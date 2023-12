Duck Creek Technologies erweitert Cloud-Plattform für Rückversicherungen mit Integration von Lloyd’s of London

LONDON, Dec. 19, 2023 (GLOBE NEWSWIRE) -- Duck Creek Technologies, der Anbieter intelligenter Lösungen für die Zukunft der Schaden- und Unfallversicherung, gibt die Unterstützung und Integration in das Lloyd’s Outwards Reinsurance Scheme (LORS) für seine Rückversicherungskunden bekannt, die Duck Creek Reinsurance nutzen. Lloyd’s of London verlangt von seinen Mitgliedern robuste Strategien für die passive Rückversicherung (Zedenten) mit geeigneten Systemen, Kontrollen, Verfahren und Fachkenntnissen, um eine wirksame Verwaltung des Einkaufs von Rückversicherungen und der Rückforderungen zu ermöglichen. Mit dieser neuen Funktionalität bietet Duck Creek Reinsurance globalen Versicherungsträgern weiterhin die notwendigen Werkzeuge, um sich in den weltweit führenden Rückversicherungsmarkt zu integrieren.



Die LORS-Funktion innerhalb von Duck Creek Reinsurance bietet alle Codesätze, die in LORS- und USM-Nachrichten verwendet werden, und ermöglicht Lloyd’s-Mitgliedern und Duck Creek-Kunden die direkte Verbindung und Interaktion mit der Technologieplattform sowie den Prozessen von Lloyd’s. Duck Creek Reinsurance ist mit der erforderlichen Datenstruktur ausgestattet, um LORS Outward Reinsurance Advice Message zu unterstützen, um Underwriter über neue, geänderte oder von Maklern ersetzte Transaktionen zu informieren, sowie Underwriter Response Messages, die verwendet werden, um Underwriter über Genehmigungen, Einwände und Datenänderungen zu informieren. Die LORS-Integration von Duck Creek bestätigt außerdem die erfolgreiche Stapelverarbeitung oder meldet Fehler und benachrichtigt die Versicherungsträger automatisch über Zedentenbewegungen und den Verarbeitungsstatus. Das LORS-Modul von Duck Creek Reinsurance beinhaltet eine vollständige Audit-Trail-Funktionalität, die es den Versicherern ermöglicht, fehlerhafte vorautorisierte Positionen oder Gruppen von Positionen zu löschen und eine Genehmigung für die Stornierung unterzeichneter Positionen zu beantragen.

„Die Integration von Duck Creek in LORS zeigt unser Engagement auf dem Londoner Rückversicherungsmarkt. Duck Creek Reinsurance baut auf mehr als drei Jahrzehnten marktführender Rückversicherungsmanagement-Fähigkeiten auf und liefert die Kernfunktionalität und Innovation, um unseren Rückversicherungskunden globales Wachstum zu ermöglichen“, so Julien Victor, Managing Director für das Rückversicherungsmanagement. „Duck Creek ist auch an der Lloyd’s Blue Print 2-Initiative beteiligt und wir sind stolz darauf, den Markt mit einer cloudbasierten Technologie anzuführen, die die Rückversicherungsprogramme vieler der weltweit bekanntesten Versicherungsunternehmen in London, Europa, APAC, Bermuda und den USA unterstützt.“

Duck Creek Reinsurance ist eine SaaS-basierte Cloud-Plattform, die mit jedem Policen- oder Schadensystem, jedem Data Warehouse und allen nachgelagerten Hauptbüchern verbunden werden kann, um sämtliche Informationen im Zusammenhang mit Rückversicherungsverträgen (Verträge und fakultative Verträge), Schäden, Buchhaltungsdaten, technischen Daten, Zusatzdaten, Finanzdaten und mehr zu verfolgen. Duck Creek Reinsurance verfügt über ein integriertes Berichtswesen und kann auch mit gängigen Lösungen für das Unternehmensreporting verbunden werden. Als flexible Lösung, die auf internationale Unternehmen zugeschnitten ist, arbeitet Duck Creek Reinsurance zudem mit mehreren Währungen und unterschiedlichen GAAP-Anforderungen.

