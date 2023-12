Communiqué de presse – Neuilly-sur-Seine, lundi 18 décembre 2023 – 17h45

ARGAN livre à Niort l’extension en froid négatif du site logistique d’EURIAL, branche lait de la Coopérative AGRIAL, portant l’ensemble à 33 000 m²

Quatre ans après la livraison d’une première phase de 20 500 m², EURIAL, la branche Lait de la Coopérative Agrial, vient de réceptionner une extension de 12 500 m². Cette seconde phase est l’occasion de réduire l’empreinte écologique du nouvel ensemble qui devient Aut0nom®. Désormais, cet entrepôt réfrigéré produit et consomme sa propre énergie verte couvrant 35% des besoins en électricité.

EURIAL, branche Lait de la Coopérative agricole et agroalimentaire AGRIAL est l’un des leaders sur son marché avec un chiffre d’affaires annuel supérieur à deux milliards d’euros, plus de 4 800 salariés et 29 sites de fabrication, dont 23 en France.

Le site de La Crèche permet à EURIAL de stocker ses produits frais à des températures comprises entre 2°C et 4°C, mais également ses produits congelés à des températures de -20°C. À quelques kilomètres à l’est de Niort (79), et au carrefour des autoroutes A10 et A83, cette zone logistique en plein essor est idéalement située au cœur de l’Arc Atlantique, barycentre des activités d’EURIAL.

La livraison de cette extension est l’occasion pour EURIAL et ARGAN de consolider leur partenariat avec un bail long-terme d’une durée de 12 années fermes portant sur l’ensemble du site.

Cette extension a été une opportunité d’améliorer les performances du bâtiment et de limiter son empreinte carbone en le transformant en Aut0nom®. La centrale photovoltaïque, déjà présente sur la première phase du projet livrée en 2019, a été étendue et complétée par l’installation de batteries de stockage de l’énergie. Désormais, le site produit et consomme sa propre énergie verte. La centrale photovoltaïque de la plateforme de La Crèche est même la plus importante de tout le parc ARGAN avec une puissance qui avoisine les 2 MWc.

Jean-Claude Le Lan, Président du Conseil de Surveillance d’ARGAN conclut : « La livraison de cette extension est emblématique de la stratégie long terme d’ARGAN. Dès l’origine du projet, la décision avait été prise de ménager une capacité d’extension à notre locataire. Ce choix s’avère aujourd’hui payant avec la livraison de 12 500 m² supplémentaires. Cette opération démontre notre capacité à accompagner nos clients dans le temps, mais également à les faire bénéficier des avantages d’Aut0nom en complétant ou en reconfigurant des sites existants. L’efficacité énergétique et la diminution des émissions de CO 2 est un challenge commun ! ».

Calendrier financier 2024 (Diffusion du communiqué de presse après bourse)

3 janvier : Chiffre d’affaires annuel 2023

18 janvier : Résultats annuels 2023 et objectifs 2024

21 mars : Assemblée Générale annuelle





À propos d’Argan

ARGAN est l’unique foncière française de DÉVELOPPEMENT & LOCATION D’ENTREPOTS PREMIUM cotée sur Euronext et leader de son marché en France. S’appuyant sur une approche unique et centrée sur le client, avec un accompagnement sur mesure et innovant sur l’ensemble des phases du développement et de la gestion locative, ARGAN a connu une forte croissance de ses revenus depuis le début de ses activités en 2000 et prévoit un revenu locatif annuel de 183 millions d’euros en 2023. Par ailleurs, au 30 juin 2023, le patrimoine représente 3,5 millions de m², se décomposant en une centaine d’entrepôts implantés en France exclusivement, valorisé 3,6 milliards d’euros.

Prenant en compte l’ensemble de ses parties prenantes, le modèle de développement d’ARGAN vise la poursuite d’une croissance rentable, avec une dette maîtrisée, tout en veillant à réduire au minimum l’impact environnemental et sociétal de ses activités.

Société d’investissement immobilier cotée (SIIC) française, ARGAN est cotée sur le compartiment A d’Euronext Paris (ISIN FR0010481960 – ARG) et fait partie des indices Euronext SBF 120,

CAC All-Share, EPRA Europe et IEIF SIIC France.

www.argan.fr





Francis Albertinelli – Directeur Administratif et Financier

Aymar de Germay – Secrétaire général

Samy Bensaid – Chargé des Relations Investisseurs

Tél : 01 47 47 47 40

E-mail : contact@argan.fr

www.argan.fr







Marlène Brisset – Relations presse

Tél : 06 59 42 29 35

E-mail : argan@citigatedewerogerson.com

Pièce jointe