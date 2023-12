Crakmedia offre un avion nolisé comme Cadeau de noël à ses employés

QUÉBEC, 19 déc. 2023 (GLOBE NEWSWIRE) -- Lors du party de Noël de Crakmedia, soirée pour laquelle l'entreprise avait réservé l’ensemble du Bossini (ancien Portofino St-Foy) pour ses 198 employés, Nicolas Chrétien, le président de Crakmedia, a annoncé un cadeau de Noël combinant le plaisir et l’esprit d’équipe, deux choses qui ont façonné la culture de l’entreprise fondée en 2006.

C’est un combo retraite et vacances dans un tout inclus de Cancun, au Mexique, qui a été offert aux employés. Ne lui suffisant pas de réserver un restaurant au complet, Nicolas a tenu à faire les choses en grand et en rajouter une couche en nolisant un avion au complet, geste symbolisant la conquête du monde dans laquelle son entreprise s’est engagée avec succès il y a plus de 17 ans.

« Avec le succès de 2023, 2022 et 2018, notre productivité a augmenté à un niveau inégalé et notre taux de roulement est à son plus bas de notre histoire. Nous aurons donc deux jours de “team building”, de présentation trimestrielle et autres activités de renforcement de nos valeurs telles que la créativité et l'esprit d’équipe. Deux autres jours complètement libres où tous auront le choix de se prélasser sur la plage, à la piscine ou de faire des activités telles que la plongée, le volleyball ou autres activités tropicales. Combiner travail et plaisir est une recette gagnante. C’est pourquoi je répète l'expérience et cette année nous remplissons un avion au complet, c’est fantastique, qui n’a jamais rêvé de voler en jet privé ” souligne, Nicolas Chrétien, président fondateur de Crakmedia.

Crakmedia souhaite conserver sa place en tant qu 'employeur de choix auprès des futurs candidats et des employés actuels en plaçant l’équilibre, le bien-être, le développement et la rétention de son personnel en tête de ses priorités. La situation économique actuelle freine l'expansion et favorise la réduction de personnel pour plusieurs entreprises. Chez Crakmedia, spécialiste en marketing de performance, c’est plutôt une période importante d' embauche qui se maintient depuis plusieurs mois et le nombre d’employés dépassera les 200 au début de 2024.

Pour l'organisation qui opère dans des domaines en évolution rapide tels que ceux de la technologie et du web, la cohésion d'équipe s'impose comme une condition sine qua non à la performance et au succès des affaires. Alors que celle-ci affronte les défis et les opportunités de 2024, l’importance d’une équipe unie et bien intégrée ne peut être que profitable.

Selon Geneviève Émond, directrice culture et expérience employé chez Crakmedia « la cohésion d’équipe n’est pas simplement un mot à la mode, mais une nécessité stratégique, favorisant un environnement où diverses compétences, idées et perspectives convergent pour créer des solutions révolutionnaires ».

Crakmedia se démarque encore une fois en faisant le pari de démontrer qu'un exercice aussi important que celui-ci améliorera non seulement la productivité, mais contribuera également à une culture de travail positive et engageante.

Former une main-d'œuvre dynamique et unie, capable de relever les défis et de capitaliser sur les opportunités d’affaires qui se présenteront dans le futur, c’est l’objectif au cœur de cette expérience pour l’entreprise et ses dirigeants .

