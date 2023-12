[Communiqué de presse] iliad SA annonce le succès de son offre de rachat sur ses obligations à échéance février 2024 et octobre 2024

COMMUNIQUE DE PRESSE

Paris, le 18 décembre 2023





iliad SA annonce le succès de son offre de rachat sur ses obligations à échéance février 2024 et octobre 2024

iliad SA (la « Société ») annonce aujourd’hui le succès de son offre de rachat lancée le 6 décembre 2023 portant sur ses emprunts obligataires d’un montant nominal respectif de 600.000.000 d’euros portant intérêt au taux de 0,750% et venant à échéance le 11 février 2024 (ISIN: FR0014001YE4) (les «Obligations Février 2024») et de 650.000.000 d’euros portant intérêt au taux de 1,500% et venant à échéance le 14 octobre 2024 (ISIN: FR0013287273) (les « Obligations Octobre 2024 », et avec les Obligations Février 2024, les « Obligations Existantes »), et admis aux négociations sur le marché réglementé de la Bourse de Luxembourg (l’ «Offre de Rachat»).

L'Offre de Rachat était soumise à certaines conditions, dont le règlement-livraison des nouvelles obligations seniors non garanties libellées en euros, qui a eu lieu le 15 décembre 2023.

Le montant nominal total des Obligations Existantes valablement apportées à l’Offre de Rachat et acceptées par la Société s’élève à 570.500.000 d’euros. Le montant nominal total des Obligations Février 2024 restant en circulation est de 234.900.000 d’euros et le montant nominal total des Obligations Octobre 2024 est de 444.600.000 d’euros. Les Obligations Existantes rachetées par la Société dans le cadre de l’Offre de Rachat seront annulées par la Société.

A propos du Groupe iliad

Inventeur de la 1ère box triple-play au monde, le Groupe iliad, créé au début des années 90, est aujourd’hui un acteur majeur des télécommunications en Europe qui se distingue par ses offres innovantes, simples et attractives. Maisonmère de Free en France, d’iliad en Italie et de Play en Pologne, le Groupe compte plus de 17 400 collaborateurs au service de 47,8 millions d’abonnés et a généré un chiffre d’affaires de 9,0 milliards d’euros sur les 12 derniers mois. En France, le Groupe est un opérateur intégré Fixe et Mobile Très Haut Débit qui comptait, à fin septembre 2023, 22,1 millions d’abonnés particuliers (14,8 millions d’abonnés mobiles et 7,3 millions d’abonnés fixes). En Italie, où il s’est lancé en 2018 sous la marque iliad, le Groupe est le 4ème opérateur mobile du pays avec plus de 13% de parts de marché et comptait à fin septembre 2023 plus de 10,6 millions d’abonnés mobiles. En Pologne, le Groupe est devenu un opérateur convergent intégré après l’acquisition d’UPC Polska en 2022 et le Groupe comptait à fin septembre 2023 plus de 13,0 millions d’abonnés mobiles et plus de 2,0 millions d’abonnés fixes. Le Groupe iliad est le 6ème opérateur en Europe en nombre d’abonnés particuliers mobiles (hors M2M) et internet fixe.



