Sodexo publie les états financiers de Pluxee et annonce son projet de cotation en bourse le 1er février 2024

Issy-les-Moulineaux, 19 décembre 2023

Sodexo (NYSE Euronext Paris FR 0000121220-OTC: SDXAY)



Le projet de spin-off total de Pluxee progresse et la cotation sur Euronext Paris aura lieu le 1 er février 2024 à la suite d’une Assemblée Générale des actionnaires qui se tiendra le 30 janvier 2024 ;

Pluxee tiendra un Capital Markets Day le 10 janvier 2024 afin de présenter sa stratégie et ses perspectives de croissance ;

Les états financiers audités de Pluxee ainsi que le nouveau cadre de reporting sont également publiés.

Calendrier de l’opération

Sodexo confirme que le spin-off de Pluxee sera soumis au vote des actionnaires lors d'une Assemblée Générale dédiée le 30 janvier 2024, à l'issue de laquelle Pluxee sera cotée sur Euronext Paris le 1er février 2024, sous réserve de l’approbation du prospectus, de la décision d’admission d’Euronext et des conditions de marché.

Pluxee organisera un Capital Markets Day le 10 janvier 2024, au cours duquel Aurélien Sonet, Directeur Général, et l'équipe de direction présenteront leur plan stratégique et fourniront leurs perspectives pour l'exercice 2024 et à moyen terme. Au préalable, le prospectus sera mis à disposition après approbation par l'Autorité néerlandaise des marchés financiers (Stichting Autoriteit Financiële Markten) et de son passeport européen auprès de l'Autorité des Marchés Financiers française.

États financiers et cadre de reporting de Pluxee

Sodexo publie ce jour les états financiers combinés audités de Pluxee pour les exercices 2021, 2022 et 2023 présentés sous un nouveau format de reporting incluant de nouveaux indicateurs alternatifs de performance (APM). Pluxee, en tant que future société cotée indépendante, se dote d’un cadre de reporting approprié à son modèle d’affaire spécifique, à sa taille et à son secteur afin notamment d'améliorer la comparabilité avec ses pairs.

Les principales évolutions par rapport au cadre de reporting de Sodexo sont les suivantes :

les intérêts financiers générés sur les liquidités propres de Pluxee, non liés au flottant, sont comptabilisés en revenus financiers vs. en chiffre d’affaires précédemment ;

le Résultat Opérationnel Courant (ROC) remplace le Résultat d’exploitation reporté par Sodexo et inclut l'amortissement des actifs incorporels acquis dans le cadre de regroupements d'entreprises ;

l'EBITDA récurrent post-IFRS 16 sera dorénavant utilisé comme principale mesure de performance alternative pour faciliter la comparaison directe avec ses pairs ;

les états financiers de Pluxee ont également été adaptés pour refléter le reclassement des emprunts intragroupes ainsi que quelques autres ajustements mineurs.

Ce nouveau cadre de reporting ne modifie ni le résultat net ni les flux de trésorerie de Pluxee.

Des ajustements complémentaires incluent :

le Résultat Opérationnel Courant (ROC) qui comprend également les frais de siège facturés à Pluxee au cours de l'exercice 2023. À partir de l'exercice 2024, les frais de siège de Pluxee en tant qu’entité autonome sont estimés à environ 45 millions d'euros, comme déjà annoncé ;

une provision non-récurrente relative à la décision de l’Autorité de la concurrence a été comptabilisée au 31 août 2023 en tant qu’événement postérieur à la clôture suite à la confirmation de la Cour d'appel de Paris du 16 novembre 2023.

L'impact détaillé sur les états financiers de Pluxee pour les exercices 2021, 2022 et 2023 et les indicateurs alternatifs de performance sont fournis dans la présentation jointe à ce communiqué. Les états financiers combinés audités de Pluxee sur trois ans sont disponibles sur sodexo.com.

Le reporting de Sodexo reste inchangé.

Structure du capital de Pluxee post spin-off

Après le spin-off, Pluxee bénéficiera d'un bilan solide pour mettre en œuvre sa stratégie de croissance. Au 31 août 2023, la position de liquidité est de 859 millions d'euros.

Pluxee s'est en outre doté d’un financement solide, comprenant un prêt-relais de 1,5 milliard d'euros et une facilité de crédit renouvelable de 0,65 milliard d'euros.

******************

Conférence téléphonique

Sodexo organisera une conférence téléphonique le 19 décembre 2023 à 9h00 (heure de Paris), 8h00 (heure de Londres) pour commenter les évolutions du reporting financier de Pluxee.

Ceux qui souhaitent se connecter :

depuis le Royaume-Uni ou l'étranger, veuillez composer le +44 (0) 121 281 8004

depuis la France, veuillez composer le +33 (0) 1 70 91 87 04

depuis les États-Unis, veuillez composer le +1 718 705 8796

Code d'accès : 07 26 13

Une retransmission audio en direct sera également disponible sur www.sodexo.com.

Le communiqué de presse, la présentation et le webcast seront disponibles sur le site web du groupe www.sodexo.com dans la section "Newsroom" et dans la section "Investisseurs – Résultats financiers".

À propos de Sodexo

Créé en 1966 à Marseille par Pierre Bellon, Sodexo est le leader mondial en matière d’alimentation durable et d’expériences de qualité, à tous les moments de la vie : éducation, travail, soin et divertissement. Le Groupe se distingue par son indépendance, son actionnariat familial de contrôle et son modèle de croissance responsable. Son portefeuille d’activités intègre, d’une part, des services Sodexo de Restauration et de Facilities Management et, d’autre part, des solutions Pluxee d’Avantages aux salariés, activité pour laquelle le Groupe a annoncé un projet de spin-off et de cotation début 2024. Cette offre diversifiée répond à tous les enjeux du quotidien avec un double objectif : améliorer la qualité de vie de nos collaborateurs et de tous ceux que nous servons, et contribuer au développement économique et social ainsi qu’à la protection de l’environnement dans les territoires où nous exerçons nos activités. Offrir un meilleur quotidien à chacun pour construire une vie meilleure pour tous est notre raison d’être.

Sodexo est membre des indices CAC Next 20, CAC 40 ESG, CAC SBT 1.5, FTSE 4 Good et DJSI

Chiffres clés

22,6 milliards d'euros de chiffre d’affaires consolidé pour l'exercice 2023

430 000 employés au 31 août 2023

Premier employeur privé basé en France dans le monde 45 pays

80 millions de consommateurs au quotidien

14,6 milliards d'euros de capitalisation boursière

(au 18 décembre 2023)

À propos de Pluxee

Pluxee est un leader mondial des avantages sociaux et de l’engagement des employés, présent dans 31 pays. Pluxee aide les entreprises à attirer et à retenir les talents grâce à une large gamme d'avantages et de solutions d'engagement dans les domaines de la restauration et de l'alimentation, du bien-être, qualité de vie, de la récompense et de la reconnaissance, et des avantages publics.

S’appuyant sur une technologie de pointe sécurisée et sur plus de 5 000 collaborateurs engagés et diversifiés, Pluxee est un partenaire de confiance qui agit au sein d’un écosystème B2B2C hautement interconnecté composé de plus de 500 000 clients, 36 millions de consommateurs et 1,7 million de commerçants.

Depuis plus de 45 ans, Pluxee s’engage à générer un impact positif auprès de toutes ses parties-prenantes, que ce soit en stimulant les activités des communautés locales ou en facilitant le bien-être au travail des employés, ceci tout en préservant la planète. Pour plus d'informations : www.pluxeegroup.com

