NetBet Italia annuncia la sua collaborazione con Stakelogic

ROME, Dec. 18, 2023 (GLOBE NEWSWIRE) -- NetBet Italia, uno dei principali operatori di gioco online, è entusiasta di annunciare una nuova partnership strategica con Stakelogic, un importante sviluppatore di giochi noto per i suoi contenuti di casinò innovativi e coinvolgenti. Questa entusiasmante combinazione migliorerà ulteriormente l'esperienza di gioco degli utenti di NetBet Italia, introducendo una serie di titoli accattivanti provenienti dall'ampio catalogo di Stakelogic.



Grazie a questa partnership, NetBet Italia introdurrà i giochi di Stakelogic sulla propria piattaforma tra cui alcuni alcune delle loro slot chiave come Candyways Bonanza 2 Megaways, Book of Adventure Super Stake e Greedy Fox. Tutti giochi rinomati per il loro gameplay innovativo, la grafica di ultima generazione e le funzionalità all'avanguardia, capaci di far divertire e innamorare i giocatori di tutte le esigenze.

La responsabile PR di NetBet Italia, Claudia Georgevici, ha dichiarato: "Siamo lieti di collaborare con Stakelogic e di aggiungere la loro impressionante collezione di giochi alla nostra piattaforma. L'impegno di Stakelogic nell’offrire contenuti innovativi e di alta qualità si allinea perfettamente con la nostra missione di fornire la migliore esperienza di gioco a tutti i nostri utenti."

Per maggiori informazioni contatta pr@NetBet.it

Informazioni su NetBet.it

NetBet.it è un sito a socio unico di BPG SRL, fondato nel 2008. È uno dei primi portali italiani specializzati nel gioco online ed è autorizzato da ADM. Con l'accesso a migliaia di giochi di casinò leader del settore e agli eventi sportivi quotidiani, NetBet.it rappresenta uno dei marchi di gioco online preferiti in Italia.

Per maggiori informazioni visita: https://www.netbet.it