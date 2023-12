Deriv, o compromisso ecológico de um corretora online premiada: Plantar 2.000 árvores jovens para um Chipre mais verde

LIMASSOL, Chipre, Dec. 18, 2023 (GLOBE NEWSWIRE) -- No dia 19 de novembro, a Deriv assumiu a liderança ao doar e contribuir para a plantação de mais de 2.000 árvores jovens na região de Palodia, Limassol, através da iniciativa "You Reforest Cyprus", organizada pela Green Shield. A participação nesta iniciativa representa um momento crucial nos esforços de RSE da Deriv.

Os derivians e os seus familiares uniram-se para participar na iniciativa de plantação de árvores.

A Deriv , empresa-líder em negociação online com uma presença global que abrange 20 escritórios, anuncia o seu compromisso intensificado para com a Responsabilidade Social Corporativa (RSE) a partir do seu escritório em Chipre. Este compromisso é um testemunho da dedicação da empresa em causar um impacto tangível na sociedade e no meio ambiente.

Geo Nicolaidis, Diretor da Deriv Cyprus, declarou: "A ação de plantar árvores transcende a simples conservação, é um investimento significativo no futuro do nosso planeta e um reflexo da nossa dedicação com o crescimento sustentável para o mundo que todos compartilhamos. Sinto-me profundamente inspirado pela motivação da minha equipa e da comunidade, que se voluntariaram e dedicaram o seu tempo e esforços. Ao estabelecer estas raízes, estamos a restaurar as nossas florestas e a semear esperança para as gerações futuras."

Geo Nicolaidis recebe uma placa em reconhecimento ao compromisso ecológico da Deriv.

Os esforços de RSE da Deriv são um compromisso contínuo. Após o sucesso inicial da plantação de 2.000 árvores jovens, a empresa planeia agora plantar mais 3.000, reafirmando o seu compromisso com a gestão ambiental. A Diretora de Aquisição de Talentos, Anna Themistokleous, comentou: "Cada árvore jovem que plantamos representa um passo em direção a um futuro mais sustentável, refletindo o nosso compromisso com o cuidado ambiental e o bem-estar da comunidade."

A empresa está também a personalizar os seus esforços ambientais ao adotar uma árvore para celebrar os eventos especiais da vida dos seus colaboradores, como aniversários ou datas comemorativas. Jean-Yves Sireau, CEO da Deriv, comenta: "Os nossos esforços ambientais estão interligados com os marcos da nossa equipa. Ao integrar a responsabilidade ecológica com o reconhecimento dos colaboradores, estamos a fomentar uma cultura de sustentabilidade que se estende para além da nossa empresa."

No ano passado, o programa de RSE da Deriv, denominado "Deriv Life", foi responsável por diversas iniciativas significativas, nomeadamente o patrocínio de uma prótese para o elefante mais jovem da Malásia que havia sofrido uma amputação . Estas ações reforçam a dedicação da Deriv para com a RSE, considerando-a um aspeto fundamental da sua identidade e missão.

Para saber mais, consulte Deriv Life e o site da empresa.

Sobre a Deriv

Ao longo de mais de duas décadas, a Deriv tem estado empenhada em tornar a negociação online acessível a todos, em qualquer lugar. Contando com a confiança de mais de 2,5 milhões de traders em todo o mundo, a empresa oferece uma ampla gama de tipos de negociação e disponibiliza mais de 200 ativos em mercados populares através das suas plataformas de negociação intuitivas e premiadas. Com uma força de trabalho de mais de 1.300 profissionais em todo o mundo, a Deriv cultivou um ambiente que celebra conquistas, incentiva o crescimento profissional e promove o desenvolvimento de talentos.

CONTACTO PARA A IMPRENSA

Aleksandra Zuzic

aleksandra@deriv.com

Fotos deste comunicado podem ser encontradas em:

https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/28c41767-86ee-4bbd-967b-e7f203b9d7ab/pt

https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/9c0244fd-7f7e-4bd1-9413-0f88d4f3fb44/pt