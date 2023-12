VGP Onthult Nieuwe € 1,5 Miljard 50:50 Joint Venture

Gereguleerde informatie - voorwetenschap

Antwerpen, België – 18 december 2023, 7:00 uur: VGP NV ("VGP", of "de Groep"), een Europese aanbieder van hoogwaardig logistiek en semi-industrieel vastgoed, is verheugd de oprichting aan te kondigen van een nieuwe 50:50 Joint Venture – genaamd "Saga" – met Areim, een onafhankelijke fondsmanager en vastgoedeigenaar met hoofdkantoor in Stockholm.

Deze Joint Venture heeft als doel een bruto-activawaarde van € 1,5 miljard te verwerven met een “loan-to-value” ratio van ongeveer 35%. De Joint Venture voorziet een vijfjarige investeringsperiode en heeft een totale looptijd van tien jaar, met verschillende verlengingsopties.

De Saga Joint Venture zal zich uitsluitend richten op belangrijke Europese markten, waaronder Frankrijk, Duitsland, Tsjechië, Slowakije en Hongarije. De investering zal worden gemaakt door Areim’s recent opgericht fonds, genaamd “Pan-European Logistic Fund”. Dit fonds heeft € 500 miljoen opgehaald bij internationaal institutioneel kapitaal.

De joint venture-partners zijn reeds een beoogde portefeuille overeengekomen, die afgestemd is op de tijdslijn van oplevering van de activa en de investeringscriteria, inclusief een eerste en aanzienlijke closing, voorzien voor het eerste kwartaal van 2024. Saga opereert in harmonie met de reeds operationele Joint Ventures van VGP, waarbij de Groep een vergelijkbare rol behoudt als asset-, property- en ontwikkelingsmanager.

De Joint Venture markeert, naast de recente Deka aankondiging, een belangrijke mijlpaal in de verbreding van VGP’s cash recycling model. Het totaal aan effectieve transacties of nieuwe Joint Venture toezeggingen loopt dit jaar reeds op tot € 3 miljard bruto-activawaarde. Zoals aangetoond met de recente acquisities in Frankrijk en Duitsland is de Groep in de huidige marktomstandigheden gefocust op het identificeren van groeikansen. Dankzij de Saga Joint Venture kan de Groep haar ontwikkelingsactiviteiten verder versnellen en uitbreiden. VGP kijkt ernaar uit om u op de hoogte te houden van haar voortgang.

