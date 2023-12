IBA atteint le nombre significatif de 100 Cyclone® KIUBE vendus dans le monde

Le Cyclone® KIUBE est un cyclotron haute performance qui permet la production de nombreux radioisotopes utilisés pour le diagnostic du cancer et d'autres maladies cardiaques et neurologiques graves.

Louvain-la-Neuve, Belgique, le 20 décembre 2023 - IBA (Ion Beam Applications S.A., EURONEXT), le leader mondial des technologies d’accélération de particules et des solutions de production de radiopharmaceutiques, annonce aujourd’hui avoir atteint une étape importante avec la vente du 100e cyclotron Cyclone® KIUBE. Cette 100e unité, vendue à l’hôpital Herlev de l’université de Copenhague, au Danemark, démontre la position de leader mondial de cette machine sur le marché des cyclotrons à énergie moyenne.

Lars Thorbjørn Jensen, chef du département de physiologie clinique et de médecine nucléaire à l'hôpital Herlev, université de Copenhague, Danemark, a déclaré : « Il y a 15 ans, nous avons acquis notre premier cyclotron, le Cyclone® 18/9 d'IBA qui démontré toute son efficacité dans notre travail quotidien. Lorsque nous avons cherché à nous procurer un autre cyclotron, le Cyclone® KIUBE d'IBA était le choix logique. Il répond à tous nos besoins, notamment avec ses huit ports de sortie, un rendement élevé et une faible consommation d'énergie. »

Le cyclotron Cyclone® KIUBE est reconnu pour sa très haute capacité de production qui peut délivrer un faisceau de proton supérieur à 300 microampères (µA), le plus élevé de l'industrie. Cette haute capacité de production a convaincu de nombreuses institutions et entreprises, dans plus de 40 pays, d’acquérir cet accélérateur. Il offre également la plus large gamme de production de radioisotopes de tomographie par émission de positrons (TEP) comme le fluor 18 (18F), le gallium 68, le zirconium 89, le carbone 11, et bien d'autres utilisés en imagerie de diagnostics oncologiques, cardiologiques et neurologiques.

Bruno Scutnaire, président d'IBA RadioPharma Solutions a indiqué : « Nous sommes très fiers d'atteindre ce nombre de 100 unités vendues en si peu de temps. La vente de notre 100e cyclotron Cyclone® KIUBE à un client de longue date comme l’hôpital Herlev, témoigne de la confiance que nos utilisateurs nous accordent et de la qualité de nos produits. Dès sa conception, cette machine a considérablement changé le marché des cyclotrons grâce à son design compact et une haute performance qui permet à nos clients de produire plusieurs isotopes pour le diagnostic de maladies graves. Cela, avec une consommation électrique plus faible qui illustre l'engagement d'IBA à développer des solutions qui répondent aux besoins du marché tout en étant plus durables. »

Maria Vosjan, directrice générale de BV Cyclotron VU, Université d'Amsterdam, Pays-Bas, a ajouté : « Lorsque nous avons lancé notre nouveau projet de radiopharmacie il y a deux ans, le Cyclone® KIUBE 300, avec sa polyvalence unique qui offre huit ports de sortie et sa capacité de production inégalée jusqu'à 30 Curie 18F en un seul cycle, était le choix évident pour nous. »

Tamer Yagan, directeur général de Nukleon Nuclear Technology, Istanbul, Turquie, a commenté : « Depuis que nous avons commencé à utiliser un Cyclone® KIUBE 300 en 2019, nous sommes vraiment impressionnés par sa capacité de production. Sa stabilité de production et sa fiabilité exceptionnelle nous permettent de répondre à la demande croissante du marché et nous assurent d'être bien équipés pour faire face aux demandes futures. »

***

À propos d’IBA

IBA (Ion Beam Applications S.A.) est le leader mondial dans la technologie d’accélération de particules. La société est le principal fournisseur d’équipements et de services dans le domaine de la protonthérapie, considérée comme la forme la plus avancée de radiothérapie disponible aujourd'hui. IBA est par ailleurs un acteur de premier plan dans les domaines de la stérilisation industrielle, de la radiopharmacie et de la dosimétrie. L’entreprise, basée à Louvain-la-Neuve, en Belgique, emploie environ 2000 personnes dans le monde. IBA est une entreprise certifiée B Corporation (B Corp) qui répond aux plus hauts standards de performance sociale et environnementale.

La société est cotée à la bourse paneuropéenne EURONEXT. (IBA: Reuters IBAB.BR and

Bloomberg IBAB.BB).

Pour plus d’informations : www.iba-worldwide.com

Pour plus d'informations, contacter :

IBA

Soumya Chandramouli

Chief Financial Officer

+32 10 475 890

Investorrelations@iba-group.com

Olivier Lechien

Corporate Communication Director

+32 10 475 890

communication@iba-group.com

Pièce jointe