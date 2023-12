ENENTO GROUP OYJ, PÖRSSITIEDOTE 18.12.2023 KLO 18.45

Enento käynnistää 1 miljoonan euron omien osakkeiden takaisinosto-ohjelman

Enento Group Oyj:n hallitus on tänään päättänyt käynnistää varsinaisen yhtiökokouksen valtuutuksella enintään 1 miljoonan euron omien osakkeiden osto-ohjelman.

Ohjelman puitteissa hankittavien osakkeiden enimmäismäärä on 55 000 osaketta, mikä vastaa noin 0,23% prosenttia yhtiön koko osakemäärästä. Ohjelma alkaa aikaisintaan 21.12.2023 ja päättyy viimeistään 8.2.2024. Osakkeiden takaisinosto-ohjelman tarkoituksena on optimoida Enenton pääomarakennetta alentamalla omaa pääomaa. Omien osakkeiden hankinta alentaa Enenton vapaata omaa pääomaa ja takaisinostetut osakkeet mitätöidään.

Takaisinostot toteutetaan julkisessa kaupankäynnissä EU:n markkinoiden väärinkäyttöasetuksen 5 artiklan turvasatamamenettelyn mukaisesti, mukaan lukien muun muassa päivittäiset hinta- ja volyymirajat. Osakkeet hankitaan Nasdaq Helsingin julkisessa kaupankäynnissä.

Enento on nimittänyt Nordean toteuttamaan omien osakkeiden takaisinosto-ohjelman sovellettavien hinta- ja volyymirajoitusten sekä sovellettavien ehtojen mukaisesti. Enentolla on mahdollisuus keskeyttää ja päättää ohjelma takaisinostoajan kuluessa, ja tällaisessa tilanteessa Enento julkaisee asiasta pörssitiedotteen.

Varsinainen yhtiökokous valtuutti 28.3.2023 hallituksen päättämään enintään 1 500 000 Enenton oman osakkeen hankkimisesta, mikä vastaa noin 6,24 prosenttia osakkeiden kokonaismäärästä. Kesäkuussa 2023 toteutetun 240 000 osakkeen takaisinosto-ohjelman päättymisen jälkeen hallituksella on edelleen olemassa valtuutus hankkia enintään 1 260 000 uutta osaketta.

