Granducato di Bracciano, le nouvel hôtel Albergo Diffuso, annonce son ouverture pour le printemps 2024

BRACCIANO, Italie, 18 déc. 2023 (GLOBE NEWSWIRE) -- La ville médiévale de Bracciano et son lac aux eaux cristallines vont devenir un centre de tourisme expérientiel. Granducato di Bracciano annonce l’ouverture pour le printemps 2024 de l’hôtel New Albergo Diffuso Hotel. Les suites de l’hôtel sont éparpillées dans un hameau médiéval et promettent un mélange de luxe et de culture locale. L’hôtel devrait ouvrir ses portes au printemps 2024 et proposer des chambres luxueuses et chargées d’histoire. Chaque espace est conçu pour être unique et les suites sont meublées de pièces antiques triées sur le volet.



Le Granducato di Bracciano, ce sont :

13 suites médiévales luxueuses

un hôtel boutique

un complexe familial agrémenté d’une piscine

un palais historique accueillant en son sein un spa et un centre de beauté

une trattoria traditionnelle

un restaurant gastronomique

un bar à vins avec bistrot

un bar à champagne animé par un D.J.

« Notre objectif est d’offrir une expérience authentique qui permette à nos hôtes de s’immerger totalement dans la vie et l’histoire de Bracciano sans sacrifier les commodités d’un hôtel de luxe », déclare Massimo Scialò , directeur d’ Eurotime Italia . La société, par l’intermédiaire de sa filiale Eurotime Horeca, gère ce projet. M. Scialò souligne que cette initiative « représente une opportunité significative pour l’ensemble de la région, qui est restée longtemps hors des radars internationaux, mais dont nous voulons aujourd’hui renforcer le potentiel touristique au profit des communautés locales ».

Bracciano, un hameau médiéval pétri d’histoire et plein de charme, a été un centre d’attraction pour les princes et les papes du Moyen Âge à la Renaissance. La région est également connue pour son patrimoine étrusque et romain. Ce sont les Romains qui ont construit le premier aqueduc pour acheminer l’eau du lac jusqu’à Rome. Depuis lors, le lac est l’une des sources d’approvisionnement en eau de la ville.

La situation géographique du hameau constitue un autre de ses atouts. Il se trouve à environ 30 minutes de l’aéroport Leonardo da Vinci de Fiumcino et à 25 minutes de train de Rome. Bracciano est, déjà, mais de façon trop confidentielle pour l’heure, réputé pour la beauté de ses paysages, notamment le célèbre château — lieu du mariage de Tom Cruise et Katie Holmes — et ce qui est sans doute le lac le plus propre d’Europe.

Le Granducato di Bracciano, qui ouvrira ses portes au printemps, est appelé à devenir un incontournable de l’expérience touristique immersive, en amenant les touristes à découvrir cette nouvelle partie de l’Italie, entièrement intacte, idéale pour ceux en quête de destinations inexplorées et authentiques.

Ilaria de Andreis