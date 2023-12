Investors House Oyj

Lehdistötiedote 18.12.2023 klo 9.50

Investors House Rahastot lakkauttaa hallinnoimansa erikoissijoitusrahaston

Investors House Rahastot Oy:n hallitus on päättänyt lakkauttaa Erikoissijoitusrahasto Investors Tuottokiinteistöt. Rahasto on yhtä lukuun ottamatta myynyt omistamansa kiinteistöt ja osuudenomistajien määrä on laskenut alle vaaditun tason.

Toimitusjohtaja Petri Roininen, Investors House Oyj:

’’Rahasto on myynyt yhtä kiinteistöä lukuun ottamatta muut kohteensa ja sen lakkauttaminen on luontevaa’’.

Lakkauttamispäätöksen seurauksena merkintä- ja lunastustoimeksiantojen vastaanottaminen keskeytetään ja viimeisen kohteen myynnin jälkeen varat jaetaan osuudenomistajille.

Investors House Rahastot on Investors Housen rahastotoimintaa harjoittava tytäryhtiö. Rahaston lakkauttamisella ei ole merkittävää vaikutusta Investors Housen tulokseen tai taseeseen.

Helsinki 18.12.2023

Investors House Oyj

Lisätiedot Toimitusjohtaja Petri Roininen puh 040 761 9669

Jakelu Nasdaq Helsinki, keskeiset tiedotusvälineet, www.investorshouse.fi