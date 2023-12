Marimekko Oyj, Lehdistötiedote 20.12.2023 klo 7.00



Marimekko ja UNIQLO julkaisevat uuden rajoitetun ajan saatavilla olevan yhteistyömalliston

Marimekko ja globaali japanilainen vaatebrändi UNIQLO julkaisevat uuden, rajoitetun ajan saatavilla olevan yhteistyömalliston vuoden 2024 alussa. Pukeutumiseen lämpöä ja iloa tuovassa mallistossa Marimekon kuviotaide yhdistyy UNIQLOn pelkistettyihin ja laadukkaisiin arkivaatteisiin. Uusi mallisto on saatavilla UNIQLOn myymälöissä ja verkkokaupoissa kaikilla markkinoilla 1.1.2024 alkaen. Julkaisupäivä vaihtelee maittain.

”Iloksemme saamme jälleen yhdistää voimamme UNIQLOn kanssa tässä uudessa yhteistyömallistossa, joka tuo yhteen Marimekon tunnistettavat kuviot ja UNIQLOn kaikille sopiviksi suunnitellut laadukkaat ja käytännölliset arkivaatteet. Rajoitetun ajan saatavilla olevat brändiyhteistyömallistot, jotka tavoittavat laajan maailmanlaajuisen yleisön, lisäävät Marimekon tunnettuutta ja näin tukevat kasvustrategiaamme erityisesti kansainvälisillä markkinoilla. Uskomme, että tämä yhteistyö on erinomainen mahdollisuus tavoittaa uusia asiakkaita ympäri maailmaa – ja tarjota heille jotakin hauskaa ja yllättävää”, sanoo Marimekon markkinointijohtaja Sanna-Kaisa Niikko.

”Olemme iloisia voidessamme tehdä jälleen yhteistyötä Marimekon kanssa. Uusimmassa mallistossa UNIQLO-vaatteille ominainen mutkattomuus yhdistyy Marimekon kauniisiin, pohjoismaisesta luonnosta inspiroituneisiin kuvioihin. Mallisto on suunniteltu yhteisiin hetkiin perheen ja ystävien kanssa ja pitää käyttäjänsä lämpimänä. Toivon, että tästä rajoitetun ajan saatavilla olevasta mallistosta voivat nauttia kaikki”, kommentoi UNIQLOn tutkimus- ja kehitysjohtaja Yukihiro Katsuta.

Mallistoon kuuluu UNIQLOn lämpimiä talvivaatteita, joissa nähdään Marimekon maailmalla tunnettuja kuvioita: Maija Isolan suunnittelemat Kivet, Kissapöllö ja Seireeni sekä Pentti Rinnan Hattara. Pohjoismaisen luonnon innoittamat kuviot heijastavat seesteistä talvimaisemaa helmenharmaan, murretun kullan ja ajattoman mustan väreissä.

Rajoitetun ajan saatavilla olevat brändiyhteistyöt lisäävät Marimekon kansainvälistä tunnettuutta ja tukevat näin yhtiön kansainvälistä kasvustrategiaa. Lisäksi yhteistyömallistot tyypillisesti tuovat Marimekolle lisenssituottoja. UNIQLO-yhteistyöhön liittyviä lisenssituottoja on tuloutettu Marimekon liikevaihtoon Aasian-Tyynenmeren alueella vuoden 2023 toisella ja kolmannella vuosineljänneksellä.

Kuvia: lataa kuvat https://mediabank.marimekko.fi/l/KxRSkjctLcnr

Lue lisää: https://www.marimekko.com/fi_fi/uniqlo-x-marimekko-2024-uusi-yhteistyomallisto

Lisätietoja:

Lotta Roitto, Marimekon viestintä

Puh. 09 7587 233

lotta.roitto@marimekko.com

JAKELU:

Keskeiset tiedotusvälineet

Marimekko on suomalainen lifestyle-designyritys, joka tunnetaan ennen kaikkea omaleimaisista kuvioista ja väreistä. Yhtiön tuotevalikoimaan kuuluu korkealuokkaisia vaatteita, laukkuja ja asusteita sekä kodintavaroita sisustustekstiileistä astioihin. Kun Marimekko vuonna 1951 perustettiin, sen ennennäkemättömät painokankaat antoivat sille vahvan ja ainutlaatuisen identiteetin. Vuonna 2022 yhtiön liikevaihto oli 167 miljoonaa euroa ja vertailukelpoinen liikevoitto 30,4 miljoonaa euroa. Marimekko-myymälöitä on noin 150 eri puolilla maailmaa, ja verkkokauppa palvelee asiakkaita 35 maassa. Keskeisiä markkinoita ovat Pohjois-Eurooppa, Aasian-Tyynenmeren alue ja Pohjois-Amerikka. Konsernin palveluksessa on noin 460 henkeä. Yhtiön osake noteerataan Nasdaq Helsinki Oy:ssä. www.marimekko.com

UNIQLO on suurin japanilaisen vähittäiskaupassa toimivan, Tokiossa pääkonttoriaan pitävän Fast Retailing Co., Ltd:n kahdeksasta brändistä. Yhtiön muut brändit ovat GU, Theory, PLST (Plus T), Comptoir des Cotonniers, Princesse tam.tam, J Brand ja Helmut Lang. Fast Retailingin myynti 31.8.2023 päättyneellä tilikaudella oli noin 2,77 biljoonaa jeniä (18,92 miljardia Yhdysvaltain dollaria). Fast Retailingin tavoitteena on muuttaa pukeutumista, perinteisiä käsityksiä ja maailmaa, ja yhtiö on sitoutunut suunnittelemaan hyviä vaatteita, jotka tuovat uudenlaista ja erityistä arvoa käyttäjilleen rikastaen heidän elämänsä.

Tällä hetkellä UNIQLOlla on yli 2 400 myymälää ympäri maailmaa mukaan lukien Japani, Aasia, Eurooppa ja Pohjois-Amerikka. Lisätietoja UNIQLOsta osoitteissa www.uniqlo.com.