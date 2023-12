Panostaja Oyj Pörssitiedote, muutokset omien osakkeiden omistuksessa 18.12.2023 klo 16.00

Panostaja Oyj:n hallituksen jäsenien ja johdon palkkioiden maksaminen yhtiön hallussa olevilla osakkeilla





Panostaja Oyj:n yhtiökokous päätti 7.2.2023 hallituksen kokouspalkkioiden maksamisesta, että noin 40 %:a hallituksen jäsenelle maksettavista palkkiosta maksetaan hallitukselle annetun osakeantivaltuutuksen perusteella antamalla hallituksen jäsenelle yhtiön osakkeita, mikäli hallituksen jäsen ei yhtiökokouspäivänä omista yli yhtä prosenttia yhtiön kaikista osakkeista. Mikäli hallituksen jäsenen omistusosuus yhtiökokouspäivänä on yli yksi prosentti yhtiön kaikista osakkeista, maksetaan palkkio kokonaisuudessaan rahana. Lisäksi Panostaja Oyj:n hallitus päätti yhtiökokouksen jälkeen pidetyssä hallituksen järjestäytymiskokouksessa toteuttaa yhtiökokouksen päätös hallituksen jäsenten palkkioista osakkeiden osalta siten, että palkkio toimitetaan kaksi kertaa vuodessa puolivuosikatsauksen ja tilinpäätöksen julkistamista seuraavana päivänä.

Yhtiökokouksen ja hallituksen päätösten mukaisesti Panostaja Oyj on luovuttanut hallituksen jäsenille kokouspalkkioiden maksuna yhteensä 42 553 kappaletta yhtiön osakkeita seuraavasti:

Hallituksen puheenjohtaja Jukka Ala-Mellolle / Jamssi Oy on luovutettu yhteensä 17 020 osaketta. Luovutuksen jälkeinen osakeomistus Panostaja Oyj:ssä sekä muissa Panostaja Oyj:n liikkeelle laskemissa instrumenteissa on yhteensä 368 492 osaketta.

Hallituksen jäsen Eero Erikssonille on luovutettu yhteensä 8 511 osaketta. Luovutuksen jälkeinen osake-omistus Panostaja Oyj:ssä sekä muissa Panostaja Oyj:n liikkeelle laskemissa instrumenteissa on yhteensä 71 640 osaketta.

Hallituksen jäsen Tarja Pääkköselle on luovutettu yhteensä 8 511 osaketta. Luovutuksen jälkeinen osake-omistus Panostaja Oyj:ssä sekä muissa Panostaja Oyj:n liikkeelle laskemissa instrumenteissa on yhteensä 114 876 osaketta.

Hallituksen jäsen Tommi Juuselalle on luovutettu yhteensä 8 511 osaketta. Luovutuksen jälkeinen osake-omistus Panostaja Oyj:ssä sekä muissa Panostaja Oyj:n liikkeelle laskemissa instrumenteissa on yhteensä 49 835 osaketta.

Hallituksen jäsen Mikko Koskenkorvan kokouspalkkiot on kokonaisuudessaan maksettu rahana, koska Mikko Koskenkorvan omistusosuus yhtiökokouspäivänä ylitti yhtiökokouksen asettaman yhden prosentin rajan. Mikko Koskenkorvan osakeomistus Panostaja Oyj:ssä sekä muissa Panostaja Oyj:n liikkeelle laskemissa instrumenteissa on yhteensä 1.506 055 osaketta.

Toimitusjohtajan ja johtoryhmän osalta on käytössä sitouttamis- ja palkitsemisjärjestelmä. Yhtiön johto omistaa suoraan ja määräysvaltayhteisöjen kautta osakkeita. Panostaja Oyj:n hallitus päättää toimitusjohtajan ja johtoryhmän jäsenten palkitsemisjärjestelmän periaatteista. Panostaja Oyj:n hallitus päätti 14.12.2023 jakaa johdolle osakepalkkioina sekä johdon sitouttamis- ja palkitsemisjärjestelmän toteuman perusteella yhteensä 5 569 osaketta.

Toimitusjohtaja Tapio Tommilalle / Comito Oy on luovutettu yhteensä 3 544 osaketta. Luovutuksen jälkeinen osake-omistus Panostaja Oyj:ssä sekä muissa Panostaja Oyj:n liikkeelle laskemissa instrumenteissa on yhteensä 436 156 osaketta.

Johtoryhmän jäsenelle Niko Skytälle on luovutettu yhteensä 2 025 osaketta. Luovutuksen jälkeinen osake-omistus Panostaja Oyj:ssä sekä muissa Panostaja Oyj:n liikkeelle laskemissa instrumenteissa on yhteensä 28 352 osaketta.

Luovutuksen jälkeen yhtiön hallussa on 539 069 osaketta.





Panostaja Oyj:n hallituksen puolesta

Tapio Tommila

toimitusjohtaja





Lisätietoja: Tapio Tommila, 040 527 6311









