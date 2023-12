Coop Pank AS kaasab kapitali European Energy Efficiency Fund'ilt

Coop Pank AS ja European Energy Efficiency Fund S.A. SICAV-SIF (edaspidi eeef) sõlmisid 19.12.2023 lepingu, mille alusel võtab pank eeef’ilt tagamata allutatud laenu summas 15 miljonit eurot, intressimääraga 6 kuu euribor + 3,25% aastas. Allutatud laenulepingu näol on tegemist panga teise taseme omavahenditesse kuuluva kapitaliinstrumendiga.



Allutatud laen kuulub tagasimaksmisele ühes osas ning lepingu tähtaeg on 10 aastat. Pangal on õigus allutatud laen ennetähtaegselt tagasi maksta Finantsinspektsiooni loal pärast 5 aasta möödumist selle väljastamisest.

Coop Panga finantsjuhi Paavo Truu sõnul teeb esmalt head meelt, et praeguses intressikeskkonnas õnnestus panga kasvuks kapitali kaasata nii soodsatel tingimustel. „Lisaks on koostöö eeef-iga oluline samm panga laenuportfelli dekarboniseerimisel. Oleme kaks aastat põhjalikult mõõtnud Coop Panga nii otsese kui ka kaudse tegevuse CO2 jalajälge ning teame väga täpselt oma erinevate tegevusvaldkondade CO2 mõju. Selge on see, et kõige suurem keskkonnamõju tuleneb pankadel laenutegevusest ning seetõttu peame väga oluliseks finantseerimisportfelli CO2jalajälje vähendamist, andes ühtlasi seeläbi omapoolse panuse Eesti energiasõltumatuse ja rohe-eesmärkide saavutamisse,“ sõnas Truu.

Laenulepingust saadavaid vahendeid on plaanis kasutada panga kasvustrateegia jätkamiseks suunates need ennekõike energiatõhusust edendatavatesse või taastuvenergia tootmise projektidesse nagu näiteks:

taastuvatel ja/või kohalikel energiaallikatel baseeruvad elektri-, soojus-, jahutus mikrotootmine s.h nende võrgud ning energiasalvestus lahendused;

elektrienergial baseeruv ühiskondlik transport s.h selle teenindamiseks vajalik taristu;

piirkondliku infrastruktuuri, avalike- ning erahoonete energiaefektiivsuse parendamiseks tehtavad investeeringud s.h energia salvestamine, nutikad mõõtmislahendused.

2022. aastal astus Coop Pank ÜRO Keskkonnaprogrammi (UNEP FI ehk United Nations Environment Programme Finance Initiative) finantsalgatuse liikmeks ja allkirjastas vastutustundliku panganduse põhimõtted, millega viiakse panga äristrateegia vastavusse ÜRO säästva arengu ja Pariisi kliimaleppe eesmärkidega ning kasvatatakse positiivset mõju ühiskonnale.

Eesti kapitalil põhinev Coop Pank on üks viiest Eestis tegutsevast universaalpangast. Pangal on 180 300 igapäevapanganduse klienti. Coop Pank kasutab jaekaubanduse ja panganduse vahel tekkivat sünergiat ning toob igapäevased pangateenused inimeste kodu lähedale. Panga enamusaktsionäriks on kodumaine kaubanduskett Coop Eesti, mille müügivõrgustikku kuulub 330 kauplust.

Lisainfo:

Paavo Truu

Finantsjuht

Telefon: 5160 231

E-post: paavo.truu@cooppank.ee