et reconnues au niveau international dans les secteurs résidentiel, commercial et industriel, en mettant l'accent sur le développement innovant et durable. Présentes sur plusieurs continents, les entreprises de KKCG s’appuient sur les capitaux, les réseaux et les connaissances de l’ensemble du groupe pour assurer une croissance rentable et durable à long terme. KKCG s’engage à soutenir les communautés au sein desquelles elle mène ses activités, apportant ainsi sa contribution au développement des sociétés dans lesquelles elle opère.

A propos d'Avenga

Avenga est une plateforme mondiale d'ingénierie et de conseil qui possède une connaissance approfondie de l'industrie, notamment dans les secteurs de la pharmacie, de l'assurance et de la finance, ainsi que de la fabrication de pointe. Les spécialistes de l'informatique de l'entreprise travaillent à partir de 31 bureaux dans le monde et soutiennent les entreprises mondiales et les organisations complexes dans leur transformation numérique avec des projets tout au long de la chaîne de valeur numérique : de la stratégie numérique à la mise en œuvre de logiciels, de l'expérience utilisateur et de solutions informatiques. Avenga compte parmi ses nombreux clients de renommée mondiale des entreprises telles que ABB, Allianz, GSK, Santander et Volvo.

À propos d'Oaktree

Oaktree est un leader parmi les gestionnaires d'investissements mondiaux spécialisés dans les investissements alternatifs, avec 183 milliards de dollars d'actifs sous gestion au 30 septembre 2023. La société met l'accent sur une approche opportuniste, orientée vers la valeur et le contrôle du risque pour les investissements dans le crédit, le capital-investissement, les actifs réels et les actions cotées en bourse. Elle emploie plus de 1 200 personnes et possède des bureaux dans 21 villes du monde entier. Pour de plus amples informations, veuillez consulter le site Internet d'Oaktree à l'adresse http://www.oaktreecapital.com/.

À propos de Cornerstone

Cornerstone Investment Management, fondée par Przemysław Krych en 2001, est une société de gestion de capital-investissement dont les actifs sous gestion s'élèvent à 10 milliards d'euros. Grâce à une équipe de professionnels expérimentés, elle offre des rendements supérieurs dans les domaines où elle investit, à savoir le capital-investissement d'entreprise, la dette privée et le capital-investissement immobilier, en tirant parti du vaste réservoir de connaissances, de relations et de compétences de notre équipe pour débloquer des situations et créer des rendements exceptionnels pour nos investisseurs.

L'historique de la société comprend des investissements dans divers secteurs, notamment l'immobilier, les services de gestion informatique, les lingettes humides biodégradables, les câblo-opérateurs, les énergies renouvelables, les soins de santé, l'alimentation, les métaux verts, les produits pour animaux de compagnie et les services financiers. Spravia, Elemental, Ecowipes, Okechamp/Lutece, Luxmed, Avenga, LuxVet Group, ProService Finteco sont autant d'exemples qui illustrent la diversité des industries et des secteurs dans lesquels Cornerstone Investment Management a investi.

