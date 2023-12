Perspectives 2023-2024

Communiqué diffusé le 19 décembre 2023, avant ouverture de la bourse à 8h30 CET

Compte tenu de l’important rebond des ventes observé au troisième trimestre et qui se poursuit au quatrième trimestre, d’une marge sur coût de production plus importante qu’attendue ainsi que du décalage confirmé de certaines dépenses en particulier de R&D (augmentation du ratio de dépenses de R&D sur chiffre d’affaires de seulement ~+0,5 point par rapport à 2022), la croissance du chiffre d’affaires 2023 à taux de change et périmètre constants est maintenant attendue autour de 4%, et le ratio de “résultat opérationnel courant avant amortissement des actifs issus d’acquisitions” sur “chiffre d’affaires” devrait se consolider autour de 15% à taux de change constants.

Enfin, à taux de change constants, notre position de cash net à fin décembre 2023 devrait s’améliorer de près de 50 millions € par rapport à la même position à fin décembre 2022, hors acquisitions et impact du plan de rachat d’actions.

En 2024, nous prévoyons à ce stade une croissance du chiffre d’affaires à taux et périmètre constants entre 4 et 6% et un ratio de “résultat opérationnel courant avant amortissement des actifs issus d’acquisitions” (Ebit ajusté) sur “chiffre d'affaires” autour de 15% à taux de change constants, en considérant une poursuite de l'augmentation volontaire de nos investissements en R&D rapporté au chiffre d'affaires depuis début 2022, représentant en 2024 ~+0,5 point en pourcentage par rapport à 2023 et ~+2 points en pourcentage par rapport à 2021, comme précédemment annoncé.

Nous réaffirmons notre objectif d’atteindre un ratio d’Ebit ajusté de 20% à horizon 2030 avec un niveau d’investissements R&D que nous prévoyons de ramener progressivement dans les prochaines années au niveau normatif et historique du Groupe.



Œuvrer depuis toujours pour la santé animale

Chez Virbac, nous mettons des solutions innovantes à disposition des vétérinaires, éleveurs et propriétaires d’animaux de plus de 100 pays autour du monde. Couvrant plus de 50 espèces, notre gamme de produits et services permet de diagnostiquer, prévenir et traiter la majorité des pathologies. Chaque jour, nous nous engageons à améliorer la qualité de vie des animaux et à façonner tous ensemble l’avenir de la santé animale.

Virbac : Euronext Paris - compartiment A - code ISIN : FR0000031577/MNEMO : VIRP

Direction financière : tél. 04 92 08 71 32 - finances@virbac.com - corporate.virbac.com

Pièce jointe