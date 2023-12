Vidac Pharma va mener une étude de phase 2b du VDA-1102, son candidat médicament pour le traitement de la kératose actinique en collaboration avec CentroDerm

Londres (Royaume-Uni), 19 décembre 2023 – Vidac Pharma Holding Plc (Hambourg et Stuttgart : T9G ; ISIN : GB00BM9XQ619 ; WKN : A3DTUQ), société biopharmaceutique d'oncologie de stade clinique, a terminé la phase de préparation de l’essai clinique de phase 2b de son principal candidat médicament VDA-1102 dédié au traitement de la kératose actinique (KA). La Société annonce ce jour avoir engagé CentroDerm GmbH (Wuppertal, Allemagne), l’Institut de recherche en dermatologie de renommée mondiale et mandaté l’ORC Forschungsdock Gmbh pour réaliser cette étude. Le professeur Dr Thomas Dirschka, l'un des plus éminents experts de renommée mondiale en kératose actinique sera l'investigateur principal de l'étude.

Dans les cellules cancéreuses des pores des mitochondries sont bloquées par l’enzyme hexokinase 2 (HK2) pour stimuler le métabolisme cellulaire, leur permettant de proliférer, de résister au traitement et de prévenir la mort cellulaire programmée. La série de molécules de Vidac Pharma, dont fait partie VDA-1102, agit en modulant la structure de HK2, ce qui l’empêche de bloquer les pores anionique tensiodépendant (VDAC), voie de signalisation dans la mitochondrie impactant le métabolisme cellulaire. Des études précliniques et cliniques préliminaires ont démontré que ces molécules étaient capables d'inverser le métabolisme anormal des cellules cancéreuses en stoppant leur hyperglycolyse (effet Warburg). Cette nouvelle approche adoptée par Vidac est porteuse d’espoir quant au développement de meilleurs traitements pour un large éventail de types de cancers, en mono-thérapie ou éventuellement en association avec les traitements existants.

« Les cancers de la peau autres que le mélanome sont les cancers les plus diagnostiqués dans le monde et la kératose actinique, le premier stade du spectre KA-Carcinome squameux (SCC) est l'une des formes les plus répandues. Le traitement de la KA peut s’avérer délicat car bien que seulement 20 % des lésions qu'elle provoque peuvent devenir cancéreuses, il est essentiel de les identifier et de les traiter », a déclaré le professeur Dirschka, fondateur de CentroDerm. « Les traitements topicaux actuellement disponibles ne sont pas très efficaces ou provoquent des effets secondaires indésirables qui les rendent peu attrayants aux yeux des patients et des médecins. Vidac Pharma est aujourd’hui la première société à effectuer un essai clinique portant spécifiquement sur cette problématique, grâce à VDA-1102 qui pourrait considérablement améliorer le traitement. »

« Cette étude se base sur les résultats positifs de notre essai de phase 2a et sur notre premier essai de phase 2b, ce qui a permis de mieux définir les effets recherchés. », a déclaré le professeur Dr Max Herzberg, président du conseil d'administration et fondateur de Vidac Pharma. « Nous pensons que cet essai nous permettra de derisquer les tests pivots de phase 3 et nous nous réjouissons à l'idée de le lancer dès que nous disposerons de fonds suffisants. »

La deuxième étude de phase 2b se concentrera uniquement sur la KA avancée, afin d'affiner les critères d'inclusion et les critères d'évaluation. En effet, les résultats de la première étude de phase 2b ont révélé une plus grande sensibilité de la KA avancée (avec caractère prolifératif par exemple) au VDA-1102 par rapport aux formes moins graves (non cancéreuses par exemple) de la maladie. Un protocole sera finalisé d’ici deux mois avant d’être soumis aux autorités sanitaires allemandes. Les critères d'évaluation comprendront la disparition des lésions avancées de KA et l'évolution des lésions après une période d'observation.

Pour plus d’information, veuillez contacter :

Vidac Pharma Holding Plc

Dr Max Herzberg

20-22 Wenlock Road

Londres N1 7GU

Royaume-Uni

http://www.vidacpharma.com/

investors@vidacpharma.com

+972-54-4257381

+972-77-9300647 Cohesion Bureau

Giovanni Ca’ Zorzi

Investor Relations

giovanni.cazorzi@cohesionbureau.com







Sophie Baumont

Relations médias

sophie.baumont@cohesionbureau.com









À propos de Vidac Pharma

Vidac Pharma est une société biopharmaceutique de stade clinique qui se consacre à la découverte et au développement de médicaments novateurs pour aider les personnes souffrant de différentes pathologies oncologiques et onco-dermatologiques. Vidac développe des médicaments anticancéreux premiers de leur catégorie en modifiant le micro-environnement tumoral hyper-glycolytique, en ciblant la sur-expression et la mauvaise fixation du checkpoint métabolique de l’hexokinase 2 (HK2) dans les cellules cancéreuses, afin de renormaliser le micro-environnement tumoral et de provoquer sélectivement leur mort programmée sans affecter les tissus sains environnants. Le VDA-1102, premier candidat médicament de Vidac Pharma, s'est avéré efficace contre la kératose actinique (KA) avancée et le lymphome T cutané (LTC) lors de ses essais de phase 2 chez l'homme.

À propos de CentroDerm

CentroDerm GmbH, dirigé par le professeur Thomas Dirschka et le docteur Lutz Schmitz, est un centre de traitement spécialisé dans le domaine de la dermatologie qui comprend un cabinet dermatologique privé, un centre de traitement chirurgical doté d'une salle de chirurgie dermatologique haut de gamme, un centre de laser dermatologique équipé de douze lasers cutanés différents à la pointe de la technologie, un laboratoire dermato-histologique, un laboratoire de biologie moléculaire et un centre d'études cliniques. Le Prof. Dirschka possède des années d'expérience dans le secteur de la dermatologie et est l'auteur de nombreuses publications sur le sujet. www.centroderm.de

Information importante

Les informations présentes dans ce communiqué de presse ne constituent pas une offre publique de vente ou une sollicitation de soumission d'une offre d'achat ou de souscription d'actions de Vidac Pharma Holding PLC et sont présentées uniquement à titre informatif. Ce communiqué contient des déclarations qui sont ou sont susceptibles d’être des « déclarations prospectives ». Ces déclarations prospectives peuvent être identifiées par le recours à une terminologie prospective, comprenant des mots tels que « croit », « estime », « prévoit », « s’attend à », « a l’intention de », « pourrait », « peut », « projette », « poursuit », « en cours », « potentiel », « vise », « cherche à » ou « devrait » et comprennent également des déclarations de la Société concernant les résultats escomptés de sa stratégie. De leur nature, les déclarations prospectives comportent des risques et des incertitudes et les lecteurs sont avertis du fait qu’elles ne constituent pas des garanties de résultats futurs. Les résultats effectifs de la Société peuvent différer sensiblement de ceux prédits par les déclarations prospectives. La Société ne s’engage pas à réviser ou mettre à jour publiquement les déclarations prospectives, sauf dans la mesure où la loi l’exige.

Pièce jointe