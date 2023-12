Aéroports de Paris S.A - Trafic du mois de novembre 2023

COMMUNIQUE DE PRESSE

Tremblay-en-France, le 18 décembre 2023

Aéroports de Paris SA

Trafic du mois de novembre 2023

Sauf indication contraire, les évolutions ci-après sont exprimées par comparaison avec les données de la même période en 2022.

Trafic du mois de novembre 2023 :

Trafic groupe 1 : en hausse de + 9,3 %, à 25,0 millions de passagers, soit 98,9 % du trafic de 2019 ;

: en hausse de + 9,3 %, à 25,0 millions de passagers, soit 98,9 % du trafic de 2019 ; Trafic Paris Aéroport : en hausse de + 4,5 %, à 7,3 millions de passagers, soit 92,5 % du trafic de 2019.

TRAFIC GROUPE





Novembre 2023 Janvier - Novembre 2023 Passagers Var. 23/22 % de trafic par rapport à 2019 Passagers Var. 23/22 % de trafic par rapport à 2019 Paris-CDG 5 106 426 + 7,9 % 90,2 % 61 930 456 + 18,2 % 88,0 % Paris-Orly 2 233 879 - 2,7 % 98,4 % 29 874 014 + 11,9 % 101,1 % Paris Aéroport 7 340 305 + 4,5 % 92,5 % 91 804 470 + 16,1 % 91,9 % TAV Airports 5 845 179 + 15,4 % 110,2 % 89 933 434 + 22,1 % 99,2 % GMR Airports1 9 060 651 + 8,6 % 96,3 % 97 634 463 + 24,7 % 105,2 % Autres aéroports2 2 766 848 + 12,7 % 104,6 % 30 667 146 + 24,1 % 96,1 % GROUPE ADP1 25 012 983 + 9,3 % 98,9 % 310 039 513 + 21,2 % 98,3 %

TRAFIC PARIS AÉROPORT

REMARQUE IMPORTANTE : Depuis le communiqué du trafic de décembre et de l'année 2022, le tableau de segmentation des faisceaux géographiques à Paris Aéroport ci-après ainsi que les données historiques utilisées pour les calculs de variations et de reprises sont alignées avec les différentes catégories applicables aux redevances aéroportuaires. Il présente la décomposition du faisceau "Europe" distinguant trois catégories : trafic "Schengen", trafic "Royaume Uni et UE hors Schengen", trafic "Autre Europe". Le trafic "DROM-COM" est présenté séparément du faisceau "International", au sein duquel il était intégré jusqu'au communiqué du trafic du mois de novembre 2022. Il est rappelé que les redevances aéroportuaires applicables à ces différents faisceaux sont disponibles sur le site internet de la société.

Novembre 2023 Janvier - Novembre 2023 Part du trafic Var. 23/22 % de trafic par rapport à 2019 Part du trafic Var. 23/22 % de trafic par rapport à 2019 France métropolitaine 12,3 % - 9,0 % 71,4 % 12,3 % - 2,0 % 75,3 % DROM/COM 4,8 % - 3,0 % 99,6 % 4,6 % + 0,8 % 98,8 % Espace Schengen 35,1 % + 5,7 % 98,0 % 37,1 % + 14,6 % 98,3 % Royaume-Uni et UE hors Schengen3 6,8 % + 19,0 % 98,8 % 5,9 % + 24,1 % 92,9 % Autre Europe 2,3 % + 10,2 % 69,5 % 2,4 % + 18,6 % 64,8 % Europe 44,1 % + 7,8 % 96,1 % 45,5 % + 15,9 % 95,0 % Afrique 13,4 % + 1,5 % 105,5 % 13,1 % + 21,2 % 107,8 % Amérique du Nord 11,3 % + 7,2 % 105,7 % 11,8 % + 22,0 % 99,1 % Amérique Latine 2,9 % - 5,6 % 82,3 % 2,7 % + 7,0 % 81,1 % Moyen-Orient 5,2 % - 8,4 % 89,1 % 5,3 % + 15,6 % 94,7 % Asie-Pacifique 6,0 % + 55,0 % 81,2 % 4,7 % + 114,3 % 67,6 % Autre International 38,8 % + 6,7 % 96,7 % 37,7 % + 26,3 % 94,1 % PARIS AEROPORT 100,0 % + 4,5 % 92,5 % 100,0 % + 16,1 % 91,9 %





