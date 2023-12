McPhy Energy : McPhy remporte un contrat important dans le domaine de la fourniture d’hydrogène vert par pipeline avec HMS Oil & Gas en Allemagne

Projet stratégique pour HMS représentant un total de 64 MW mis en œuvre en 2 étapes

Fourniture de quatre McLyzer 3200-30 à la division Oil & Gas de HMS en Allemagne, qui seront exploités dans le cadre d'un important point de raccordement au réseau d'hydrogène sur la station de compression de Radeland, Brandebourg

Un contrat clé pour débuter la fabrication au sein de la Gigafactory à Belfort, soutenue par l’usine de San Miniato en Italie

Décision finale d’investissement sur le projet Djewels attendue au cours du 1er semestre 2024

Grenoble, le 18 décembre 2023 - 07h30 CET - McPhy Energy, spécialiste des équipements de production et distribution d’hydrogène bas-carbone (électrolyseurs et stations de recharge), annonce aujourd'hui la signature d'un contrat majeur avec la division HMS Oil and Gas GmbH, basée à Berlin, pour la fourniture et la mise en service de quatre McLyzer 3200-30 d'une capacité totale de 64 MW.

Les électrolyseurs opéreront au sein de la station de compression à Radeland, dans le Brandebourg, qui est reliée à un réseau de pipeline s’étendant de la mer Baltique au sud-ouest de l'Allemagne. Sa position stratégique fera de ce site un contributeur clé à la conversion à l’hydrogène de cet important gazoduc afin d’en faire l'un des principaux gazoducs hydrogène, dans le cadre du projet « Flow - making hydrogen happen ». Ce projet de grande envergure est le premier à lancer une étape stratégique pour la conversion du réseau de gaz à l'hydrogène en Europe, en utilisant les infrastructures existantes pour ouvrir rapidement des zones importantes à travers toute l'Europe pour faciliter la montée en puissance de l'hydrogène.

Le contrat est structuré en deux étapes, avec dans un premier temps, la fourniture d'un McLyzer 3200-30, d'une capacité de 16 MW, qui sera mis en service fin 2025. La deuxième étape comprend trois McLyzer 3200-30 supplémentaires qui seront mis en service en 2027. Ces électrolyseurs, d'une capacité totale de 64 MW, seront alimentés par une électricité provenant d’un parc éolien et de centrales photovoltaïques situés à proximité de la station et produiront jusqu'à 10 000 tonnes d'hydrogène bas-carbone par an. La décision finale d'investissement pour la première phase sera prise en 2024 et fin 2025 pour la seconde.

Dans le cadre de ce contrat, McPhy prévoit de débuter la fabrication du McLyzer 3200-30 dans sa nouvelle Gigafactory à Belfort avec la conception et l'ingénierie de systèmes d'électrolyse de très grande capacité. Celle-ci sera soutenue par l’usine de San Miniato en Italie pour la production de stacks. McPhy fournira également des services de maintenance à long terme.

Jean-Baptiste Lucas, Directeur Général de McPhy, déclare : « Nous sommes heureux d'annoncer la signature d'un contrat majeur avec la division Oil and Gas de HMS en Allemagne pour la fourniture et la mise en service de quatre McLyzer 3200-30 d'une capacité totale de 64 MW. McPhy démontre une nouvelle fois sa capacité à accompagner ses partenaires dans leur quête de transition énergétique en participant avec HMS à un projet d'envergure, qui contribuera fortement à la montée en puissance de l'hydrogène à travers l'Europe. Avec le lancement prochain de notre Gigafactory, nous sommes impatients de soutenir à terme d'autres projets clés dans la région et d’exploiter davantage la puissance de l'hydrogène. »

Dennis Schwind, Directeur Général de HMS Bergbau AG, déclare : « En tant qu'entreprise berlinoise active à l'échelle mondiale, HMS Bergbau AG veille à toujours fournir des solutions énergétiques adaptées à toutes les régions du monde. De plus, il nous tient particulièrement à cœur de contribuer à l'évolution de l'environnement énergétique à nos portes avec un projet de cette envergure. »

Point sur le projet Djewels

Le projet Djewels, signé en juillet 2023, prévoit la fourniture par McPhy d'un électrolyseur de 20 mégawatts à Delfzijl (Pays-Bas), qui sera exploité par HyCC. Pour rappel, ce projet est soumis à une décision finale d'investissement de la part de HyCC. Ce dernier entend prendre cette décision dans le courant du 1er semestre 2024, au lieu de fin 2023 comme initialement envisagé, sous réserve de l'approbation par l'UE d'une subvention de l'État néerlandais ; cette approbation étant au stade final de la procédure de consultation publique.

Prochain évènement financier :

Publication du chiffre d’affaires annuel 2023, le 5 février 2024, après clôture des marchés

À PROPOS DE HMS BERGBAU AG

HMS Bergbau AG est une société indépendante de commercialisation de matières premières, active au niveau international et spécialisée dans les livraisons fiables en flux tendu de matières premières, de produits énergétiques, de minerais, de ciment et d'autres produits de base pour des clients industriels du monde entier. HMS se caractérise par des relations de longue date avec les principaux consommateurs de matières premières en Europe, en Afrique, au Moyen-Orient et en Asie, et reste ouverte dans sa recherche de nouvelles opportunités commerciales.

À PROPOS DE MCPHY

Spécialiste des équipements de production et distribution d’hydrogène, McPhy contribue au déploiement mondial de l’hydrogène bas-carbone comme solution pour la transition énergétique. Fort de sa gamme complète dédiée aux secteurs de l’industrie, la mobilité et l’énergie, McPhy offre à ses clients des solutions clés en main adaptées à leurs applications d’approvisionnement en matière première industrielle, de recharge de véhicules électriques à pile à combustible ou encore de stockage et valorisation des surplus d’électricité d’origine renouvelable. Concepteur, fabricant et intégrateur d’équipements hydrogène depuis 2008, McPhy dispose de trois centres de développement, ingénierie et production en Europe (France, Italie, Allemagne). Ses filiales à l’international assurent une large couverture commerciale à ses solutions hydrogène innovantes. McPhy Energy est cotée sur Euronext Paris (compartiment B, code ISIN : FR0011742329, code mnémonique : MCPHY).

CONTACTS

HMS



GFEI Aktiengesellschaft

T. +49 511 47402310

kontakt@gfei.ag





NewCap



Relations investisseurs

Emmanuel Huynh

T. +33 (0)1 44 71 94 99

mcphy@newcap.eu



Relations presse

Nicolas Merigeau

T. +33 (0)1 44 71 94 98

Gaëlle Fromaigeat

T.+33 (0)1 44 71 98 52

mcphy@newcap.eu

Suivez-nous sur

@McPhyEnergy

Pièce jointe