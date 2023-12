Invitation - Sommet de la santé durable

MONTRÉAL, 19 déc. 2023 (GLOBE NEWSWIRE) -- Après le succès de sa première édition en janvier 2023, l’Association pour la santé publique du Québec (ASPQ) annonce avec enthousiasme le retour tant attendu du Sommet de la santé durable les 30 et 31 janvier 2024, à Québec et à Montréal. Cet évènement phare, organisé par l’ASPQ avec le soutien de divers partenaires du milieu, réunira les esprits les plus innovants pour repenser collectivement les enjeux cruciaux de la santé publique et souligner l’importance de la prévention et de la promotion de la santé au Québec.



La première édition du Sommet, qui s’est déroulée les 25, 26 et 27 janvier 2023, a marqué les esprits et suscité l’engouement en rassemblant plus de 1,000 participants et plus de 40 experts de divers horizons. Ce rendez-vous a mis en lumière la nécessité de valoriser la prévention et la promotion de la santé dans un projet global de santé durable pour notre société.

Cette année, le Sommet, dont l’inscription est gratuite, se tiendra simultanément au Musée de la Civilisation de Québec et au Jardin Botanique de Montréal et sera accessible en ligne les 30 et 31 janvier 2024.

INVITATION AUX MÉDIAS

30 et 31 janvier 2024

Simultanément au Musée de la Civilisation de Québec et au Jardin Botanique de Montréal

(Sommet également accessible sur le web)

RSVP – Merci de confirmer votre présence, à Québec ou à Montréal, au mgregoire@immersionmgt.com, avant le 25 janvier 2024

Au programme, une sélection pointue de conférences, de panels et de périodes d’échange avec le public, coanimés par Thomas Bastien, directeur général de l’ASPQ, et Hélène Laurendeau, nutritionniste renommée des médias. Une fois de plus, le Sommet permettra la réflexion autour des grands défis de santé du 21ème siècle, entre autres, la santé à tous les âges, le débordement du réseau, les inégalités sociales, les impacts des changements climatiques et même notre mode de vie.

« Aujourd'hui, la santé de la population est à la croisée des chemins. Pour la première fois depuis plusieurs décennies, l'espérance de vie a diminué. Le système de soins ne parvient plus à répondre à la demande face à l’affluence de maladies toujours plus présentes. De plus, ces problématiques ne cessent de croître avec le vieillissement de la population, les inégalités qui rongent notre société, les habitudes de vie à l'origine de maladies contemporaines et les changements climatiques », déclare Thomas Bastien, directeur général de l’ASPQ.

« Cette édition se veut bien plus qu’un simple événement : c’est un appel à l’action, et l’ASPQ est au rendez-vous pour ce grand projet collectif », ajoute-il.

Pour découvrir la programmation détaillée et s’inscrire à l’événement, le public peut visiter le site internet sommetsantedurable.ca. Les places étant limitées, nous invitons les participants à réserver dès aujourd'hui leur présence, que ce soit en ligne ou en personne à Québec et Montréal.

Cet événement est rendu possible grâce au soutien financier de l’Agence de la santé publique du Canada, de la Société canadienne du cancer, de la Ville de Québec, de M361, et grâce aux contributions de plusieurs partenaires.

À propos de l’Association pour la santé publique du Québec (ASPQ)

L’ASPQ regroupe citoyens et partenaires pour faire de la santé durable, par la prévention, une priorité. L’ASPQ soutient le développement social et économique par la promotion d’une conception durable de la santé et du bien-être. La santé durable s’appuie sur une vision à long terme qui, tout en fournissant des soins à tous, s’assure aussi de les garder en santé par la prévention. www.aspq.org.