Nov. 2023 Var. 23/22 Var. 23/19 Jan. - Nov. 2023 Var. 23/22 Var. 23/19 Taux de corresp. 22,6 % - 0,7 pt - 2,5 pts 19,9 % - 0,6 pt - 2,7 pts Taux de remplissage 80,3 % - 1,5 pt - 5,3 pts 84,5 % + 2,7 pts - 2,1 pts

TRAFIC PASSAGERS PAR AÉROPORT





Novembre 2023 Janvier – Novembre 2023 Passagers Var. 23/22 % de trafic par rapport à 2019 Passagers Var. 23/22 % de trafic par rapport à 2019 Paris-CDG 5 106 426 + 7,9 % 90,2 % 61 930 456 + 18,2 % 88,0 % Paris-Orly 2 233 879 - 2,7 % 98,4 % 29 874 014 + 11,9 % 101,1 % Total Paris Aéroport 7 340 305 + 4,5 % 92,5 % 91 804 470 + 16,1 % 91,9 % Antalya 1 486 620 + 2,6 % 109,6 % 34 506 954 + 14,3 % 99,1 % Almaty 795 318 + 20,4 % 151,9 % 8 719 655 + 33,5 % 148,3 % Ankara 928 859 + 23,2 % 88,8 % 10 937 024 + 38,0 % 85,7 % Izmir 726 053 + 9,5 % 80,4 % 9 942 855 + 8,3 % 86,3 % Bodrum 107 624 + 9,7 % 107,2 % 3 969 261 + 4,1 % 93,3 % Gazipaşa 55 254 + 37,5 % 135,4 % 829 822 + 28,0 % 78,7 % Médine 837 314 + 26,9 % 141,9 % 8 482 939 + 51,6 % 111,2 % Tunisie 86 450 + 39,6 % 127,5 % 2 225 960 + 57,8 % 74,7 % Géorgie 301 120 + 13,2 % 125,5 % 3 981 960 + 20,0 % 98,0 % Macédoine du Nord 244 719 + 54,1 % 129,8 % 2 892 535 + 32,1 % 116,6 % Zagreb 275 848 + 8,7 % 111,6 % 3 444 469 + 19,7 % 107,5 % Total TAV Airports 5 845 179 + 15,4 % 110,2 % 89 933 434 + 22,1 % 99,2 % New Delhi 6 074 315 + 6,7 % 96,0 % 65 591 009 + 23,0 % 105,5 % Hyderabad 2 032 250 + 16,3 % 102,6 % 22 026 708 + 28,6 % 109,1 % Medan 565 146 + 4,7 % 81,2 % 6 761 202 + 30,3 % 92,5 % Goa 388 940 - - 3 255 544 - - Total GMR Airports4 9 060 651 + 8,6 % 96,3 % 97 634 463 + 24,7 % 105,2 % Santiago du Chili 2 114 929 + 20,8 % 111,0 % 21 159 411 + 25,2 % 94,0 % Amman 563 547 - 9,1 % 89,7 % 8 558 221 + 19,2 % 103,6 % Autres aéroports5 88 372 + 5,2 % 78,8 % 949 514 + 50,7 % 82,5 % GROUPE ADP4 25 012 983 + 9,3 % 98,9 % 310 039 513 + 21,2 % 98,3 %

