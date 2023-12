L’autoroute Bonaventure sera reconfigurée en boulevard doté d’un corridor vert

Montréal, 19 déc. 2023 (GLOBE NEWSWIRE) -- L’honorable Pablo Rodriguez, ministre des Transports et lieutenant du Québec, et madame Sandra Martel, première dirigeante de Les Ponts Jacques Cartier et Champlain Incorporée (PJCCI), accompagnés de la mairesse de Montréal, madame Valérie Plante, ont annoncé aujourd’hui la reconfiguration de l’autoroute Bonaventure en boulevard à compter de 2025. Les voies de circulation du nouveau boulevard seront éloignées de la rive permettant l’aménagement le long du fleuve Saint-Laurent d’un corridor vert doté de deux pistes de mobilité active en site propre. Cette reconfiguration permettra de répondre aux usages évolutifs notamment en matière de mobilité routière, de transport des marchandises et de mobilité active, en plus d’améliorer considérablement le milieu de vie de la collectivité. Le budget global du projet Bonaventure est de 282 millions de dollars.



Construites en 1966, les voies au sol de la section fédérale de l’autoroute Bonaventure ont atteint la fin de leur vie utile et doivent être reconstruites. Ce projet vise à maintenir la capacité de cet axe à trois voies par direction selon une configuration 2+1 où la troisième voie sera en gestion dynamique. Avec un achalandage de 20 millions de passages par année, cet axe essentiel de transport des marchandises vers le Port de Montréal pourra également mieux répondre aux besoins de la collectivité en favorisant une mobilité efficace et sécuritaire pour tous les usagers, et ce, dans une visée de développement durable.

« Investir dans nos infrastructures, ce n’est pas mettre de l’argent dans le béton, c’est investir concrètement dans le bien-être des gens de chez nous. Comme les Montréalais qui, grâce à la reconfiguration de l’autoroute Bonaventure, auront accès à un espace vert de plus pour bouger, se réunir et admirer le fleuve Saint-Laurent. On continue de livrer pour les Québécois à travers des investissements qui vont faire une réelle différence dans leur vie de tous les jours », a affirmé l’honorable Pablo Rodriguez, ministre des Transports et lieutenant du Québec.

« Ce projet signature permettra de reconnecter, enfin, la métropole au fleuve Saint-Laurent ! Transformer une autoroute pour la ramener dans le 21e siècle, c’est un projet d’envergure qui ne se présente pas souvent et nous avons saisi l'opportunité d'assurer des déplacements sécuritaires pour tous les usagers. Cette nouvelle entrée de ville contribuera directement à l’attractivité de Montréal, à la qualité de vie des résident.es du secteur, pour les générations à venir. C'est le résultat d'une grande collaboration avec les différents partenaires, avec qui la Ville de Montréal a pleinement pu partager son expertise et son audace », a expliqué Valérie Plante, mairesse de Montréal.

« Nous nous réjouissons de cette annonce qui couronne plusieurs années de travail. Le projet Bonaventure s’inscrit dans notre mission qui mise sur la mobilité des usagers, la sécurité, et la pérennité des infrastructures, selon une approche de développement durable. Ceci passe notamment par l’ajout de voies de mobilité active comme nous le ferons sur le nouveau boulevard qui aura la capacité de répondre aux besoins de pointe actuels en plus d’avoir la souplesse pour bien répondre aux besoins évolutifs des prochaines décennies », a commenté Sandra Martel, première dirigeante de PJCCI.

Corridor vert et voies de mobilité active de 2,5 km

Les voies de circulation du nouveau boulevard seront éloignées de la rive et chevaucheront la rue Carrie-Derick qui s’en trouvera éliminée, réduisant ainsi de 40 % l’empreinte routière et les îlots de chaleur. De plus, un espace en bordure du fleuve sera libéré permettant d’aménager un corridor vert doté de deux voies de mobilité active en site propre. Une promenade piétonne et une piste multifonctionnelle de près de 2,5 km chacune relieront ainsi les parcours existants dans le secteur.

Verdissement du secteur

Le verdissement du secteur est également prévu notamment par la plantation 650 d’arbres, de 18 000 arbustes et de 13 000 vivaces, et la création d’aménagements favorables à la protection de la biodiversité et à la réduction des îlots de chaleur. La population pourra accéder au bord du fleuve, et tout le corridor situé entre les ponts Samuel-De Champlain et Victoria s’en trouvera ainsi embelli et verdi.

Mieux protéger le fleuve Saint-Laurent

PJCCI souhaite continuer d’adresser les problématiques environnementales du secteur. Elle prévoit notamment intégrer des mesures de protection de la biodiversité et de gestion des sols, en plus de maintenir, voire bonifier son projet Solution Bonaventure qui, depuis 2016, contribue à la protection du fleuve Saint-Laurent en confinant et en traitant les eaux souterraines contaminées.

Impacts sur la mobilité

La vitesse de 70 km/h sera réduite à 50 km/h, et des feux de circulation seront ajoutés, le tout contribuant à assurer une circulation sécuritaire entre le Parc d’entreprises de la Pointe-Saint-Charles et le corridor vert. Essentiellement, les travaux se tiendront entre 2025 et 2029 et, durant cette période, deux voies de circulation seront maintenues dans les deux directions.

À propos de PJCCI

Gestionnaire d’ouvrages majeurs, Les Ponts Jacques Cartier et Champlain Incorporée est une société d’État fédérale, établie en 1978, responsable du pont Jacques-Cartier et du pont Champlain d’origine (en déconstruction), de l’Estacade, du pont de contournement de l’île des Sœurs, des sections fédérales de l’autoroute Bonaventure et du pont Honoré-Mercier, ainsi que du tunnel de Melocheville. La Société assure au quotidien le passage sécuritaire de milliers d’usagers par la gestion, l’entretien et la réfection de ces infrastructures d’importance pour le Grand Montréal. Elle veille également à ce que ces infrastructures critiques demeurent sécuritaires, pleinement fonctionnelles et attrayantes, aujourd’hui et pour demain.

