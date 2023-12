€ 150 Miljoen EIB lening aan VGP Renewable Energy financiert de uitrol van zonnepanelen op Europese daken

Gereguleerde informatie - Voorwetenschap

EIB verstrekt lening van € 150 miljoen aan VGP Renewable Energy N.V. ter ondersteuning van de uitrol van zonnepanelen op de daken van VGP’s logistieke en semi-industriële portefeuille in Europa

Het project zal VGP in staat stellen haar huurders te voorzien van 100% hernieuwbare energie, en zal daarnaast bijdragen aan de energiezekerheid van de EU, en helpen de energietransitie te versnellen

Antwerpen, België – 19 December 2023 07:00 uur: Vandaag kondigen de Europese Investeringsbank (EIB) en VGP Renewable Energy N.V. het tekenen aan van een raamkrediet van € 150 miljoen ter ondersteuning van de installatie van zonnepanelen op de daken van de logistieke en semi-industriële centra van VGP in de hele Europese Unie. De tien-jarige lening zal bijdragen aan het versnellen van de energietransitie, de veiligheid van de energievoorziening versterken en een impuls geven aan het tegengaan van klimaatverandering. De lening is onderdeel van de gerichte bijdrage van de EIB aan REPowerEU, het plan ontworpen om Europa’s afhankelijkheid van de import van fossiele brandstoffen te beëindigen. Tevens zal de lening de CO 2 -voetafdruk van VGP en haar klanten verkleinen.

VGP Renewable Energy N.V. is een volle dochteronderneming van VGP, een pan-Europese beursgenoteerde vastgoedonderneming, gespecialiseerd in het verwerven, ontwikkelen en beheren van magazijnen en semi-industriële gebouwen. Het bedrijf implementeert een ambitieus initiatief om de productie van hernieuwbare energie uit te breiden binnen zijn vastgoedportefeuille in 14 EU-landen. De focus van dit programma is de installatie van fotovoltaïsche systemen op de daken van de vastgoedportefeuille.

De nieuw te installeren fotovoltaïsche panelen zullen tot 190 GWh aan duurzame elektriciteit per jaar opwekken zodra het volledige programma afgerond en operationeel is, genoeg om het verbruik van 110.000 Europeanen te dekken. Een aanzienlijk deel van de elektriciteit zal in VGP gebouwen door huurders worden gebruikt, wat de levensvatbaarheid van het project ten goede komt. De installatie is gepland op bestaande daken, waardoor het project geen extra land nodig heeft. Bovendien zal, door deze toepassing, de duurzame waarde van de gebouwen worden verhoogd.

"Er is een groot ongebruikt potentieel voor hernieuwbare energie op de daken van magazijnen en andere industriële gebouwen", aldus EIB Vice-President Thomas Östros, verantwoordelijk is voor energie-gerelateerde projecten. "Met leningen zoals die aan VGP Renewable Energy N.V. helpen wij schaarse landbouwgrond en natuurgebieden te sparen en tegelijkertijd de productie van hernieuwbare energie te verhogen. Meer hernieuwbare energie zal Europa helpen los te komen van fossiele brandstoffen en minder afhankelijk te worden van energie-import. Uiteindelijk zal dit niet alleen een overwinning zijn voor het klimaat, maar ook de elektriciteitsprijzen omlaag brengen, wat in ieders belang is."

Jan Van Geet, CEO van VGP, zei: “We zijn verheugd over de samenwerking met de Europese Investeringsbank, die een sleutelrol vervult in het mogelijk maken van de groene en efficiënte elektrificatie van gebouwen als onderdeel van Europa's energietransitie. Dit is opnieuw een belangrijke erkenning van de inspanningen van VGP om de transformatie naar een koolstofarme samenleving mogelijk te maken."

CONTACTGEGEVENS VGP

Investor Relations



Tel: +32 (0)3 289 1433



investor.relations@vgpparks.eu Karen Huybrechts

Hoofd Marketing Tel: +32 (0)3 289 1432

OVER VGP RENEWABLE ENERGY N.V.

VGP Renewable Energy N.V. werd in 2020 opgericht door VGP N.V. ("VGP", of "de Groep"), een beursgenoteerde pan-Europese aanbieder van logistiek en semi-industrieel vastgoed. Het doel is om de groene energietransitie van VGP mogelijk te maken en haar klanten te helpen bij het verduurzamen van hun bedrijven op een kosteneffectieve manier, door middel van de uitrol van fotovoltaïsche installaties op de daken van VGP Parken. Het bedrijf investeert zelf in PV-systemen en exploiteert deze als eigenaar, in samenwerking met de huurders van de gebouwen van de Groep. Uiteindelijk is VGP Renewable Energy niet alleen gericht op het benutten van de beschikbare dakruimte van VGP Parken, maar ook op het gebruikmaken van de meest actuele energietechnologieën over het gehele spectrum van de productie tot de opslag van hernieuwbare energie.

Voor meer informatie kunt u terecht op: https://vgpparks.eu/nl/vgp-renewable-energy/

OVER VGP

VGP N.V. is een pan-Europese manager, ontwikkelaar en eigenaar van kwalitatief hoogstaand logistiek en semi-industrieel vastgoed en is tevens leverancier van duurzame energieoplossingen. VGP werkt volgens een volledig geïntegreerd businessmodel met capaciteiten en uitgebreide ervaring in de hele waardeketen. VGP, opgericht in 1998 als een familiebedrijf in Tsjechië, heeft vandaag ongeveer 371 FTE’s in dienst en is actief in 17 Europese landen zowel voor eigen rekening als voor rekening van verschillende joint ventures. Per juni 2023 bedroeg de Bruto Vermogenswaarde van VGP, inclusief de joint ventures tegen 100%, €6,76 miljard en het bedrijf had een Netto Vermogenswaarde (EPRA NAW) van €2,2 miljard. VGP is genoteerd op Euronext Brussel. (ISIN: BE0003878957)

Voor meer informatie kunt u terecht op: https://www.vgpparks.eu/nl/

OVER EIB

De EIB is de langetermijnfinancieringsinstelling van de EU, die eigendom is van haar lidstaten. Wij financieren gezonde investeringen die bijdragen aan de beleidsdoelstellingen van de EU, waaronder sociale en territoriale cohesie en de rechtvaardige overgang naar klimaatneutraliteit.

De EIB was de eerste multilaterale ontwikkelingsbank die een einde maakte aan de steun voor fossiele brandstoffen en heeft toegezegd dit decennium 1 biljoen euro aan klimaatinvesteringen te ondersteunen. Meer dan de helft van de kredietverlening van de EIB-Groep in 2022 was bestemd voor klimaat- en milieuduurzaamheidsprojecten, terwijl bijna de helft van de EIB-financiering binnen de EU werd ondertekend voor projecten in cohesieregio's, waar het inkomen per hoofd van de bevolking lager is, wat de inzet van de Bank voor rechtvaardige groei benadrukt.

In juli 2023 besloot de Raad van Bewind van de EIB de extra middelen voor projecten in het kader van REPowerEU , het plan om Europa niet langer afhankelijk te maken van de invoer van fossiele brandstoffen, te verhogen tot 45 miljard euro. De extra financiering komt bovenop de reeds aanzienlijke steun van de EIB voor schone investeringen en betekent een verhoging van 50% ten opzichte van het oorspronkelijke pakket van 30 miljard euro dat in oktober 2022 werd aangekondigd.

Bijlage