MOUVEMENTS D'AVIONS PAR AÉROPORT





Novembre 2023 Janvier – Novembre 2023 Mouvements Var. 23/22 % de trafic par rapport à 2019 Mouvements Var. 23/22 % de trafic par rapport à 2019 Paris-CDG 35 405 + 6,5 % 93,5 % 411 399 + 11,7 % 89,5 % Paris-Orly 15 174 - 4,2 % 95,1 % 189 767 + 5,8 % 93,7 % Total Paris Aéroport 50 579 + 3,1 % 94,0 % 601 166 + 9,8 % 90,8 % Antalya 9 982 + 5,2 % 118,2 % 207 293 + 16,4 % 108,3 % Almaty 6 607 + 14,1 % 131,3 % 72 160 + 23,0 % 122,1 % Ankara 6 315 + 25,1 % 91,9 % 73 519 + 33,1 % 87,9 % Izmir 4 697 + 13,2 % 82,8 % 61 047 + 5,1 % 85,9 % Bodrum 684 + 3,2 % 107,4 % 24 992 + 3,1 % 92,7 % Gazipaşa 429 + 45,9 % 145,9 % 5 858 + 24,5 % 85,3 % Médine 5 210 + 24,9 % 122,9 % 56 845 + 35,0 % 102,3 % Tunisie 681 + 40,1 % 125,4 % 15 222 + 48,2 % 82,5 % Géorgie 3 228 + 23,6 % 124,1 % 37 660 + 16,5 % 95,1 % Macédoine du Nord 2 006 + 45,2 % 135,0 % 21 941 + 22,1 % 108,5 % Zagreb 3 649 + 7,1 % 109,1 % 42 155 + 8,3 % 101,1 % Total TAV Airports 43 488 + 16,0 % 111,0 % 618 692 + 18,8 % 100,7 % New Delhi 35 405 + 1,2 % 90,7 % 390 174 + 9,6 % 97,1 % Hyderabad 14 462 + 16,7 % 89,6 % 155 200 + 17,5 % 93,2 % Medan 4 195 - 11,3 % 79,9 % 54 050 + 22,0 % 91,9 % Goa 2 766 - - 22 822 - - Total GMR Airports4 56 828 + 3,7 % 89,5 % 622 246 + 12,6 % 95,5 % Santiago du Chili 12 975 + 19,5 % 98,8 % 133 117 + 19,1 % 92,7 % Amman 5 397 + 2,4 % 93,0 % 72 114 + 15,1 % 98,0 % Autres aéroports5 978 + 11,3 % 66,8 % 10 552 + 53,1 % 68,7 % GROUPE ADP4 170 245 + 7,6 % 96,4 % 2 057 887 + 14,2 % 95,2 %

CALENDRIER FINANCIER (sous réserve de modifications)

Prochaine publication de trafic : Trafic du mois de décembre 2023 – Mardi 16 janvier 2024, après bourse.

Trafic du mois de décembre 2023 – Mardi 16 janvier 2024, après bourse. Résultats de l'année 2023 : Jeudi 15 février 2024, avant bourse.

Relations Investisseurs : Cécile Combeau +33 6 32 35 01 46 et Eliott Roch +33 6 98 90 85 14 - invest@adp.fr

Contact presse : Justine Léger, responsable du Pôle Médias et Réputation +33 1 74 25 23 23

Le Groupe ADP aménage et exploite des plateformes aéroportuaires parmi lesquelles Paris-Charles de Gaulle, Paris-Orly et Paris-Le Bourget. En 2022, le groupe a accueilli sous sa marque Paris Aéroport 86,7 millions de passagers sur Paris-Charles de Gaulle et Paris-Orly et près de 193,7 millions de passagers au travers d'aéroports gérés à l'étranger. Bénéficiant d'une situation géographique exceptionnelle et d'une forte zone de chalandise, le groupe poursuit une stratégie de développement de ses capacités d'accueil et d'amélioration de sa qualité de services et entend développer les commerces et l'immobilier. En 2022, le chiffre d'affaires du groupe s'est élevé à 4 688 millions d'euros et le résultat net part du groupe à 516 millions d'euros.

Aéroports de Paris SA au capital de 296 881 806 euros. Siège social : 1 rue de France, Tremblay-en-France 93290. RCS Bobigny 552 016 628.

groupe-adp.com

1 Les variations par rapport à 2022 et taux de reprise par rapport à 2019 ci-dessus sont calculés à périmètre constant, c'est-à-dire hors trafic de l'aéroport de Goa en 2023, ouvert le 5 janvier 2023.

2 Aéroports d'Amman, Santiago du Chili, Antananarivo et Nosy Be.

3 Le trafic avec la Croatie était comptabilisé dans le faisceau UE hors Schengen jusqu'à mars 2023 inclus. Il est désormais comptabilisé au sein du faisceau Espace Schengen depuis avril 2023.

4 Les variations par rapport à 2022 et taux de reprise par rapport à 2019 ci-dessus sont calculés à périmètre constant c'est-à-dire hors trafic de l'aéroport de Goa en 2023, ouvert le 5 janvier 2023.

5 Aéroports d'Antananarivo et Nosy Be.

Pièce jointe